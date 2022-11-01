Що приготували нам зірки в останні місяці 2022 року: астропрогноз

2022 рік виявився дуже непростим абсолютно для всіх, але попереду ще 2 місяці, які стануть кульмінаційними як для України, так і для всієї світової спільноти. Вплив небесних тіл на події, що відбуваються, незаперечний, оскільки все у світі і в житті окремої людини побудовано на циклах планет.

Листопад і грудень 2022 року поставлять крапку в багатьох напружених процесах, що тягнуться від середини вересня 2020 року. Це зумовлено дворічними циклами Марса та зміною фаз його руху за знаками зодіаку. Енергія Червоної планети здійснює сильний вплив на земне життя, недарма вона привертає увагу вчених. Марс створює особливі енергетичні потоки, що впливають на активність людей, фізичне здоров'я, прояв агресії, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

8 листопада закривається осінній коридор затемнень. Це останні затемнення по осі Телець – Скорпіон, які відбувалися 2022 року. Від весни 2023 року сезони затемнень поступово перейдуть до осі Овен – Терези. Тому пік трансформаційних перетворень на нашій планеті припадає на 2022 рік, а особливо його завершальні місяці.

Юпітер – планета традицій, філософії, соціального захисту, що характеризує сферу зарубіжжя та розширення світогляду, від 28 жовтня і до 21 грудня повернулася до знака Риби, що допоможе правильно завершити розпочате 2021 року та отримати з цього максимальну користь. Цей транзит загладить гострі кути, надасть підтримку, оскільки планета-благодійник у Рибах має сильний статус і дарує щастя тим, хто прагне зберегти свою унікальність, автентичність та давню спадщину предків. Агресія стосовно людей, ведення загарбницьких війн та спроби знищення інших націй будуть покарані. Добро завжди перемагає зло, а це означає, що дуже скоро руйнівні дії РФ стосовно України та інших країн обернуться проти неї самої.

Листопад 2022 року – один із найскладніших та найнебезпечніших місяців року, особливо перша його половина. Але це час розчищення свого простору та підготовки себе до нового життєвого циклу й нового календарного року, який буде набагато позитивнішим, ніж 2022-й.

Після молодика у Стрільці 24 листопада принесе натхнення, осяяння, яке допоможе правильно спланувати наступний цикл. Люди зможуть будувати довгострокові плани та з упевненістю дивитися в майбутнє. Проте ухвалення доленосних рішень варто відкласти до Зимового Сонцестояння (21 грудня о 23:48 за київським часом). До 22 грудня – ще не час кардинально змінювати своє життя та робити активні кроки щодо втілення своїх задумів. Ба більше, ретроградний Марс до 13 січня 2023 року гальмує розвиток справ на зовнішньому рівні, змушує зануритися в себе, розібратися з особистими проблемами і позбутися минулих хворобливих спогадів.

Осінні затемнення і ретро Марс змінять хід військових дій, ru-агресор відчує втому, що змусить його крутитися "як на сковорідці", намагаючись хоч якось зберегти обличчя і вийти з того, що він сам затіяв. Комунікаційний розрив між РФ і цивілізованим світом стане ще масштабнішим, тому союзників у путінської Росії буде ще менше. Оскільки Марс у Близнятах пов'язаний з інформаційними війнами, можна очікувати чергових звинувачень на адресу України, вкидів та фейків з боку російського уряду на кшталт "бойових комарів" і "брудних бомб".

Грудень починається під час стаціонарного Нептуна – планета сильна, енергії сконцентровані, але в період ретроградного Марса ризики неприємностей за якостями планети досить високі. Тому в перший тиждень місяця можливі масштабні обмани, а також різні техногенні аварії, пов'язані з водним середовищем чи хімічними речовинами і газами. Можуть бути повені та прориви дамб, сильні дощі в різних країнах та підвищення рівня води в річках та у світовому океані.

8 грудня повня в Близнятах створить потужний повітряний потік. На дні близько до повного місяця може бути запланована інформаційна атака або інші впливи, спрямовані на формування громадської думки. Неспокійний період, особливо важко в цей час людям із тонкою душевною організацією.

Особливо небезпечна друга декада грудня – в цей період Плутон, планета життя та смерті в опозиції з негативною кармічною точкою – Чорним Місяцем, точний аспект – 13 грудня, який дає напруження та безліч негативної енергії. У людях прокидаються найтемніші сторони, знижується інстинкт самозбереження, болісний егоїзм здатен руйнувати все навколо за принципом: "Тож не діставайся ж ти нікому!".

Складний для всіх період, знову можемо чути загрози застосування ядерних бомб з боку ослабленої Росії. І справді, світ може опинитися за крок від катастрофи, треба бути готовими до всього. Проте до цього часу весь цивілізований світ згуртується настільки, що, найімовірніше, загрозливі промови та дії ru-агресора так і залишаться показовим виступом. У будь-якому разі, середина грудня буде психологічно важкою через зовнішні фактори тиску і суспільні панічні настрої. Бажано в цей період менше слухати й читати пропагандистів, щоб зберегти своє фізичне та психічне здоров'я.

Четверта, кардинальна точка року – Зимове Сонцестояння 21 грудня о 23:48 – багато змінить. Цього ж дня Юпітер входить до знака Овна до 17 травня 2023 року. Перший схід – це народження "нового Сонця", від цього дня Світло перемагає Темряву, що позитивно позначиться на всіх життєвих сферах і зовнішніх військово-політичних процесах. Від цієї миті з'явиться більше можливостей розширити перспективи розвитку та вийти за встановлені межі.

У третій декаді грудня загальне енергетичне тло та психологічний клімат стануть набагато гармонійнішими. Це час збирання плодів та отримання прибутку від справ, які активно розвивалися влітку 2022 року. Оживає громадське і соціальне життя, досягається визначеність з найбільш пекучих тем. Від цього періоду всі зрозуміють, що найскладніше – позаду, і у світі настає певна стабільність. Але варто пам'ятати, що від квітня 2023 року в РФ розпочнуться серйозні зміни, а це вплине на весь світ.

Зустрічатимемо Новий рік у період ретроградного Меркурія, який розпочнеться від 29 грудня і закінчиться 18 листопада в Козорогу. Триває ретроградний рух Марса, і Чорний Місяць перебуває в останньому градусі Рака. Багато тем 2022 року перейдуть із нами і в 2023 рік, але до кінця січня благополучно вирішаться. Гнітюча зовнішня атмосфера другої декади грудня може змусити багатьох людей засумніватися у щасливому майбутньому. Але намагайтеся не піддаватися на маніпуляції ru-агресора, не давайте загнати себе в кут. Ще трохи – і всі труднощі 2022 року залишаться позаду.

Увійдіть у 2023 рік із гарним настроєм та світлими думками – це буде ударом для будь-якого недоброзичливця, як у внутрішньому житті, так і у глобальних масштабах. У путінській Росії почнеться хаос, вони знищуватимуть самі себе, а Україна та весь цивілізований світ зможуть вийти із замкнутого кола проблем, які створила РФ, і підуть своїм шляхом.

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