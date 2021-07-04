Що означатимуть наші сни цього тижня — від 5 до 11 липня — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 5 до 11 липня — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс, не можна.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватись їхніх "порад" у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що насниться нам цього тижня — від 5 до 11 липня?

Сни проти 5 липня

Сни нинішньої ночі рідко виявляються віщими, тому не варто звертати уваги на їхній сюжет, куди важливіше емоційне забарвлення. Так, якщо вранці людина прокидається в гарному настрої, то це хороший знак і свідчить про те, що в житті і професії вона йде правильним шляхом. І навпаки: тяжкість на душі і серці, які зіпсують настрій від самого ранку, буде говорити про те, що в житті потрібно щось міняти.

Сни проти 6 липня

Снам нинішньої ночі вірити не рекомендується: швидше за все, вони виявляться оманливими. Водночас, нібито пророкуючи щось хороше, вони стануть тими, хто і приведуть до розчарування, а віщуючи щось погане, зіпсують настрій на довгий час вперед. Підтримати себе в бадьорому стані духу допоможуть талісмани і обереги, які протистоять негативній енергії снів.

Сни проти 7 липня

Сни нинішньої ночі — винятково завдяки підсвідомості — показують подіями такими, якими вони є, а не такими, якими ми хотіли б їх бачити. Якщо в денний час ми, користуючись доводами свідомості, "замилюємо" і прикрашаємо картину подій, то вночі, поки розум спить, підсвідомість і інтуїція демонструють нам реальність. — так би мовити, без ретуші. Висновок, який можна — і треба — зробити з такого сну, стосується виходу з ситуації, що склалася: стає зрозуміло, що саме потрібно зробити, щоб виправити її.

Сни проти 8 липня

Сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, тому навряд чи варто звертати увагу на їхні сюжети. Вони, скоріше, розкривають нам очі на людей, які перебувають поруч, і в цьому сенсі їхній інформації можна — і треба — довіряти. Так, якщо ви у всьому довіряєте людині, вважаючи її своїм другом, а уві сні ви бачите, що вона топить вас у морі або штовхає, скидаючи зі скелі, значить, вам не варто їй довіряти — в найбільш невідповідний момент це може погано закінчиться.

Сни проти 9 липня

Сни нинішньої ночі часто виявляються віщими, тому не варто від них відмахуватися. Необхідно запам'ятати, що привидиться цієї ночі, проаналізувати ці дані і прийняти їх до відома — з часом вони допоможуть вирішити розв'язати життєві і професійні питання.

Сни проти 10 липня

Ніч, коли найчастіше сняться жахи. На щастя, як правило, нічого спільного з реальністю вони не мають, тому можна не перейматися з приводу побачених уві сні жахіть. Так, побачити їх вночі виявиться вкрай неприємним, але після пробудження це відчуття досить швидко розвіється, а вже до полудня від нього не залишиться й сліду.

Сни проти 11 липня

Незважаючи на те, що сни нинішнього дня вкрай рідко виявляються віщими, все-таки дещо вони передбачити можуть. Якщо присниться щось приємне, можна бути впевненими, що незабаром із людиною відбудуться приємні події, і навпаки — важкі сновидіння обіцяють якісь неприємності. В такому разі психологи радять відпустити побачене, не зосереджуючись на ньому, в такому разі жодної шкоди людині, якій це приснилося, воно не завдасть.

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