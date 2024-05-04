Що носити та які кольори вибирати Водолію: як підкреслити свою індивідуальність за допомогою астрології

Водолії – дуже складні та суперечливі люди. Яскравий індивідуаліст, цей знак зодіаку схильний до перепадів настрою, то елегантний, то неохайний, постійно перебуває в пошуку нових відчуттів. Може бути надто ексцентричним у манерах та зовнішньому вигляді, непередбачуваний у своїх діях.

Знак фіксованого хреста стихії Повітря – Водолій – мінливий за вдачею, але не любить зміни, часто страждає на відсутність самодисципліни. Наділений творчою енергією, ідеалістичний, інтуїтивний знак зодіаку. Водолій любить експериментувати, виділятися, ризикувати, впроваджувати інновації. Новизна, свобода та багато можливостей для самореалізації – ось що робить життя Водолія по-справжньому щасливим, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Уран – планета прогресу, оновлень і революцій, а Сатурн – планета консерваторів та навчених досвідом людей. Обидві ці планети керують знаком Водолія, тому в основі особистості представників цього знака зодіаку завжди лежить внутрішній конфлікт.

Головна відмінна ознака Водолія – цікавість та прагнення до всього нового. Не переносить рутини та нудних обов'язків. Він почувається впевнено та комфортно у ситуації, коли йому не нав'язують умовності та стандартні схеми. Незалежність – головна умова ефективної діяльності Водолія. Завжди сповнений ідей, що прагне об'єднати людство заради спільного майбутнього, тому може не помітити окремої персони.

Несерйозне ставлення до справи, легковажність у зв'язках, непостійність захоплень – основні недоліки Водолія. Низька концентрація заважає довести справу до кінця. Водолій може розкидатися серед численних можливостей та особистих інтересів, не використовуючи сприятливих шансів. Водолій – знак геніїв, повністю розкривається лише у колективі, часто перевершує інших інтелектуально.

Сильна вразливість, вміння зав'язувати приятельські стосунки та потрібні зв'язки, оригінальні ідеї та погляд на світ роблять Водолія незамінним другом та однодумцем. З Водолієм добре розпочинати нові проєкти, які здаються фантастичними, але зазвичай випереджають свій час. Високо цінують дружбу і дуже люблять вивчати таємниці буття та людського існування – філософський складник їхньої натури визначає їхній нестандартний погляд на світ.

Водолії завжди прагнуть оригінальності, яка виражається буквально у всьому – від способу мислення до способу життя. Далеко не завжди виставляють напоказ свої досягнення, проте дуже люблять, коли їхня індивідуальність гідно оцінена. Тяга до екзотеричного та ірраціонального часто призводить Водоліїв до вивчення всього таємного, глибокого дослідження людської особистості, природи мотивації до дії. Крім того, вони дуже добре відчувають мистецтво та вирізняються романтичним складом характеру.

Лазурит – це мінерал із синім забарвленням, який є символом щирості, процвітання та дружелюбності. Він для Водолія зможе стати чудовим оберегом, тому що заспокоює нервову систему, посилює інтуїцію та робить господаря каменя більш привабливим в очах протилежної статі. Вироби, прикраси та сувеніри з лазуриту стануть чудовим подарунком для Водолія.

Водолії – найнезвичайніші та найкреативніші особистості, постійно перебувають у пошуках свіжих ідей, тому їм нудно існувати в рамках одного стилю. Водоліям чудово підходять авангардні образи, які повністю розкриють їхній неординарний потенціал. Вітаються неонові кольори, краще яскраві, холодний білий та блакитний, а також сірий (срібло, сталь), всі металіки, насичені відтінки синього та синьо-фіолетового. Експериментуйте більше, адже у цьому ваша суть.

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Образи street style та street fashion співзвучні енергіям Водолія – це неповторне поєднання модних тенденцій та власного погляду на стиль. Творчий складник стилю безперервно еволюціонує, концентруючись на повсякденному одязі: джинсах, футболках, кепках та кросівках. Головне правило — зручність та комфорт. Саме тому за основу зазвичай береться “casual” – так званий міський стиль. До нього легко додаються речі у спортивному, романтичному чи навіть діловому стилі, приправляється цікавими деталями чи поєднаннями.

У вуличному стилі немає жодних правил, навпаки, він повністю ігнорує раніше прийняті норми. Стиль стрипстайл змінюється, стає більш креативним та різноманітним. В образах легко поєднуються брендові речі з речами з second-hand'у, різноманітні принти та кольори.

Космічний стиль – одяг у срібному кольорі, дуті чоботи. Виявлятися космічний стиль може й незначно – принтом на футболці у вигляді космічної тарілки чи іншопланетянина, доповнить образ взуття-градієнт.

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Стиль неофолк використовує національні елементи різних країн, але не в традиційному вигляді, як того вимагає етнічний стиль, у більш зухвалому та сміливому.

Теквір або технологічний стиль – це сучасний утилітарний одяг, що поєднує в собі принципи зручності, практичності та функціональності. Речі в стилі теквір шиють із міцних, водонепроникних матеріалів, доповнюють великою кількістю кишень.

Треш-стиль — сучасний і ще не прийнятий до лав стилістичних напрямів. Побачити в гардеробі у стилі треш можна все: від класичної сукні до розтягнутої футболки рокера.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Хіпі — це відображення через одяг свого внутрішнього світу. Бренди, дорожнеча тканин, витонченість йде на другий план – головне комфорт та свобода. Характерний аксесуар – яскрава пов'язка на голову.

Екстравагантний стиль – це вихід за межі "нормальності", але в межах розумного.

Поверховий стиль – сучасний стиль, заснований на багатошаровості та носінні довших речей під короткими.

Панк – епатажний, протестний, зухвалий. Для панк-стилю характерні рвані та різані речі, колготи у сітку. Як декор використовуються заклепки, шипи, шпильки.

Емо – це чорно-рожева палітра, де чорний свідчить про похмурість, а рожевий – про позитив.

Авангард — нетрадиційний, екстравагантний стиль в одязі, заснований на виході за межі загальноприйнятих норм і правил. Це завжди незвичайний образ, що викликає цікавість. Основу гардеробу в стилі авангард становить одяг із чіткими лініями, але найчастіше асиметричний або незвичайних форм і зі зламаними пропорціями. Наразі регулярно знаходить відображення у вбраннях світових брендів та модних будинків. У моді прийнято виділяти три напрями авангарду: мінімалізм, концептуалізм, деконструктивізм. Кожен із напрямів має унікальні характеристики, але поєднує їх пристрасть до експериментів та протидія загальноприйнятим нормам.

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