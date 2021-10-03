Що означатимуть наші сни цього тижня — від 4 до 10 жовтня — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 4 до 10 жовтня — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що насниться нам цього тижня — від 4 до 10 жовтня?

Ніч проти 4 жовтня

Сни нинішньої ночі допомагають розлучитися зі своїми ілюзіями і подивитися на своє життя без прикрас і рожевих окулярів, тому вони можуть бути неприємними. Однак вони — родичі гірких, але необхідних ліків, без яких не вдасться одужати. Тому, побачивши уві сні, що друг або приятель завдали вам серйозну образу, подумайте про те, яку дійсно роль — позитивну або негативну — він грає у вашому житті.

Ніч проти 5 жовтня

Сни нинішньої ночі не тільки є віщими, але і несуть важливу інформацію, на яку необхідно звернути увагу. У зв'язку з цим необхідно запам'ятати все, що присниться в цей час. У розшифуванні сновидінь необхідності не буде — їх потрібно буде сприймати прямолінійно.

Ніч проти 6 жовтня

Сни цієї ночі — як жахи: вони лякають людину, а на ранок залишають по собі неприємний "післясмак". Проте, незважаючи на все сказане вище, є привід для радості: вони абсолютно нічого не значать для людини, яка їх побачила. Максимум, що вони можуть принести, — це поганий настрій на початку дня, тому не варто через них перейматися.

Ніч проти 7 жовтня

Сни нинішньої ночі збуваються вкрай рідко і не несуть в собі навіть найменшої корисної інформації, тому, яким би не був їхній сюжет, не варто звертати на них уваги.

Ніч проти 8 жовтня

Сни нинішньої ночі часто бувають вкрай неприємними — в них "показують" страшні обставини, дійовими особами яких є справжні монстри. Не варто звертати уваги на такі "трилери" — до реальних життєвих подій вони, на щастя, не мають жодного стосунку.

Ніч проти 9 жовтня

Сни нинішньої ночі збуваються рідко, але вони можуть нести в собі важливу інформацію, яка допоможе вирішити важливе питання наяву. Головне, серйозно підійти до їхньої розгадки, що виявиться не такою вже простою справою — побачене буде зашифровано, тому прямолінійно сприймати її не слід.

Ніч проти 10 жовтня

Сни нинішньої ночі рідко стають віщими, тому перейматися з їх приводу, навіть якщо вони здадуться вкрай неприємними, не слід. А ось звернути на них увагу — необхідно, оскільки вони дають зрозуміти, чи правильно людина розпоряджається властивою йому енергетикою. Сон із негативним "післясмаком" свідчить про те, що в цій справі у неї є перекіс: вона жертвує однією стороною життя заради іншого — наприклад, присвячує час роботі і геть-чисто забуває про кохану людину — і навпаки.

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