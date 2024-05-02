Що носити та які кольори вибирати Стрільцю: як підкреслити свою індивідуальність за допомогою астрології

Елітний стиль в одязі, розкішний аксесуар для створення ефектного образу, вигідно підкреслить індивідуальність та унікальність Стрільця. Чудовий вигляд матимуть як брендові речі, так і нотки інших культур в образі, національні орнаменти.

Енергія Стрільця характеризується концентрацією і рухом в одному напрямку за певним циклом. Цей знак керує вибором цілей і ухвалення рішень, відповідає ментальному плану. Стрілець – це знак рівноваги, подібно до того, як лучник має бути в стані повної врівноваженості та внутрішньої тиші перед пуском своєї стріли, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Стрілець – знак незалежних, товариських та доброзичливих людей. Стрільці – натури рвучкі та харизматичні, що випромінюють оптимізм і здатні мотивувати та надихати людей навколо. Вогняна стихія цього знака зодіаку дозволяє заряджати всіх своєю позитивною енергією. Стрільці чудово проявляють себе на ниві викладацької діяльності, але можуть успішно податись і в політику. Одні з найенергійніших і найдіяльніших знаків зодіаку, часто – авантюристи та мандрівники.

Благородні відтінки та кольори VIP-персон: пурпуровий, темно-синій, фіолетовий, бузковий, фіолетовий, допоможуть створити ідеальний образ Стрільця. Далекоглядні стратеги, які мають широкий кругозір, люблять публічність, відкриті у спілкуванні, приязні та дбайливі. У Стрільців гостра потреба у повазі, визнанні в суспільстві, уваги до власної персони, тому готові працювати нескінченно довго, поки не досягнуть бажаного.

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Стрілець – знак мудрості та пізнання, багатьох людей, народжених під заступництвом цього знака зодіаку, можна назвати плеканцями долі. Адже керує знаком зодіаку Юпітер, планета-благодійник, що дарує талан та достаток. А ось рішення побутових завдань йде у Стрільців на другий план, оскільки вважають за краще ставити перед собою високі цілі, розробляти кращі стратегії та досягати більших результатів. Серед них багато ілюзіоністів та фокусників, а також просто веселих людей, яких називають душа компанії.

Юпітер – соціальна планета, що накладає відповідні зобов'язання на Стрільців. Однією з рис Юпітера є експансія, що дуже простежується в манері одягатися представників цього знака зодіаку. Але все ж таки воліють обходитися без крайнощів, адже Стрільцям дуже важливо схвалення оточення. Однак, захоплюючись престижністю закупу, не завжди тверезо оцінюють, наскільки ця річ їм личить.

Стрільці дуже закохані, вони готові швидко захоплюватися та спалахувати від нових почуттів. Головним мінусом цих романтиків є непостійність. Важливою якістю Стрільця є відданість. Вони можуть довгий час ідеалізувати партнера, ставити його на п'єдестал і кохати, а потім в одну мить "прозріти".

Поряд із золотими прикрасами Стрільцю корисні прикраси з білих металів, особливо з платини. Також підходить мінерал високої якості – пірит. Це матеріал для недорогих прикрас, амулетів та сувенірів. З грецької "пірит" перекладається, як "вогненний". У Середньовіччі з'явилися назви "камінь інків" та "золото дурнів". Пірит також відомий під назвами котяче золото, камінь здоров'я, золота обманка.

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Для Стрільців найкраще підходить вільний та зручний стиль одягу, але елегантний, який дозволяє їм почуватися комфортно та не скуто. Вони люблять експериментувати з різними стилями і не боятися виділятися в натовпі, вибирають яскраві та насичені кольори, які відображають їхній життєрадісний та оптимістичний характер. Простий крій, але якісні тканини, зручні фасони та дорогі рідкісні аксесуари ідеально підходять представникам знака Стрільця.

Стрільці – гурмани по життю, для них пріоритетом є комфорт та якість! Речі, які носять представники знака зодіаку, повинні бути наймоднішими і найкращої якості в стилі "практичної розкоші".

Східний стиль – це стиль східних жінок у найкращих арабських традиціях. Тканини – дорогі, гладкі та блискучі. Традиційні кольори східного стилю – білий, зелений, благородні відтінки червоного.

Азійський стиль в одязі – данина звичаям та традиційному одязі азійських країн. Кольори яскраві, насичені. Принти пов'язані з азійською культурою — дракони, квіти сакури, птахи.

Також підійде Стрільцям італійський стиль одягу, для якого характерна велика кількість аксесуарів та прикрас, поєднання різних стилів в одному образі.

Стиль зут – це стиль американських стиляг. В основі образу мішкуваті штани, яскравий піджак, фетровий капелюх, і черевики на товстій підошві.

Стиль денді – це аристократизм, естетика та вишуканість. Гардероб консервативний — класичне пальто або плащ, костюми, штани, блузи і сорочки чоловічого крою, сюртуки.

Академізм чи академічний стиль – це одяг у стилі професорів. Будується на поєднанні комфорту та простоти, але з охайністю та елегантністю. Характерні риси – щільні тканини, стримані приглушені відтінки та охайність.

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Нью-лук – граційний, жіночний і витончений стиль у дусі Dior, підкреслює жіночність. Його основа: спідниці та сукні, що прикривають коліна, приталений жакет, елегантні аксесуари та взуття на середньому підборі.

Колор-блок – поєднання одягу за допомогою колірних блоків. Може виявлятися в різних кольорах верху та низу або вписуватися в оформлення однієї речі – наприклад, жакета, спідниці, сорочки. Класичні поєднання будуються на розмаїттях колірного кола.

Стиль кантрі-люкс в одязі відповідає веселій вдачі Стрільця, дає можливість пофантазувати на тему міського жителя в селі і навпаки, а також переплести різні культури та епохи. Використовуються кольори дорожнього пилу: коричневий, охра, пісочний, сірий, цегляно-червоний. Популярний у стилі кантрі малюнок шотландської клітини. У філософію стилю кантрі закладено ідею гармонії людини та природи, а це означає, що тканини – лише натуральні щільні.

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