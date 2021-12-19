Що означатимуть наші сни цього тижня – від 20 до 26 грудня – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 20 до 26 грудня – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку – сенс не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися "порад" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 20 до 26 грудня?

Ніч ролти 20 грудня

Сни цієї ночі часто бувають віщими, але тільки в тому разі, якщо вдасться їх правильно розшифрувати. Завдання це, найімовірніше, виявиться не з легких, оскільки йтиметься не про прямолінійні підказки, а про символи, тож має сенс покопатися в численних інтернет-сонниках.

Ніч проти 21 грудня

Сни цієї ночі здебільшого є віщими, до того ж збуваються вони досить швидко – буквально протягом кількох днів, – а їхній сюжет не вимагає розшифрування. Так, якщо сниться, що людина вирушає у подорож, то вранці можна збирати валізу.

Ніч проти 22 грудня

Сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, але користь принести можуть, оскільки дають людині інформацію щодо неї самої. В них можна побачити те, чого людині не вистачає в реальному житті. Наприклад, якщо їй сниться, що вона закохана, значить, наяву вона страждає від відсутності уваги протилежної статі.

Ніч проти 23 грудня

Сни цієї ночі можуть бути неприємними, але оскільки шанси на те, що вони збудуться, на щастя, невеликі, не варто приймати їх близько до серця. Якщо ж уранці сюжет сну все-таки не дає спокою, можна скористатися народним способом: подивитися у вікно і, сказавши: "Куди ніч, туди та сон", забути про нього.

Ніч проти 24 грудня

Сон нинішньої ночі не обов'язково, але з великою часткою ймовірності може виявитися пророчим, тому важливо запам'ятати його "сюжет", а прокинувшись, витлумачити його.

Ніч проти 25 грудня

Сни цієї ночі не несуть важливої інформації та рідко здійснюються. Єдине, на що варто звернути увагу, – це на емоційний складник сновидіння: позитивне враження від нього означатиме, що в житті людина рухається правильним шляхом, і навпаки.

Ніч проти 26 грудня

Сни нинішньої ночі є своєрідним знанням, яке неодмінно стане в пригоді людині в житті і навіть змінить його на краще, тому дуже важливо звернути увагу на його сюжет. Так він може безпосередньо розповісти про те, як вирішити важливу життєву проблему: сюжет сну ясно і недвозначно це продемонструє.

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