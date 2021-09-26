Що означатимуть наші сни цього тижня — від 27 вересня до 3 жовтня — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 27 вересня до 3 жовтня — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що насниться нам цього тижня — від 27 вересня до 3 жовтня?

Ніч проти 27 вересня

Сни нинішньої ночі будуть безпосередньо пов'язані з творчими здібностями людини. Образи снів цієї ночі допоможуть зрозуміти, наскільки кожен із нас розкрив свій творчий потенціал. Так, побачивши яскраві і барвисті картини — пейзажі, натюрморти, можна бути впевненими в тому, що таланти не залишилися нерозкритими, а жахи, головну роль в яких "грають" темні і похмурі сюжети і дійові особи, свідчать про зворотне. Наяву було б непогано подумати про те, як виявити свої креативні здібності і дати їм дорогу.

Ніч проти 28 вересня

Сни нинішньої ночі несуть в собі відповідь на важливе життєве запитання, вирішити яке наяву поки не вдається. Прокинувшись, людина щиро здивується, чому вона раніше не зрозуміла, як потрібно вчинити в цьому конкретному випадку, адже висновки з ситуації завжди лежали на поверхні. Щоправда, буквальних підказок очікувати не варто — швидше, доведеться мати справу з символами, які вимагають розшифрування.

Ніч проти 29 вересня

Сни, які привиділися цієї ночі, оманливі — їх потрібно сприймати з точністю до навпаки, тому чим страшнішим і неприємнішим виявиться сон, тим вдаліше складуться справи наяву. Так, кладовище, яке приснилося, — особливо якщо уві сні воно чисте і доглянуте — говорить про те, що проблеми незабаром вирішаться, а людина, яка хворіє, — родич або коханий — одужає.

Ніч проти 30 вересня

Сни нинішньої ночі рідко виявляються віщими, тому не варто звертати уваги на їхній сюжет, куди важливіше їхнє емоційне забарвлення. Так, якщо вранці людина прокидається в гарному настрої, то це хороший знак — він свідчить про те, що в житті і професії вона йде правильним шляхом. І навпаки — тяжкість на душі і серці, яка зіпсує настрій від самого ранку, буде говорити про те, що в житті потрібно щось міняти.

Ніч проти 1 жовтня

Сни нинішньої ночі виявляться оманливими. Водночас, нібито пророкуючи щось хороше, вони стануть тими, хто і приведе до розчарування, а віщуючи щось погане, зіпсують настрій на довгий час наперед. Підтримати себе в бадьорому стані духу допоможуть талісмани і обереги, які протистоять негативній енергії снів.

Ніч проти 2 жовтня

Сни нинішньої ночі — завдяки підсвідомості — показують події такими, якими вони є, а не такими, якими ми хотіли б їх бачити. Якщо в денний час ми, користуючись доводами свідомості, прикрашаємо наявну картину життєвих подій, то вночі, поки розум спить, підсвідомість демонструє реальність, так би мовити, без ретуші. Висновок, який можна — і треба — зробити з такого сну, стосується виходу з ситуації, що склалася: стає зрозуміло, що саме потрібно зробити, щоб її виправити.

Ніч проти 3 жовтня

Сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, тому не варто звертати уваги на їхній зміст, а ось до дійових у них осіб бажано придивитися. Вони розкривають очі на людей, які перебувають поруч, і в цьому сенсі їхній інформації можна довіряти. Так, якщо ви вважаєте когось другом, а уві сні ви бачите, що він топить вас у болоті, значить, вам не варто йому довіряти — в найбільш невідповідний момент він може вас підвести.

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