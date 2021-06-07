Що означатимуть наші сни цього тижня і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — особиста справа кожного, але заперечувати те, що вони як продукт роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватись їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що насниться нам цього тижня — від 6 до 12 червня?

Ніч проти 7 червня

Сни цієї ночі, зазвичай, стосуються самої людини — її переваг і недоліків, тобто, дають можливість подивитися на себе збоку. Так, якщо уві сні людина здається собі слабкою і невпевненою в собі, значить, в реальному житті їй не вистачає якостей, завдяки яким вона могла би утвердитися як на роботі, так і в особистому житті. І, навпаки, якщо побачить себе нахабною і такою що в усьому йде напролом, насправді непогано було б знизити градус зарозумілості.

Ніч проти 8 червня

Сни нинішньої ночі мають безпосередній сенс до ситуації, яка склалася в житті людини. Вони досить точно — з урахуванням найдрібніших деталей — показують, в чому причина невдач, і те, яким чином можна перетворити їх на успіхи. Вони можуть також передбачати прийдешні події, через що їх цілком можна вважати віщими. Наприклад, якщо вночі вам насниться, що ви виграли певну суму в лотерею, обов'язково купіть лотерейний квиток.

Ніч проти 9 червня

Сни з великою часткою ймовірності виявляться віщими: їхній сюжет містить у собі ймовірний розвиток подій, які чекають на людину в найближчому майбутньому. До того ж в житті вони втіляться, якщо можна так висловитися, "близько до тексту", тобто, якось особливо їх розшифровувати і шукати в них приповіді не слід. Інформація, яка буде міститися уві сні, обов'язково стане в пригоді в реальному житті. Так, в ньому можна буде побачити рішення складного професійного питання, яке вже давно займає людини наяву.

Ніч проти 10 червня

Під час одного з найнебезпечніших місячних днів і сни, зазвичай, бувають відповідними — нічними жахіттями, які після пробудження залишають після себе важку голову і неприємний осад. Незважаючи на це, приймати їх близько до серця не варто — і зміст, і атмосфера нинішнього сну оманливі — вони не несуть з собою поганих прогнозів, а зіпсованого від самого ранку настрою необхідно позбавлятися найбільш рішучими способами — наприклад, збираючись на роботу, подивитися улюблену комедію.

Ніч проти 11 червня

Сни нинішньої ночі не можна нікому розповідати, в іншому разі щось хороше, що буде в них міститися, не збудеться, а погане, навпаки, реалізується в найближчим часом. Якщо сон виявиться особливо неприємним, потрібно підійти до вікна та три рази промовити чарівну фразу "куди ніч, туди й сон", тоді він точно не завдасть людині жодної шкоди.

Ніч проти 12 червня

Сни нинішньої ночі часто бувають жахливими й страшними, але цей їхній недолік компенсується тим, що вони, на щастя, не збуваються. Щоправда, це не означає, що на них зовсім не варто звертати увагу: в них може міститися підказка щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася в житті. А інформація, яку він буде містити, цілком може стати в пригоді — як зараз, так і через місяці, а то й роки, так що варто запам'ятати, що саме наснилося цієї ночі.

Ніч проти 13 червня

Сни цієї ночі не можна назвати віщими — вони вкрай рідко збуваються, тому якими б неприємними вони не були, приймати їх близько до серця не варто. А ось звернути увагу на натяк такого сновидіння можна і потрібно — він покаже, чи вистачить у людини моральних і фізичних сил на те, щоб досягти мети, яку вона перед собою поставила. Якщо під час сну нею опанує відчуття слабкості, безпорадності і знемоги, значить, наяву їй потрібно більше відпочивати і акумулювати сили.

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