Що означатимуть наші сни цього тижня – від 27 грудня до 2 січня – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 27 грудня до 2 січня – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, який завжди зрозумілий нам спочатку – сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися "порад" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 27 грудня до 2 січня?

Ніч проти 27 грудня

Сни, що наснилися цієї ночі, оманливі – астрологи радять сприймати їх з точністю до навпаки, тому чим страшнішим і неприємнішим виявиться сон, тим вдаліше складуться справи наяву. Так, похорон, що наснився, обіцяє радість і щастя, тому не варто його лякатися.

Ніч проти 28 грудня

Сни нинішньої ночі зрідка виявляються віщими, тому не варто звертати уваги на їхній сюжет, набагато важливіше – емоційне забарвлення, яке вони несуть. Тому, якщо вранці людина прокидається в хорошому настрої, це хороший знак — він свідчить про те, що в житті та професії вона йде правильним шляхом, і – навпаки.

Ніч проти 29 грудня

Сни нинішньої ночі не можна назвати віщими, швидше, правдивими: вони вказують на те, наскільки результативно людина користується своїми талантами та здібностями: використовує вона їх на всі сто відсотків або, як заведено говорити, зариває у землю. До того ж зовсім необов'язково запам'ятати деталі побаченого – цілком достатньо буде настрою після пробудження: якщо він хороший, значить, з реалізацією все гаразд.

Ніч проти 30 грудня

Сни нинішньої ночі оманливі: практично неможливо передбачити, чи вони збудуться чи ні, оскільки можливе як перше, так і друге. Щоб уникнути зла, яке іноді несуть ці сновидіння, рекомендується вдягнути талісман чи оберег.

Ніч проти 31 грудня

Сни цієї ночі показують людині, наскільки велика її самооцінка. Людині, якій приснилося, що вона – за правом народження або відповідно до своїх видатних якостей – обіймає королівський трон, турбуватися нема про що – з її зарозумілістю все гаразд, можливо, вона навіть трохи завищена. Якщо ж уві сні вона побачила, що її всі утискають, відсуваючи на другий, а то й третій план, отже, над самооцінкою необхідно всерйоз попрацювати.

Ніч проти 1 січня

Сни нинішньої – новорічної – ночі, якщо, звичайно, в цей час взагалі доведеться спати, найчастіше збуваються, тому в цей час можна – і треба – ворожити. Наприклад, тим, хто хоче нового роки вийти заміж, рекомендується скористатися старим бабусиним способам: покласти під подушку гребінець і сказати: "Суджений, прийди мені косу розчесати". Наші пращури вірили, що людина, яка є долею, цієї ночі обов'язково насниться.

Ніч проти 2 січня

Сни нинішньої ночі не тільки часто виявляються віщими, більше того, вони несуть масу важливої для людини інформації — як професійної, так і особистої властивості, тому сон бажано якомога докладніше запам'ятати, а потім ретельно проаналізувати.

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