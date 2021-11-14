Що означатимуть наші сни цього тижня – від 15 до 21 листопада – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 15 до 21 листопада – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам – сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх "порада" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 15 до 21 листопада?

Ніч проти 15 листопада

Сни нинішньої ночі – підказка підсвідомості щодо нинішнього життєвого стану: вони "висвічують" як наявні в теперішньому – і майбутньому – проблеми, так і шанси, які також мають місце і обов'язково мають бути використані. Тому все побачене потрібно ретельно проаналізувати та зробити висновки, які допоможуть розв'язати важливі питання та досягти успіху.

Ніч проти 16 листопада

Сни нинішньої ночі найчастіше бувають віщими, до того ж розуміти їх потрібно буквально – вони не вимагають зусиль щодо розшифрування та ув'язування в одне ціле різних, здавалося б, фактів чи художніх образів, що не мають стосунку один до одного. Відмінна риса нинішніх сновидінь полягає в тому, що вони обмежені тимчасовими рамками: якщо вони не збудуться рівно через сім днів, про них можна забути.

Ніч проти 17 листопада

Нинішні сновидіння нічого не означають і не несуть жодної корисної інформації – це той випадок, коли, як мовиться у знаменитому анекдоті про Фрейда, іноді сон – це просто сон. Отже, хоч би яким був його сюжет, не варто звертати на нього уваги: засмучуватися, якщо він виявиться неприємним, і тішитися, якщо він здасться у всіх сенсах багатообіцяльним.

Ніч проти 18 листопада

Сни нинішньої ночі часто бувають віщими та збуваються, особливо якщо є кольоровими. У будь-якому разі вони вказують на важливе питання, яке необхідно вирішити, а заразом і підказують способи, які дозволять це зробити. У цьому сенсі сновидіння безпосередньо пов'язані з нашою підсвідомістю, яка знає вирішення всіх завдань, які нам доводиться розв'язувати, і не має іншої можливості підказати їх, крім сновидінь.

Ніч проти 19 листопада

Сни цієї ночі часто стають віщими, але для того, щоб це зрозуміти, необхідно провести серйозну роботу з їхнього розшифрування: трактувати побачене, що називається, близько до тексту, неможливо, оскільки воно не має жодного стосунку до реальності, а є символами. Тим, кого справді цікавить відповідь це запитання, варто озброїтися сонниками і спробувати зрозуміти, що їм хотіла сказати підсвідомість.

Ніч проти 20 листопада

Сни нинішньої ночі цілком можуть виявитися пророчими, до того ж вони обмежені тимчасовими рамками — як правило, вони здійснюються на третій день, після чого про них можна забути.

Ніч проти 21 листопада

Сни нинішньої ночі стосуються стану здоров'я людини – вони показують, на стан якої системи організму вони мають звернути першочергову увагу. Так, побачивши уві сні цунамі, яке накриває з головою, або літак, що злітає, необхідно зранку виміряти артеріальний тиск — швидше за все, він підвищився. Тим же, хто страждає від хронічної гіпертонії, потрібно дотримуватися всіх рекомендацій лікаря — починаючи з приймання ліків і закінчуючи прогулянками на свіжому повітрі.

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