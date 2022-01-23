Що означатимуть наші сни цього тижня – від 24 до 30 січня – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 24 до 30 січня – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку – сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися "порад" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 24 до 30 січня?

Ночі проти 24 та проти 25 січня

До снів нинішніх ночей, що мають стосунок до 22-ї місячної доби, необхідно ставитися з максимальною увагою – вони несуть нам нові знання про наше сьогодення та майбутнє. Саме тому їх необхідно запам'ятати, давши собі на це настанову від вечора, а потім ретельно проаналізувати побачене – це буде нескладно, особливих ребусів тут не передбачається.

Ніч проти 26 січня

Сни нинішньої ночі необхідно сприймати з точністю до навпаки — з їхньою допомогою підсвідомість жартує з вами, або спеціально намагається обдурити, щоб спантеличити. Щоправда, навіщо це робить, сказати важко – необхідно сприймати це як даність.

Ніч проти 27 січня

Сни нинішньої ночі не є пророчими, але можуть багато розповісти про те, на скільки відсотків людина реалізує таланти та здібності, відпущені йому природою. Хороший сон, навіть якщо у нього немає чітко простежуваного сюжету, а лише уривки яскравих картин, як у кліпі – наприклад, блакитне небо, синє море, зелена трава, різнокольорові квіти та метелики – говорить про те, що людина розпоряджається своїм потенціалом на всі сто. А ось сірий, похмурий і нудний, як осінній дощ, сон свідчить про інше: отже, необхідно вживати заходів.

Ніч проти 28 січня

Сни нинішньої ночі можуть бути не тільки оманливими, тому віри їм немає, а й небезпечними: астрологи – якщо сновидіння виявляться особливо неприємними – радять на ранок вдягати на себе талісмани та обереги. Якщо таких у господарстві немає, можна зробити їх самостійно: найкращими матеріалами для них є цілющі трави, дерево (гілочки або спиляння), червона нитка, і каміння – від підібраного на пляжі "курячого бога" до напівдорогоцінних – бірюзи, сердоліка, котячого та тигрового ока.

Ніч проти 29 січня

Сни нинішньої ночі відкривають нам очі на стан нашої самооцінки – дають зрозуміти, віримо ми у себе і свої сили чи ні. Так, якщо людині сниться, що вона, наприклад, літає (втім, підійде і будь-який інший позитивний сон), за неї можна бути спокійною – вона вірить у себе і обов'язково досягне мети, яку перед собою поставила. У разі протилежного – негативного – сюжету сновидінь, можна сказати, що людина, на жаль, не любить себе, тому потрібно попрацювати над цим.

Ніч проти 30 січня

Сни нинішньої ночі збуваються досить "близько до тексту": вони пророкують майбутні події, пояснюють сьогоднішні проблеми та розкривають їхні причини, що криються у минулому. Вони можуть розкрити таємниці, які, здавалося, розгадати неможливо, тому заслуговують на найретельніший і скрупульозніший аналіз.

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