Що означатимуть наші сни цього тижня – від 3 до 9 січня – і чи будуть серед них пророчі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 3 до 9 січня – і чи будуть серед них пророчі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку – сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися "порад" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 3 до 9 січня?

Ніч проти 3 січня

Сни нинішньої ночі зрідка несуть важливу та корисну інформацію, тому – хоч би якими вони були – не варто звертати на них уваги. Мудрість у тому, що "куди ніч, туди і сон", актуальна як ніколи.

Ніч проти 4 січня

Сни нинішньої ночі — і це погана новина для тих, хто надає їм особливу увагу — часто бувають жахіттями, але вони — і це хороша новина — не збуваються, тому вранці про них необхідно якнайшвидше забути.

Ніч проти 5 січня

Сни нинішньої ночі збуваються зрідка, але вони можуть нести в собі важливу інформацію, яка допоможе розв'язати важливе питання. Головне, серйозно підійти до їхньої розгадки, що виявиться не такою простою справою – побачене буде зашифровано, тому варто звернутися до сонників.

Ніч проти 6 січня

Сни нинішньої ночі зрідка стають пророчими, тому перейматися з їх приводу, навіть якщо вони здадуться вкрай неприємними, не слід. А ось звернути на них увагу – необхідно, оскільки вони дають зрозуміти, чи правильно людина розпоряджається властивою їй енергетикою. Сон із негативним "післясмаком" свідчить про те, що вона жертвує одним боком заради іншого – наприклад, присвячує час роботі і геть-чисто забуває про кохану людину – і навпаки.

Ніч проти 7 січня

Сни в ніч перед Різдвом завжди вважалися — і вважаються — чарівними: вони несуть у собі посилене смислове навантаження, тому їм можна ставити будь-які запитання — вважається, що вони дадуть правильну відповідь. Наші пращури помітили, якщо цього дня погода буде непогожою, то і осінь буде такою. Щоправда, це стосується лише тих, хто поки що не зустрів своєї долі, але це не означає, що всім іншим не варто звертати увагу на сновидіння. Найкращим сном цього дня стануть зірки – вони обіцяють щастя та матеріальний добробут.

Ніч проти 8 січня

Сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому – якщо вони розказують про щось хороше – краще нікому про них не розповідати: пристріт поки що ніхто не скасовував.

Ніч проти 9 січня

Сни нинішньої ночі часто бувають пророчими: вони або розповідають про те, як розвиватимуться події найближчим часом, або несуть корисну інформацію, якою важливо правильно розпорядитися. Для цього зміст сну необхідно запам'ятати, а згодом поміркувати на тему того, що в ньому "покажуть".

Читайте також: