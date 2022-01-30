Що означатимуть наші сни цього тижня – від 31 січня до 6 лютого – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 31 січня до 6 лютого – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку – сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися "порад" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що насниться нам цього тижня – від 31 січня до 6 лютого?

Ніч проти 31 січня

Цієї ночі сняться пророчі сни, які до того ж не вимагають особливих зусиль для тлумачення – у них все максимально прозоро та зрозуміло. Головне, вранці не забути, що саме здалося вночі, бо тоді доведеться лишитися без зіркової підказки.

Ніч проти на 1 лютого

Сни нинішньої ночі часто бувають неприємними, з важким "післясмаком", яке може затьмарити весь наступний день. Не варто перейматися з його приводу — до реальності сновидіння цієї ночі не мають жодного стосунку, тому ніколи не збудуться. Можна з легким серцем викинути їх із голови.

Ніч проти 2 лютого

Сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, але можуть містити підказки щодо того, як поводитися в тій чи тій життєвій ситуації. До того ж вихід виявиться настільки простим і одночасно логічним, що залишиться тільки дивуватися: чому людина сама до цього не додумалася. Необхідно запам'ятати все, що наснилося, і на дозвіллі ретельно проаналізувати.

Ніч проти 3 лютого

Сни нинішньої ночі рідко бувають пророчими – події, які в них викладені, найімовірніше, ніколи не стануть реальністю, але це не означає, що на них не слід звертати уваги. Сьогоднішні сновидіння дозволять зрозуміти, як людина розпоряджається своїм енергетичним потенціалом: емоційно позитивний сон свідчить про те, що все йде добре, сон із негативними емоціями та відчуттями – про ймовірність проблем.

Ніч проти 4 лютого

Сни нинішньої ночі є пророчими, але – з відкладеною перспективою: вони збудуться через рік, а можливо, й кілька. Чи підсвідомість, чи вищі сили, – як і кому більше подобається – підказують, як треба скоригувати своє життя, щоб досягти – або, навпаки, уникнути – подій, побачених у сновидіннях.

Ніч проти 5 лютого

Сни нинішньої ночі зрідка бувають віщими – вони скоріше розповідають про внутрішній стан людини: точніше, про те, у якому стані – песимістичному чи оптимістичному – вона перебуває. У першому випадку їй варто подумати, як вчинити, щоб світла в душі побільшало, а пітьми – поменшало. Можливо, варто перевести себе на позитивне мислення – його сприятливий вплив на психіку ніхто не скасовував.

Ніч проти 6 лютого

Сни нинішньої ночі часто є віщими, але залежно від змісту про них потрібно – чи ні – сповіщати оточення. Так, якщо сюжет сну приємний, і вранці людина прокидається в доброму настрої, про нього не варто нікому розповідати — занадто великий ризик наврочити позитивні життєві зміни. А ось про негативний сон бажано того ж дня комусь розповісти: погана енергетика розсіється, і він не справдиться.

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