Що означатимуть наші сни цього тижня — від 13 до 20 червня — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх «порад» у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що насниться нам цього тижня — від 13 до 20 червня?

Ніч проти 14 червня

Сни нинішньої ночі можуть виявитися віщими, ось тільки збудуться нескоро — можливо, навіть через кілька років. Люди, які є учасниками цього сновидіння, вимагають особливої до себе уваги — можливо, у взаєминах з ними існують проблеми, підсвідомість таким чином підказує, що їх необхідно вирішити. Поганий сон не віщує катастроф — скоріше, він повідомляє про можливі в майбутньому, одночасно пояснює, як вийти з ситуації, що склалася.

Ніч проти 15 червня

Сни цієї ночі пов'язані не з зовнішніми подіями, а з внутрішніми проблемами людини. Їхній зміст дасть зрозуміти, чи правильною життєвою дорогою він йде, на що потрібно звернути увагу і що виправити, щоб — у разі кривизни — її вирівняти. Тих, хто в цю ніч буде уві сні подорожувати, доля обіцяє приємні події, а неприємності, що примарились вночі, говорять про те, що наяву необхідно звернути увагу на стан свого здоров'я.

Ніч проти 16 червня

Сни, які людина побачить цієї ночі, найчастіше є пророчими, головне — особливо якщо вони будуть містити позитивний контент — нікому про них не розповідати: такі поняття як заздрість і пристріт поки ще ніхто не скасовував. Вони також можуть містити відповідь на важливе запитання, щоправда, для цього їх важливо правильно витлумачити — прогноз не варто сприймати прямолінійно. Якщо уві сні привидівся квітучий кущ жасмину, наяву на людину чекають незабутні відчуття, а троянди обіцяють наближення щасливої події.

Ніч проти 17 червня

Лягаючи спати, можна поставити долі — чи підсвідомості, кому як більше подобається — важливе запитання, і відповідь на нього обов'язково прийде уві сні. Втім, навіть якщо нікого ні про що не питати, це сновидіння з великою часткою ймовірності виявиться віщим і дуже скоро збудеться.

Ніч проти 18 червня

Сновидіння нинішньої ночі будуть подібні сеансу у психоаналітика — вони зануряться в глибини підсвідомості, щоб вирішити нагальне життєве питання. Так ті, у кого є проблеми з особистим життям, зрозуміють, чому дсі самотні, ті ж, хто ніяк не може знайти творчу і, одночасно, добре оплачувану роботу, отримають підказку щодо того, що їм потрібно виправити в собі, щоб змінився світ навколо них. Весілля, що насниться сьогодні, обіцяє сприятливі події, чекати на які залишилося зовсім недовго.

Ніч проти 19 червня

На сни нинішньої ночі, навіть якщо вони виявляться вже дуже похмурими і неприємними, зірки не радять звертати увагу — до реальності вони, швидше за все, не матимуть жодного стосунку. Найкраще швидше забути про побачене або скористатися народним досвідом, який радить одразу ж після пробудження підійти до вікна і сказати: «Куди ніч, туди й сон» — так він точно не збудеться.

Ніч проти 20 червня

Сни нинішньої ночі не є віщими, до того ж вони більше впливають на настрій, а не на реальність. Вранці людина прокидається в гарному настрої і відпочилою, як нібито тільки що повернулася з відпустки, і потім весь день у неї ладнається робота і відносини з оточенням. Сприятливим знаком є побачити уві сні щасливих, усміхнених родичів, передусім — батьків, це означає, що на людину чекають приємні життєві зміни.

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