Що означатимуть наші сни цього тижня — від 6 до 12 вересня — і чи будуть серед них віщі

Що означатимуть наші сни цього тижня — від 6 до 12 вересня — і чи будуть серед них віщі

Довіряти снам чи ні — кожен вирішує сам, але заперечувати те, що вони, будучи продуктом роботи підсвідомості, мають свій — можливо, не завжди зрозумілий нам — сенс.

Можливо, не варто сліпо і фанатично дотримуватися їхніх «порад» у повсякденному житті, але дослухатися до них можна і потрібно — підказки нашого внутрішнього голосу, які отримує людина у вигляді сновидінь, часто виявляються важливими і цінними. Що присниться нам цього тижня — від 6 до 12 вересня?

Ніч проти 6 вересня

Сни нинішньої ночі найчастіше бувають пророчими — вони показують картини майбутнього, які підкажуть, як вчинити в теперішньому часі, щоб життя склалося якнайкраще. Важливо не тільки запам'ятати сюжет сновидіння, але правильно розшифрувати його, зробивши важливі висновки.

Ніч проти 7 вересня

Сновидіння цієї ночі дуже рідко бувають приємними — найчастіше в цю місячну добу сняться жахіття, прокинувшись після яких з радістю розумієш, що все побачене — не більше, ніж сон. Не менш приємним фактором є те, що вони практично ніколи не збуваються, так що можна не переживати і не чекати на неприємності.

Ніч проти 8 вересня

Сни нинішньої ночі збуваються рідко, але вони можуть нести в собі важливу інформацію, яка допоможе вирішити важливе питання наяву. Головне, серйозно підійти до їхнього розшифрування, що виявиться не такою вже простою справою — побачене буде зашифровано, тому прямолінійно сприймати його не слід. Необхідно звіритися з сонниками, яких в Інтернеті велика кількість, або порадитися з кимось, хто розуміє, з якого боку підійти до розгадки.

Ніч проти 9 вересня

Сни нинішньої ночі рідко стають віщими, тому переживати — навіть якщо вони здадуться вкрай неприємними — не слід. А ось звернути на них увагу — необхідно, оскільки вони дають зрозуміти, чи правильно людина розпоряджається енергією, яку дають їм вищі сили і природа. Сон з негативним контекстом свідчить про те, що в цій справі у неї є перекіс — вона жертвує одним боком життя заради іншого.

Ніч проти 10 вересня

Сни нинішньої ночі, хоч і є віщими, збуваються нескоро, що особливо прикро, коли сниться щось дуже хороше, адже на нього — як в прислів'ї про обіцяне — доведеться чекати років зо три. Якщо людині насняться батьки — особливо покійні — значить, у її житті існують проблеми, які необхідно терміново вирішувати, а родичі попереджають її про це.

Ніч проти 11 вересня

Сни нинішньої ночі підказують людині, в правильному життєвому напрямку вона рухається чи ні. Розшифровуються вони буквально, тому дорога, яка наснилося в цю місячну добу, означає, що все в житті складається так, як треба. Поганий сон є попередженням, що стосується здоров'я — значить, необхідно звернути увагу на його стан — можливо, вже давно «зріє» недуга, яку необхідно лікувати якомога швидше.

Ніч проти 12 вересня

Сни цієї ночі є віщими, тому — в разі їхнього позитивного характеру — не варто поширюватися про сюжет сну, прикро буде наврочити намічені щасливі зміни. А ось у разі неприємного сну, навпаки, має сенс оповістити про нього всіх — зрозуміло, маються на увазі близькі люди — рідні, друзі чи приятелі. Так можна обдурити долю, зробивши так, що те, що приснилося, так уві сні і залишиться й не збудеться у реальному житті.

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