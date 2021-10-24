Що означатимуть наші сни цього тижня - від 25 до 31 жовтня - і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня - від 25 до 31 жовтня - і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що насниться нам цього тижня — від 20 до 26 вересня?

Ніч проти 25 жовтня

Сни цієї ночі не несуть важливої інформації і рідко збуваються. Єдине, на що вони можуть вказувати, так це на наявність творчого потенціалу і на те, в якому обсязі людина його використовує. Красиві пейзажі або квіти — наприклад, поле з маками або квітучі троянди — говорять про те, що з творчої реалізацією у людини все в порядку, а от неприємні картини — болото або бруд під ногами — будуть свідчити про протилежне.

Ніч проти 26 жовтня

Сни нинішньої ночі відкриють людині знання, які знадобляться їй найближчим часом. Їхній сюжет може розповісти про те, як вирішити важливу життєву проблему: уві сні підсвідомість дохідливо це продемонструє. Побачені цієї ночі символи нинішнього місячного дня — ключ, лист, книга, сувій або манускрипт — обіцяють швидкі життєві зміни.

Ніч проти 27 жовтня

Сни нинішньої ночі збуваються з точністю до навпаки, тому, побачивши щось погане, не варто засмучуватися: значить, насправді людину чекає щось дуже хороше.

Ніч проти 28 жовтня

Сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, і це є приємною новиною для тих, кому присниться щось неприємне. Чим страшнішим і важчим було сновидіння цієї ночі, тим краще йтимуть справи в реальному житті, так що вранці бажано змінити поганий настрій на хороший.

Ніч проти 29 жовтня

Сни нинішньої ночі розкривають людині очі на стан його сексуальної енергії: якщо їхній сюжет приємний і на ранок не викликає неприємних відчуттів і спогадів, значить, в цій життєвій сфері у неї все нормально. Якщо ж "показані" в них ситуації напружують або засмучують, а після пробудження на душі важко і клопітно, цей напрямок треба пропрацювати.

Ночі проти 30 жовтня і проти 31 жовтня

24-й місячний день, який триває майже дві календарні доби. Сни двох ночей містичні — в прямому сенсі слова: їх "картини" можуть мати відношення до минулого людини. Тому вранці, після пробудження, необхідно, ще не відкриваючи очей, згадати свій сон — він розповість про те, ким людина була в минулому житті.

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