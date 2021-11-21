Що означатимуть наші сни цього тижня — від 22 до 28 листопада — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 22 до 28 листопада — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку – сенс, не можна

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися «порад» снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 22 до 28 листопада?

Ніч проти 22 листопада

Сни нинішньої ночі будуть особливо важливими для тих, хто давно страждає від якоїсь хвороби і, за всього бажання, ніяк не може від неї вилікуватися. Велика ймовірність того, що сновидіння підкажуть, до кого звертатися і як позбутися від недуги, яка стомила людину.

Ніч проти 23 листопада

Сни нинішньої ночі пророчими не є, що безсумнівно заспокоїть тих, кому насняться справжні жахи з настрашливими сюжетами та жахливими дійовими особами. До реальності все це не матиме стосунок, оскільки є зашифрованими символами. Щоб зрозуміти, що вони означають, доведеться попрацювати (потрібно скористатися сонниками, яких в Інтернеті величезна кількість), проте відповідь дасть зрозуміти, що в характері людини заважає їй досягти вершин, яких вона прагне.

Ніч проти 24 листопада

Сни цієї ночі астрологи називають «діалогом із підсвідомістю»: їй можна ставити запитання – відповідь обов'язково прийде. Сюжетом сновидінь, найімовірніше, будуть реальні картини з минулого та сьогодення, але їхня комбінація виявиться несподіваною – саме вона й розкриє людині очі на те, як треба чинити в тій чи тій ситуації. Одразу після пробудження бажано максимально точно згадати – і запам'ятати – побачене, а потім проаналізувати його.

Ніч проти 25 листопада

Сни цієї ночі сильні своєю енергетикою, яка зберігається весь наступний день. Якщо під час сновидіння людина відчувала легкість, що дозволяє їй літати, ширяючи над землею, значить, у реальному житті вона все робить правильно — реалізує всі таланти і здібності, які дано їй від природи, і їй і далі необхідно рухатися в тому ж напрямку. Тяжкість у тілі, що не дає дихати туман, ноги, що в'язають у трясовині, свідчать про те, що людина йде не тією дорогою, яка їй призначена, а, можливо, і зовсім живе не своїм життям – значить, треба зробити висновки і спробувати щось змінити.

Ніч проти 26 листопада

Сни нинішньої ночі свідчать про можливі зміни, які – з великою ймовірністю – відбудуться найближчим часом. Книжка, лист або зв'язка ключів, що приснилися в цей час, говорять про те, що вони змінять життя на краще.

Ніч проти 27 листопада

Сни нинішньої ночі необхідно сприймати з точністю до навпаки, тому, чим страшнішими і неприємнішими вони виявляться, тим кращими будуть справи насправді, так що не варто боятися навіть найстрашніших і найжахливіших сновидінь.

Ніч проти 28 листопада

Сни нинішньої ночі будуть містити підказку, якої людина потребує на цьому етапі свого життєвого шляху. Найімовірніше, вона буде буквальною, так що з нею не варто мудрувати — натяк виявиться напрочуд прозорим, його зрозуміє навіть недосвідчена в езотериці людина. Найважливішими сни цієї ночі стануть для людей творчих – підсвідомість подасть їм цінну ідею, реалізувавши яку вони зможуть вийти на новий рівень у своїй роботі.

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