Що означатимуть наші сни цього тижня — від 21 до 27 лютого — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 21 до 27 лютого — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку – сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися "порад" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня — від 21 до 27 лютого?

Ніч проти 21 лютого

Сни нинішньої ночі не тільки не несуть смислового навантаження, а й взагалі нічого не означають, тому, якщо вони виявляться поганими, не варто лякатися, а якщо добрими — зваблюватися.

Ночі проти 22 лютого та проти 23 лютого

Дві ночі випадають на один – 22-й – місячний день, тому вони несуть однакове смислове навантаження. Ставитися до них необхідно максимально уважно, оскільки вони несуть нові знання — як професійної, так і особистої якості, які можуть стати в пригоді найближчим часом. Наприклад, вагітна жінка, схід сонця або морський прибій, за яким людина спостерігає, говорять про те, що незабаром на людину чекають життєві і — що важливо — добрі враження.

Ніч проти 24 лютого

Сни нинішньої ночі носять оманливий, брехливий характер і здійснюються з точністю до навпаки – це необхідно враховувати у разі їхнього розшифрування.

Ніч проти 25 лютого

Сни цієї ночі підкажуть, чи не чините ви гріх – чи не зариваєте відпущений вам природою та батьками талант у землю. Так, приємний сон — прогулянка зеленими луками або купання в морі, особливо в прозорій воді — означає, що у людини все йде добре. А от якщо їй сниться, що вона потрапила у болотисту місцевість або заблукала у лісі, — говорить про те, що десь на життєвому роздоріжжі вона повернула не в той бік і, можливо, людині необхідно повернутися у вихідну точку і піти потрібною дорогою.

Ніч проти 26 лютого

Про сни нинішньої ночі заздалегідь ніколи не скажеш, збудуться вони чи ні — ймовірність цього приблизно п'ятдесят на п'ятдесят. Якщо сон виявиться поганим, велика ймовірність того, що він не справдиться, а якщо добрим — того, що він стане реальністю.

Ніч проти 27 лютого

Сни нинішньої ночі є пророчими, але стосуються вони, як правило, лише самооцінки людини: тих, хто невпевнений у собі та своїх силах, або, навпаки, надто впевнений у них і страждає від самозакоханості та нарцисизму. Людині, яка побачила себе болісно скромною і до непристойності сором'язливою або, навпаки, надто закоханою в себе, варто подумати про те, як змінити ставлення до себе і, як наслідок, вирівняти лінію своєї поведінки.

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