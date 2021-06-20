Що означатимуть наші сни цього тижня — від 20 до 26 червня — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що насниться нам цього тижня — від 20 до 26 червня?

Ніч проти 21 червня

Сни нинішньої ночі віщими не є, скоріше, вони відображають внутрішні проблеми людини. Яскравий, веселий і приємний сон, після якого ми прокидаємося в гарному настрої, говорить про те, що все в нашому житті складається добре — образно кажучи, ми йдемо правильною дорогою. Похмурий сон — а можливо, і жахіття, — після якого ми встаємо втомленими і розбитими, свідчить про наявність проблем, які необхідно вирішувати якомога швидше. Бачити, як літаєш над зеленими полями і лісами, значить, що в реальному житті очікує талан у справах і особистому житті, а падіння обіцяє труднощі, які доведеться подолати, щоб досягти успіхів.

Ніч проти 22 червня

Нинішні сни, як правило, виявляються віщими, тому їм можна довіряти. Їхній сюжет збувається практично буквально, тому, якщо вам сниться, що ви вирушаєте у відпустку, в житті для цього складуться сприятливі обставини. Відбудеться все протягом тижня, так що в цей час потрібно бути особливо уважними до подій, що відбуваються в житті. Також цієї ночі можна побачити уві сні розгадку таємниці, над якою ви б'єтеся вже досить довгий час.

Ніч проти 23 червня

Сни цієї ночі розгадати не так просто, як може здатися на перший погляд: їхні символи зашифровані і вимагають серйозних роздумів над тим, що вони можуть означати. Найкраще звернутися до численних наявних в Інтернеті сонників — вони, особливо якщо простудіювати кілька з них, допоможуть розгадати, чому наснилася та чи та комбінація. Побачені в цю ніч колесо або коло можуть означати як повернення до минулого, так і серйозні життєві зміни.

Ніч проти 24 червня

Сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації — вони абсолютно нічого не віщують, до того ж, як правило, одразу ж забуваються: прокинувшись, важко пригадати, що саме привиділося вночі. Якщо ж все-таки "сюжет" сну через свою яскравість і одночасно неприємність не дає спокою, потрібно, підійшовши до вікна, сказати: "Куди ніч, туди й сон". З часів наших предків це чарівна фраза допомагала — і допомагає — позбутися нав'язливого сновидіння.

Ніч проти 25 червня

Сни, які наснилися цієї ночі, вимагають до себе уваги. По-перше, вони часто виявляються віщими, тому, якщо не вдається сприйняти їх буквально, необхідно витратити час на розшифрування. Трапляється, що, здавалося б, сприятливий сюжет несе в собі негативний зміст, і навпаки: так, побачений у сні павук віщує успіхи в роботі і спокійну атмосферу вдома, в той час як абсолютно нешкідлива ягода малина говорить про можливу небезпеку. По-друге, сни нинішньої ночі можуть містити підказку щодо того, як вийти без втрат із ситуації, в яку людина потрапила наяву.

Ніч проти 26 червня

Сни нинішньої ночі стануть підказкою, яку дає людині підсвідомість, тому не варто їх ігнорувати. Вдень її доводи заглушає свідомість, яка, як їй здається, краще знає, як вчинити в тому чи тому випадку, зате вночі, коли розум засинає, підсвідомість "розповідає" про свої міркування, які накопичила протягом дня. Необхідно дослухатися до її порад — вона не підведе.

Ніч проти 27 червня

Сни цієї ночі з великою часткою ймовірності виявляться віщими, тому не варто від них відмахуватися. Збуваються вони не одразу, а на третій день після того, як наснилися, що дає можливість морально підготуватися до того, що має статися. Важливо пам'ятати про те, що емоційний стрес можуть викликати не тільки негативні, а й позитивні події, про які людина давно мріяла, так що в будь-якому разі важливо тримати себе в руках.

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