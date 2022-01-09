Що означатимуть наші сни цього тижня – від 10 до 16 січня – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 10 до 16 січня – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку – сенс, не варто.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися «порад» снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 10 до 16 січня?

Ніч проти 10 січня

Сни нинішньої ночі часто виявляються пророчими – вони несуть підказку щодо того, чим вам дійсно потрібно займатися в житті. Можливо, для цього доведеться навіть здобути нову освіту і змінити професію, але такий рішучий крок того вартуватиме. Важливо звернути увагу на те, чим – на професійному рівні – людина займається уві сні, найімовірніше, це є професія, для якої вона призначена.

Ніч проти 11 січня

Сни нинішньої ночі, як правило, бувають вкрай неприємними – з тих, що називають жахами, єдиною їхньою позитивною якістю є те, що вони не справджуються, тому вранці можна сміливо викинути їх із голови.

Ніч проти 12 січня

Сни нинішньої ночі – яскраві та красиві – часто бувають схожі на барвисте та захопливе кіно, але, як і сни попередньої ночі, вони не справджуються. Єдине, що можна – і треба – зробити, це прожити під його сприятливою енергетичною атмосферою наступного дня.

Ніч проти 13 січня

Сни нинішньої ночі віщими не назвеш, але дослухатися до них необхідно: їхній зміст розповість про те, чи виконує людина свою життєву програму чи ні. Якщо після сну залишиться неприємне і важке відчуття, значить, треба якось форсувати своє просування життєвими сходами – до того ж не варто плутати їх із кар'єрними.

Ніч проти 14 січня

Сни цієї ночі є віщими подвійно. По-перше, вони видають пророцтва згідно з місячним днем — у цей час сни завжди передбачають майбутнє, яке збудеться рівно через сім днів — не раніше і не пізніше. По-друге, екстрасенси вважають, що саме цієї ночі – проти 14 січня – відкриваються небеса, і вищі сили можуть дати відповідь на будь-яке запитання, яке їм поставлять, тому перед сном потрібно просто поставити запитання, відповідь на яке зараз цікавить більше всього.

Ніч проти 15 січня

Сни нинішньої ночі дають зрозуміти, що найбільше непокоїть людину на цьому життєвому етапі, і підказують, як вирішити проблему, якщо вона існує.

Ніч проти 16 січня

Сни нинішньої ночі – це, як мовиться у знаменитому анекдоті про Зигмунда Фрейда, лише сни: вони не несуть смислового навантаження, а лише заповнюють нічний «ефір». Якщо вони мають негативне «забарвлення», не варто перейматися, а якщо позитивне, не рекомендується зваблюватися – сновидіння все одно не справдиться.

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