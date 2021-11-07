Що означатимуть наші сни цього тижня – від 8 до 14 листопада – і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня – від 8 до 14 листопада – і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні – кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій – можливо не завжди зрозумілий нам – сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно – підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими та цінними. Що нам присниться цього тижня – від 8 до 14 листопада?

Ніч проти 8 листопада

Сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але, навіть якщо вони не здійсняться, так би мовити, близько до тексту, корисну інформацію з них все-таки можна почерпнути. Швидше за все, вона підкаже, як вчинити в тій чи тій – важливій для людини – ситуації, тому слід запам'ятати сюжет сну, щоб протягом дня його проаналізувати.

Ніч проти 9 листопада

Сни нинішньої ночі можуть бути віщими, особливо якщо вони стосуються життєвого призначення людини або професії, якою їй долею призначено займатися. Тому, побачивши себе на тій чи тій роботі, треба подумати: можливо, йдеться про професію, про яку ви давно мріяли і настав час перекваліфікуватися? Так, якщо вам наснилося, що ви робите інтер'єрних ляльок, варто задуматися про те, до чого вас підштовхують вищі сили та підсвідомість, і спробувати свої сили в цьому ремеслі, — навіть якщо перший млинець буде глевким, він дозволить відчути "смак" цієї роботи .

Ніч проти 10 листопада

Сни цієї ночі можуть бути настільки неприємними – а іноді й відвертими жахами, що здатні зіпсувати настрій на весь день. Проте засмучуватися з цього приводу не варто — єдиний, але потужний плюс сновидінь цієї місячної доби полягає в тому, що вони не збуваються, тому, хоч би якими жахливими вони були, можна сміливо викинути їх з голови.

Ніч проти 11 листопада

Сни цієї ночі, якщо порівнювати їх з тими, що наснилися минулої ночі, є їхньою повною протилежністю: яскраві, захопливі, з цікавим сюжетом, що часом робить їх схожими на повноцінні художні твори – після них легко прокидатися, оскільки вони залишають приємний післясмак. Єдине, що зближає сни цієї ночі зі снами попередньої, — це те, що вони, на жаль, теж не справджуються.

Ніч проти 12 листопада

Сни нинішньої ночі "розігруються" під впливом підсвідомості, від якої вони залежать цілком і повністю. Вони пов'язані з тим, якою є життєва позиція людини насправді – реальна, а не та, яку демонструє їй і всім навколишнім її свідомість. Сюжети, пов'язані з небезпекою чи перешкодами, які заважають досягти поставленої мети, як правило, говорять про те, що людина або рухається не в той професійний чи особистий бік, або, як мінімум, не впевнена в тому, що вибрала правильний шлях. Астрологи радять проаналізувати сни цієї ночі і зробити з них важливі – і далекосяжні – висновки.

Ніч проти 13 листопада

Сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому їх слід як мінімум запам'ятати, а як максимум – ретельно проаналізувати та розшифрувати знаки, які за їхньої допомоги посилає підсвідомість.

Ніч проти 14 листопада

Сни цієї ночі рідко бувають віщими, зате вони допомагають зрозуміти, які помилки людина робить у житті, і "дають поради" щодо того, як виправити ситуацію, якщо, звичайно, вона складається не на її користь. Втім, якщо таких немає, то й турбуватися нема про що.

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