Що означатимуть наші сни цього тижня — від 27 червня до 4 липня — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 27 червня до 4 липня — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними.

Що присниться нам цього тижня — від 27 червня до 4 липня?

Сни проти 28-го і проти 29 червня

Вісімнадцятий місячний день триватиме дві календарні доби, тому і сни в ці дві ночі матимуть однакове значення. Вони торкнуться не стільки життєвих подій, скільки внутрішнього світу людини. Ті, хто йде життям правильною дорогою і все робить так, як слід, побачать уві сні приємні в усіх сенсах картини. Ті ж, хто кидається в пошуках потрібного їм шляху, швидше за все, побачать якщо і не жах, то щось насторожливе. Проаналізувавши побачене, можна буде скоригувати лінію своєї поведінки і виправити таким чином життєву ситуацію.

Сни проти 30 червня

Сни цієї ночі приємними точно не назвеш: можливі неприємні і навіть страшні картини і образи, які на перший погляд не означатимуть нічого, крім жаху, від якого хочеться якомога швидше прокинутися. Однак у здорового роздуму — проаналізувавши побачене — можна буде зрозуміти, що вони мають своє — особливе — значення: за їхньою допомогою підсвідомість вкаже на те, що людині заважає вибудувати життя так, як вона хоче — що всередині неї заважає цій людині налагодити своє існування. Так, якщо людині насняться "чудовиська виду жахливого", значить, в реальному житті її позбавляють сміливості страхи, від яких неодмінно потрібно позбутися.

Сни проти 1 липня

Сновидіння цієї ночі, особливо якщо вони представлять картини минулого, будуть говорити про необхідність життєвих змін. Підсвідомість підкаже, які помилки людина скоїла в попередні роки і до яких наслідків це призвело в нинішній час. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, розшифровуючи сюжет і образи сновидінь — "дослівно" їх розуміти не варто, скоріше, вони виявляться шарадами, які треба розгадувати.

Сни проти 2 липня

Сни цієї ночі будуть безпосередньо пов'язані з творчими здібностями того, кому вони насняться. Як відомо, кожній людині під час народження природою і батьками даються тільки їй властиві таланти, які протягом життя обов'язково потрібно розкрити — "заривати їх у землю" здавна вважається гріхом. Образи снів у цю ніч допоможуть зрозуміти, наскільки кожен із нас розкрив свій творчий потенціал. Так, побачивши яскраві і барвисті картини і образи, можна бути впевненими в тому, що таланти не залишилися не розкритими, і, відповідно, жахи, головну роль в яких "грають" темні і похмурі сюжети і дійові особи, свідчать про зворотне. Наяву було б непогано подумати про те, як виявити свої творчі здібності і дати їм дорогу.

Сни проти 3 липня

Сни цієї ночі будуть нести в собі відповідь на важливе життєве запитання, вирішити яке наяву поки не вдається. Прокинувшись, людина щиро здивується, чому вона раніше не зрозуміла, як потрібно вчинити в такому випадку, адже висновки з ситуації завжди лежали на поверхні. Щоправда, на буквальні підказки чекати не варто — швидше, доведеться мати справу з символами, які вимагають розшифрування, але результат — розуміння того, як діяти далі — буде того вартий.

Сни проти 4 липня

Сни, які привиділись цієї ночі, оманливі — астрологи радять сприймати їх з точністю до навпаки, тому чим страшніше і неприємніше виявиться сон, тим вдаліше складуться справи наяву. Так, похорон, який наснився, обіцяє радість і щастя, якщо ж як небіжчик "виступає" сама людина, найближчим часом вона може розраховувати на грандіозний успіх — швидше за все, професійний.

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