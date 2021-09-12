Що означатимуть наші сни цього тижня — від 13 до 19 вересня — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 13 до 19 вересня — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс — не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх «порад» у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що присниться нам цього тижня — від 13 до 19 вересня?

Ніч проти 13 вересня

Сни цієї ночі несуть в собі корисну інформацію, яка може стати в пригоді в майбутньому. Тому важливо проаналізувати їх і зрозуміти, коли і яким чином можна використовувати знання, що надійшли у вигляді сну, а в тому, що вони обов'язково зіграють свою роль, сумніватися не доводиться.

Ніч проти 14 вересня

Сни нинішньої ночі є пророчими, тільки вони не пророкують прийдешні події, а дають підказки про те, як поводитися, що робити і куди — в сенсі життєвого шляху — рухатися. Щоправда, для цього необхідно правильно їх розшифрувати: якщо самостійно зробити це не вдасться, потрібно звернутися до відповідної літератури і інтернет-сайтів.

Ніч проти 15 вересня

Сни цієї ночі, як правило, бувають кольоровими — яскравими і незабутніми, з цікавим сюжетом і характерними «дійовими особами». Їх можна дивитися як захопливий кінофільм, а на наступний день згадувати з приємним післясмаком, однак говорити про них, як про віщі, не можна — вони вкрай рідко збуваються.

Ніч проти 16 вересня

Сни нинішньої ночі ніколи не пророкують прийдешні події — швидше, вони розповідають про те, яким — правильним або неправильним — шляхом іде життям той, хто їх бачить. Динамічний, наповнений подіями сон означає, що у людини в житті все правильно, а ось тягомотний і нудний свідчить про те, що в існування необхідно внести зміни, інакше на приємні події можна — у всякому разі, поки — не розраховувати.

Ніч проти 17 вересня

Сни нинішньої ночі є віщими, до того ж, збуваються вони точно в строк — через тиждень. Якщо після закінчення цього часу в житті нічого не сталося, значить, про сон можна забути — він уже жодним чином ні на що не вплине, так що хвилюватися з цього приводу — якщо він виявиться не найприємнішим — не варто.

Ніч проти 18 вересня

Сни, які приснилися в цю ніч, часто бувають неприємними, але на них необхідно звертати увагу — вони розповідають про те, що заважає людині рухатися вперед — як в кар'єрі, так і в особистому житті. Сюжет сновидіння не можна розглядати прямолінійно — будь-яка підказка зашифрована, тому, чим більше символів запам'ятає людина, тим правильніше і докладніше вона їх розгадає.

Ніч проти 19 вересня

Сни цієї ночі порожні — вони не збуваються і не несуть в собі важливої інформації, тому в більшості випадків їх можна викинути з голови одразу ж, прокинувшись вранці. Виняток становлять ті випадки, коли сновидіння ніяк не вдається забути — воно постійно нагадує про себе. У такій ситуації його потрібно ретельно проаналізувати і зробити висновки щодо того, на розвиток яких якостей необхідно звернути першочергову увагу.

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