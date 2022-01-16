Що означатимуть наші сни цього тижня – від 17 до 23 січня – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 17 до 23 січня – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку – сенс не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися "порад" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 17 до 23 січня?

Ніч проти 17 січня

Сни нинішньої ночі часто бувають віщими, щоправда, сприймати їх треба не в прямому, а в переносному значенні. Такі сновидіння найчастіше підказують, як людина повинна вчинити в тому чи тому разі. Так, якщо важко вибрати між старим і новим місцем роботи, варто звернути увагу на обставини, які "складаються" уві сні: вони будуть відповіддю на запитання.

Ніч проти 18 січня

Сни нинішньої ночі – з великою ймовірністю – збуваються, але тільки в тому разі, якщо їх вдасться правильно витлумачити. Сюжет сновидіння носить символічний характер – сприймати його у прямому сенсі, це виявиться помилкою.

Ніч проти 19 січня

Сни нинішньої ночі – віщі, але здійснюються – до того ж буквально – не одразу, а через три дні – ось від цього терміну і треба відраховувати час, коли сон стане дійсністю.

Ніч проти 20 січня

Сни нинішньої ночі особливо важливі для тих, хто страждає від будь-якої недуги: сновидіння можуть підказати, яким чином дійти до лікування – звернутися до традиційної чи нетрадиційної медицини.

Ніч проти 21 січня

Сни нинішньої ночі можуть здійснити на людину, яка іх побачила, помилковий ефект, тому астрологи наполягають на тому, що необхідно ретельно – і без поспіху – їх трактувати. Може здатися, все просто, але це не так: по-перше, потрібно перевірити не на одному, а на кількох сонниках, по-друге, виявити фантазію – вона може допомогти зрозуміти, що справді хотіла сказати вам підсвідомість.

Ніч проти 22 січня

Сни нинішньої ночі часто збуваються, тому дуже важливо правильно розшифрувати посил, який у них викладено, інакше дуже легко помилитися та прийняти бажане за дійсне.

Ніч проти 23 січня

Сни нинішньої ночі не несуть особливого значеннєвого навантаження: хоч би якими поганими – або, навпаки, хорошими – не були розказані уві сні історії, вони не збудуться, тому не варто звертати на них уваги.

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