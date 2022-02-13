Що означатимуть наші сни цього тижня – від 14 до 20 лютого – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 14 до 20 лютого – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, який завжди зрозумілий нам спочатку – сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися "порад" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 14 до 20 лютого?

Ніч проти 14 лютого

Сни цієї ночі не несуть жодного смислового навантаження. Як говориться у відомому анекдоті про Фрейда, це лише сни і – не більше того, тому не варто звертати на них уваги і вже тим більше перейматися, якщо вони виявляться неприємними.

Ніч проти 15 лютого

Сни нинішньої ночі часто бувають пророчими. Щоправда, їхній сюжет не варто сприймати буквально — вони підказують, яке питання вам необхідно вирішити на цьому життєвому етапі, а заодно те, як правильно це зробити. Так, якщо людині сниться, що вона кудись їде, значить, для врегулювання проблеми їй необхідне відрядження чи подорож.

Ніч проти 16 лютого

Сни нинішньої ночі майже завжди здійснюються, але для того, щоб зрозуміти, що вони обіцяють, необхідно правильно їх розшифрувати, що буває непросто. Зв'язати, здавалося б, незв'язані між собою фрагменти сновидіння, тому бажано мати потужну уяву або порадитися з людиною, яка її має.

Ніч проти 17 лютого

Сни нинішньої ночі часто бувають пророчими і здійснюються на третій день – є час підготуватися до подій, які вони обіцяють.

Ніч проти 18 лютого

Сни нинішньої ночі особливо важливі для тих, хто страждає на недугу – як у гострій, так і в хронічній формі. Побачене у сновидінні у цей час часто нагадує, як успішно вилікуватися.

Ніч проти 19 лютого

Зі снів нинішньої ночі легко можна зробити хибний висновок, тому дуже важливо правильно їх розшифрувати. Роблячи це, потрібно звіритися не з одним, а з декількома джерелами, тільки так можна буде уникнути неприємної помилки, прийнявши бажане за дійсне.

Ніч проти 20 лютого

Сни нинішньої ночі дозволяють людині побачити себе начебто збоку і зробити "розбір польотів": зрозуміти, чому останнім часом все йде не так, як хочеться, і згодом виправити свою помилку.

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