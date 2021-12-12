Що означатимуть наші сни цього тижня – від 13 до 19 грудня – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 13 до 19 грудня – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку – сенс не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися "порад" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 13 до 19 грудня?

Ніч проти 13 грудня

Якими б неприємними, жахливими і страшними не були сни нинішньої ночі, вони не збудуться, тому на них можна не звертати уваги. Так що від самого ранку потрібно викинути їх з голови і не перейматися думками про те, що вони обіцяють щось погане.

Ніч проти 14 грудня

Сни нинішньої ночі відрізняються приголомшливим та яскравим сюжетом з усіма елементами композиції: зав'язкою, кульмінацією та розв'язкою, прологом та епілогом. Однак ставитись до них необхідно як до переглянутого кіно – до реального життя вони жодного значення не мають, тому не збудуться.

Ніч проти 15 грудня

Сновидіння нинішньої ночі є посланням, яке надсилає людині її підсвідомість: вона дає зрозуміти, чого людина досягла в житті у цей момент, і чи це її призначення. Неприємний сон говорить про те, що вона у якийсь момент зійшов у накресленому йому шляху і рухається в інший бік, а приємний у всіх сенсах – навпаки, підбадьорює.

Ніч проти 16 грудня

Сни нинішньої ночі часто приносять одкровення, відкриваючи завісу таємниці – наприклад, над ставленням до нас іншої людини, особливо якщо йдеться про кохання. До того ж ці сновидіння є пророчими – зазвичай вони здійснюються на сьомий день: якщо до цього часу нічого не станеться, про них можна забути.

Ніч проти 17 грудня

Сни нинішньої ночі – чудовий спосіб зрозуміти, які проблеми існують у житті та яким чином їх можна вирішити. Як правило, підказки підсвідомості прості та прозорі, жодних тайносказань у них немає, тому їх необхідно розуміти буквально. Так, якщо сниться, що не можете відповісти на запитання тестів на іспиті, бажано ретельніше до нього готуватися.

Ніч проти 18 грудня

Сни нинішньої ночі не несуть корисної людині інформації, тому, якщо вони неприємні, не варто перейматися, а якщо приємні, зваблюватися – вони все одно не збудуться.

Ніч проти 19 грудня

Сни нинішньої ночі часто бувають пророчими: щоправда, вони не збуваються "близько до тексту", а відповідають на важливе життєве запитання, яке давно не дає людині спокою. Розшифрувати відповідь буде досить легко — головне, не забути, що саме "покажуть" уві сні.

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