Що означатимуть наші сни цього тижня — від 18 до 24 жовтня — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 18 до 24 жовтня — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що присниться нам цього тижня — від 18 до 24 жовтня?

Ніч проти 18 жовтня

Сни нинішньої ночі дуже часто бувають віщими, тому небажано залишати їх без уваги. Важливо проаналізувати побачене, щоб зрозуміти, що саме хочуть сказати вам вищі сили, доля або підсвідомість — тут кожен вирішує для себе, що для нього переконливіше. Зміст сну з великою часткою ймовірності допоможе розібратися в ситуації, вихід з якої людина шукає давно, але марно.

Ніч проти 19 жовтня

Сни цієї ночі не є віщими в тому сенсі, що їхній сюжет, швидше за все, не повториться в реальному житті, проте вони дають зрозуміти, який бік життя вимагає пильної уваги — професія, особисте життя, фінанси, стосунки з родичами або здоров'я — як нібито висвітлюючи її. Дослухавшись до снів цієї ночі і зробивши так, як вони "радять", можна значно поліпшити якість свого життя.

Ніч проти 20 жовтня

Сни нинішньої ночі не більше ніж просто кіно — цікаве або не дуже: жодної важливої або хоча б просто корисної інформації, тому не варто приймати їх близько до серця, навіть якщо вони здадуться неприємними.

Ніч проти 21 жовтня

Сновидіння нинішньої ночі — особливо кольорові — часто стають віщими, однак їх не варто сприймати буквально — швидше, вони дадуть зрозуміти, в якому напрямі будуть далі розвиватися події, і, можливо, підкажуть як поводитися в ситуації, яка складеться найближчим часом.

Ніч проти 22 жовтня

Сни нинішньої ночі, які часто стають пророчими, завжди вимагають грамотного розшифрування, над якою доведеться попрацювати або самостійно, і тут Інтернет в допомогу, або за допомогою фахівця-психолога, який розбирається в езотеричних питаннях.

Ніч проти 23 жовтня

Сни нинішньої ночі часто виявляються віщими і виконуються дуже швидко — протягом трьох днів. Якщо після закінчення цього терміну сюжет сну не повторився в реальному житті, про нього можна забути.

Ніч проти 24 жовтня

Сни нинішньої ночі нерозривно пов'язані з самопочуттям людини: вони розповідають про нинішні і можливі захворювання, а також — у найбільш приємному їхньому варіанті — пророкують одужання від важкої недуги. Так, побачивши уві сні сонячний день, яскраву зелену траву і листя, квіти, які розпускаються, прозору воду в річці або морі, людина, яка хворіє, може бути впевнена: вона одужує.

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