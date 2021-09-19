Що означатимуть наші сни цього тижня — від 20 до 26 вересня — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 20 до 26 вересня — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що насниться нам цього тижня — від 20 до 26 вересня?

Ніч проти 20 вересня

Сни цієї ночі часто бувають віщими. Як правило, вони несуть в собі підказку щодо того, яка проблема існує в житті (сама людина іноді може про неї не підозрювати), а також якими способами можна її вирішити. Саме тому важливо запам'ятати все побачене, а протягом дня ретельно його проаналізувати.

Ніч проти 21 вересня

Сни цієї ночі часто збуваються, але тільки в тому разі, якщо вдасться правильно їх розшифрувати. Завдання це, швидше за все, виявиться не з легких, оскільки йтиметься не про прямолінійні підказки, а про символи, так що має сенс покопатися в сонниках, нестачі в яких зараз не спостерігається.

Ніч проти 22 вересня

Сни цієї ночі часто є віщими, до того ж збуваються вони досить швидко — від трьох до п'яти днів. Що ж до сюжету сновидіння, який обов'язково потрібно запам'ятати, то він розповість про те, як домогтися життєвого чи професійного успіху.

Ніч проти 23 вересня

Сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, але дають людині інформацію щодо її самої. Уві сні ми цієї ночі, швидше за все, побачимо те, чого нам не вистачає в реальному житті. Всі сюжети — підказки підсвідомості: наприклад, якщо людині сниться, що вона досягає успіху в професійному сенсі, значить, наяву вона незадоволена своєю кар'єрою і зарплатою.

Ніч проти 24 вересня

Сни цієї ночі можуть бути вкрай неприємними, але, оскільки шанси на те, що вони збудуться, невеликі, не варто приймати їх близько до серця. Якщо ж вранці сюжет сну все-таки не дає спокою, можна скористатися народним способом — через вікно сказати: "Куди ніч, туди й сон".

Ніч проти 25 вересня

На цю ніч можна "замовити" будь-яке — найприємніше — сновидіння. Зробити це досить просто: увечері, в ліжку, потрібно уявити собі сюжет, який хотілося б побачити в своєму житті — наприклад, успіх у професійному або особистому житті. Езотерики стверджують: якщо загадане присниться, незабаром воно — на превелику радість "замовника" — обов'язково збудеться.

Ніч проти 26 вересня

Сни цієї ночі не несуть важливої інформації і рідко збуваються. Єдине, на що вони можуть вказувати, так це на наявність творчого потенціалу — точніше, на те, що чи в повному обсязі людина його використовує. Тільки від самої людини залежить, чи реалізує вона таланти, дані їй від народження, або, як кажуть в народі, зариває їх у землю. Приємні оку картини — наприклад, пейзажі або натюрморти — говорять про те, що з реалізацією творчого потенціалу у людини все гаразд.

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