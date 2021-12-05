Що означатимуть наші сни цього тижня – від 6 до 12 грудня – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 6 до 12 грудня – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку – сенс не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися "порад" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що нам насниться цього тижня – від 6 до 12 грудня?

Ніч поти 6 грудня

Сни нинішньої ночі часто бувають страшними — справжніми жахами, які можуть зіпсувати настрій від самого ранку, тому дуже важливо пам'ятати, що вони не справджуються — так що й не варто перейматися.

Ніч проти 7 грудня

Сни нинішньої ночі добре запам'ятовуються, але, на жаль, не мають жодного значення: вони дуже рідко здійснюються. Втім, якщо людині сниться, що вона смертельно втомилася, значить, у реальному житті вона багато і важко працює – настав час взяти таймаут і відпочити.

Ніч проти 8 грудня

Сни нинішньої ночі здійснюються лише тоді, коли є кольоровими – чорно-білі варіанти сновидінь можна навіть не розглядати, вони все одно не розкажуть нічого цікавого.

Ніч проти 9 грудня

Сни нинішньої ночі рідко бувають віщими – вони швидше розповідають про атмосферу душі людини: точніше, про те, в якому стані – песимістичному чи оптимістичному – вона перебуває. Можливо, варто перевести себе на позитивне мислення – його сприятливий вплив на психіку ніхто не скасовував.

Ніч проти 10 грудня

Сни нинішньої ночі часто є пророчими, але залежно від змісту про них варто – чи не варто – розповідати оточенню. Якщо наснилося щось хороше, краще промовчати, інакше легко можна буде зурочити те хороше, що насниться, і воно не справдиться.

Ніч проти 11 грудня

Сни нинішньої ночі часто є пророчими: у них міститься корисна інформація, яка стане в пригоді найближчим часом. Головне, правильно розшифрувати сновидіння: його негативний сюжет необов'язково говоритиме про те, що він програється й у житті. Можливо, все станеться з точністю до навпаки: наприклад, втрата грошей насправді обернеться несподіваними грошовими виплатами.

Ніч проти 12 грудня

Сни нинішньої ночі часто бувають неприємними, але для недовірливих і вразливих людей є хороша новина: вони не є віщими, а найчастіше взагалі не мають жодного значення. Тому, що б не наснилося цієї ночі, перейматися з цього приводу не варто — сновидіння розтане на світанку.

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