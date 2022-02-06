Що означатимуть наші сни цього тижня – від 7 до 13 лютого – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 7 до 13 лютого – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, як продукт роботи підсвідомості, мають свій, можливо, не завжди зрозумілий нам спочатку сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично виконувати "поради" снів у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і треба – підказки нашого внутрішнього голосу, які ми отримуємо вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та неоціненними. Що нам насниться цього тижня – від 7 до 13 лютого?

Ніч проти 7 лютого

Сни цієї ночі можуть подати корисну інформацію про те, як поводитись у життєвій ситуації, що склалася, головне – правильно розшифрувати сигнали, які подаватиме підсвідомість. Так, якщо в цей час насниться зручна і приємна з усіх боків дорога з гарним краєвидом за вікном, це означає, що життєвий шлях обрано правильно. Якщо ж їхати уві сні доводиться ямами і ковдобинами, отже, у житті настав час "робити зупинку" і розбиратися з тим, що в ньому не так.

Ніч проти 8 лютого

Сни цієї ночі можуть підказати людині, чим їй насправді потрібно займатися у житті. Наприклад, якщо банківській службовиці сниться, що вона в'яже гарні джемпери та кофти, можливо, їй слід подумати про те, щоб змінити свою нинішню роботу на хобі, яке приноситиме не лише задоволення, а й кошти, достатні для безбідного існування.

Ніч проти 9 лютого

Сни цієї ночі можуть бути вкрай неприємними – справжніми жахами, тому втішає у цьому випадку той факт, що вони ніколи і за жодних умов не збудуться, тому не варто сприймати їх близько до серця.

Ніч проти 10 лютого

Сни цієї ночі – на противагу попередній – принесуть лише приємні відчуття: вони будуть яскравими, красивими та хорошими, але, як і ті, що наснилися напередодні, не збудуться, тому не варто тішитись.

Ніч проти 11 лютого

Сни цієї ночі є підказкою підсвідомості щодо того, яке становище на життєвому шляху посідає "адресат" сновидіння. До того ж неважливо, що саме насниться – набагато важливішим є враження, яке залишиться від сновидіння: приємне свідчитиме про те, що все йде за планом, який склали для людини вищі сили, а неприємний "післясмак" – навпаки.

Ніч проти 12 лютого

Сни цієї ночі зазвичай збуваються, і відбувається це на сьомий день після сновидіння, тому людина має час для того, щоб приготуватися до його здійснення. Так, тим, кому насниться побачення, треба піти до салону краси, а ще купити що-небудь нове з одягу – семи днів для цього вистачить.

Ніч проти 13 лютого

Сни цієї ночі розповідають про проблему, яку терміново необхідно вирішувати, навіть якщо сама людина її не бачить або не розуміє, що вона існує. Наприклад, дитина, яка наснилася в цей час, найімовірніше, означає те, що незабаром доведеться вирішувати якесь пов'язане з нею питання, вказівка на яке теж є в самому сні. Якщо насниться, що дитина захоплено малює, можливо, незабаром доведеться переводити її зі звичайної школи до художньої.

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