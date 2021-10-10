Що означатимуть наші сни цього тижня — від 11 до 17 жовтня — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 11 до 17 жовтня — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що насниться нам цього тижня — від 11 до 17 жовтня?

Ніч проти 11 жовтня

Сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому — якщо вони оповідають про щось хороше — краще нікому про них не розповідати: пристріт поки ще ніхто не скасовував.

Ніч проти 12 жовтня

Сни нинішньої ночі часто бувають віщими: вони або розповідають про те, як будуть розвиватися події в найближчим часом, або несуть в собі корисну інформацію, якої важливо правильно розпорядитися. Для цього зміст сну необхідно запам'ятати, а згодом поміркувати на тему того, що в них "показали".

Ніч проти 13 жовтня

Сни цієї ночі цілком можуть бути пророчими — щоправда, їхній сюжет навряд чи програється в реальному житті, а ось підказку щодо того, як вчинити в суперечливій життєвій ситуації, вони цілком можуть дати. Тому важливо стежити не за подіями, які відбуватимуться в цьому "кіно", а за висновками, які можна з них зробити.

Ніч проти 14 жовтня

Сни нинішньої ночі часто бувають жахливими — прокидаючись, людина радіє, що все побачене сталося з ним не наяву. Щоправда, відчуття тяжкості часто залишається на душі протягом усього дня, але крім моральних відчуттів вони ні на що більше не впливають — ці сни не збуваються.

Ніч проти 15 жовтня

Сни цієї ночі нагадують художні фільми: вони яскраві, барвисті, з закінченим сюжетом і всіма необхідними елементами композиції — зав'язкою, кульмінацією і розв'язкою. Єдиний їхній недолік полягає в тому, що вони практично ніколи не збуваються. Щоправда, це має значення тільки в тому разі, якщо зображені в них події позитивні і обіцяють тільки хороше.

Ніч проти 16 жовтня

Сни нинішньої ночі диктуються підсвідомістю: як правило, вони показують, яку життєву проблему потрібно вирішити на цьому життєвому етапі і підказують, як краще це зробити. Зірки наполегливо радять до них дослухатися і зробити так, як вони наказують.

Ніч проти 17 жовтня

Сни цієї ночі часто бувають віщими: вони збуваються практично "дослівно" і відбувається це на сьомий день — не раніше і не пізніше. У цьому сні також можна дізнатися щось дуже важливе — як про себе, так і про рідних або любих людей: головне, звернути увагу на таке одкровення — воно допоможе грамотно вибудувати взаємини з ними.

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