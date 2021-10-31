Що означатимуть наші сни цього тижня — від 1 до 7 листопада — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 1 до 7 листопада — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що насниться нам цього тижня — від 1 до 7 листопада?

Ніч проти 1 листопада

Сни нинішньої ночі можуть бути похмурими, з важким "післясмаком", але до дійсності вони найчастіше жодного стосунку не мають. З їхньою допомогою підсвідомість підказує, що в житті людини розвивається в небажаний бік — головне, правильно розшифрувати його послання.

Ніч проти 2 листопада

Сни нинішньої ночі допомагають людині зрозуміти, які моральні проблеми у неї існують — підсвідомість підказує, що заважає нам нормально розвиватися і як з цим боротися. Так, якщо людині сниться, що її не поважають на роботі і це її страшенно засмучує, це означає, що наяву у неї існують проблеми в професійній сфері, які необхідно вирішувати.

Ніч проти 3 листопада

Сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони дають людині зрозуміти, що для неї важливіше: духовний чи матеріальний розвиток. Не можна сказати, що щось з цих двох начал має взяти гору — оптимальним буде варіант, за якого вони перебувають у рівновазі. Якщо щось все-таки переважує, необхідно подумати, як дотримати баланс.

Ніч проти 4 листопада

Цієї ночі сняться віщі сни, які не вимагають особливих зусиль для тлумачення — в них все максимально зрозуміло. Так, якщо наснилося романтичне побачення, значить, найближчим часом воно у людини обов'язково станеться в реальному житті.

Ніч проти 5 листопада

Про сни нинішньої ночі можна розповідати тільки в тому разі, якщо вони були позитивними. Річ у тім, що, будучи озвученими, сновидіння обов'язково збудуться, а в разі, якщо приснився негатив, це, м'яко кажучи, небажано. Тому про поганий сон краще забути, а для вірності ще й скористатися вірним народним способом позбутися від нього — підійти до вікна і сказати: "Куди ніч, туди й сон".

Ніч проти 6 листопада

Сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, але можуть містити підказки, щодо того, як поводитися в складній життєвій ситуації або як бути з важливим життєвим питанням, яке ніяк не вдається вирішити. До того ж вихід виявиться настільки простим і одночасно логічним, що залишиться тільки дивуватися: чому людина сама до цього не додумалася.

Ніч проти 7 листопада

Сни нинішньої ночі рідко буває віщими, але це не означає, що на них не потрібно звертати уваги. Сьогоднішні сновидіння дадуть можливість зрозуміти, як людина розпоряджається своїм енергетичним потенціалом: емоційно позитивний сон буде свідчити про те, що все йде добре, а сон з негативними емоціями і відчуттями — про ймовірність проблем.

Читайте також:

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 1-7 листопада: кому на що звернути увагу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання