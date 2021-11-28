Що означатимуть наші сни цього тижня – від 29 листопада до 5 грудня – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 29 листопада до 5 грудня – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку – сенс не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися "порад" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 29 листопада до 5 грудня ?

Ніч проти 29 листопада

Сни нинішньої ночі розкривають людині очі на стан її творчої та сексуальної енергії: якщо їхній сюжет приємний і вранці не викликає неприємних відчуттів та спогадів, значить, як у першому, так і у другому випадку у неї все нормально. Сни, що викликають протилежні – негативні – емоції, свідчать, що їй необхідно працювати з реалізацією цих енергій.

Ніч проти 30 листопада

Снам цієї ночі вірити не варто – вони аж ніяк не впливають на реальність і не відбивають її, проте можуть негативно вплинути на психіку. Тим, хто побачить уві сні щось настільки неприємне, що він зіпсує настрій на весь день, бажано вжити заходів – наприклад, вмитися свяченою водою, прочитати молитву або запалити церковну свічку.

Ніч проти 1 грудня

Сни нинішньої ночі здатні розповісти людині про психологічні проблеми, що існують у неї. Мало хто хоче зізнаватись у них самому собі, але уві сні завадити підсвідомості зробити це неможливо, тому вона підказує, що заважає їй нормально розвиватися і як із цим боротися. Так, якщо сниться, що людину виганяють з роботи, значить, насправді у неї погано складаються стосунки як з начальством, так і з колегами.

Ніч проти 2 грудня

Сни нинішньої ночі часто бувають віщими. Водночас вони дають людині зрозуміти, що для неї важливіше – дух чи матерія. Не можна сказати, що щось із цих двох початків має взяти гору – оптимальним буде варіант, за якого вони перебувають у рівновазі. Але над цим сни не владні – доведеться попрацювати у реальному житті.

Ніч проти 3 грудня

Ніч, коли сняться пророчі сни, які до того ж не вимагають особливих зусиль для тлумачення – у них все прозоро та максимально зрозуміло. Тому, якщо приснився поїзд чи літак, значить, незабаром на людину чекає дорога. Шампанське обіцяє застілля, яке відбудеться незабаром, а гроші – підвищення зарплати чи премію.

Ніч проти 4 грудня

Сни нинішньої ночі можуть виявитися важкими і страшливими, проте таке від них враження, на щастя, оманливе, що не означає, що їх потрібно залишати без уваги. Розшифрування їхнього сюжету вимагає особливої ретельності: небажано обмежуватися одним сонником — краще проштудіювати кілька і порівняти їхні "показання" одне з одним.

Ніч проти 5 грудня

Звертати увагу на сни нинішньої ночі потрібно лише в тому разі, якщо вони несуть у собі позитивну енергетику. Негативний "сюжет" сну необхідно одразу викинути з голови і водночас про нього промовчати: розповівши комусь про свій сон, можна зробити так, що він збудеться, а це — через сказане вище — вкрай небажано.

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