Що принесе нам весна 2023 року: рекомендації астрологині на цей період

7 березня Сатурн увійде знак Риби на три роки (2025 року на кілька місяців увійде на знак Овна, а потім на ретрофазі знову повернеться до Риби до 14 лютого 2026 року), змінюючи соціальні тенденції, настрої в суспільстві, формуючи нову ідеологію. Поступово буде знято всі обмеження, які щільно увійшли до нашого життя від 2020 року. З'являться та розвиватимуться нові глобальні ідеї, що стосуються міжнародного миру та безпеки, досягнення сталого розвитку держав. Питанням релігійних переконань та об'єднання спільнот людей приділятиметься багато уваги на державному рівні, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня, яка відбудеться 7 березня о 14:40, стане дуже важливою цієї весни, оскільки практично збігається з переходом Сатурна на знак Риби – ці дві астрологічні події посилюють одна одну, визначать основні тенденції на найближчі кілька місяців.

З весняного рівнодення 20 березня о 23:24 за київським часом розпочинається астрономічна весна. Це астрологічне свято пов'язане з очищенням та звільненням місця для нового, принесе оновлення, відродження, починання. У день рівнодення космічні сили прагнуть гармонії, енергії дуже активні, тому значення всіх вчинків і намірів багаторазово посилюється, і це впливає всі життєві сфери.

Намагайтеся зустріти світанок 21 березня, адже рівнодення – це свято Сонця. Це ідеальний момент, щоб «прокачати» сонячні якості: впевненість у собі, щедрість, шляхетність, харизму, оптимізм, доброту, турботу, здатність привертати та утримувати увагу інших людей. Від цього дня починається сприятливий час народження всього нового. Життєвий темп почне набирати обертів, мотивуючи людей до активних дій.

21 березня о 19:23 на нас чекає молодик в Овні, який вселить оптимізм і допоможе побачити все, що відбувається навколо, з кращого боку. Це найкращий день для роботи із бажаннями, планування майбутнього, запуску проєктів. Від цього дня простіше вирішуватиметься на важливі кроки, відстоюватиме свої позиції, досягатиме поставлених завдань.

23 березня відбудеться знакова подія – Плутон розпочне перехід із Козорога до Водолія, що стане кульмінацією місяця та головною подією весни 2023. В останній тиждень березня відбудеться щось дуже важливе, що впливає на весь світ. Ми увійдемо до нової реальності, але адаптуватися до нових умов будемо до кінця 2024 року. Плутон – планета трансформації, що характеризує колективну енергію, переоцінку цінностей, а також владу та великі гроші. Плутон – найповільніша планета (цикл 248 років), поряд з іншими повільними планетами – Ураном та Нептуном, є основним двигуном глобальних світових процесів.

25 березня Марс входить на знак Рака після тривалого перебування у знаку Близнята. Зовнішні обставини, умови та настрої у суспільстві зміняться. Відбудеться кардинальна зміна на військовому фронті, оскільки у Раку планета ослаблена, має статус падіння.

Перші дві декади квітня відносно спокійні, у цей час на нас чекає більше позитивних подій, порівняно з попереднім місяцем. Ефективний період для того, щоб ухвалювати сміливі та важливі рішення, змінювати своє життя на краще.

Повня у Терезах 6 квітня о 07:34 сприятливо вплине на сферу взаємин, соціальні зв'язки, переговори, зустрічі, укладання офіційних союзів.

13 квітня світла кармічна точка – Білий Місяць (Селена) – перейде зі знака Риби в Овен на сім місяців, що позитивно позначиться на перебігу військових дій. Всесвіт допомагатиме тим, хто захищається, а не нападає. У цей час ЗСУ досягнуть явних успіхів, а ru-агресор буде змушений змиритися зі своєю поразкою та піти з нашої землі.

Третя декада квітня буде складною абсолютно всім, оскільки одночасно сезон затемнень і період ретроградного Меркурія створять потужні енергетичні потоки, що дестабілізують. Тому основна рекомендація на квітень – зробіть якнайбільше і найважливіше до 20 числа місяця.

20 квітня о 04:34 розпочнеться весняний коридор затемнень із сонячного затемнення (нового Місяця) у знаку Овна у 30-му градусі цього знака. Від цього сезону затемнення поступово переходять із Тельця та Скорпіона у вісь знаків Овен – Терези. Цікаво, що сонячне затемнення у войовничому Овні відбувається в його останньому градусі, що символізує завершення війни в Україні.

Період ретроградного Меркурія у Тельці – від 21 квітня до 16 травня – принесе неприємності у фінансовому плані. Телець – знак, що впливає на матеріальний світ і добробут, передбачуваний та стабільний. У цей час краще зосередитися на старих та перевірених методах роботи, на деякий час відмовитися від нових та оригінальних способів вирішення питань. У цей час багато людей зіштовхнуться з грошовими проблемами, затримками чи скасуванням грошових виплат.

5 травня місячне затемнення (повнолуння) у Скорпіоні о 20:23 за київським часом у 15-му градусі закриє весняний коридор затемнень, і це останнє затемнення у цьому знаку. За попередні два роки затемнення у Скорпіоні було кілька разів, що сприяло глобальним трансформаціям, змінам світового укладу. Тепер входить вісь взаємин, дипломатії, соціальної активності, тобто це знаки Овен та Терези. Знову на знак Скорпіона повернуться затемнення 7 травня 2031 року.

Від 16 травня Меркурій повертається у фазу прямого руху і цього ж дня Юпітер входить на знак Тельця до 26 травня 2024 року. У цей час з'являється безліч шансів та можливостей для того, щоб закласти основу на роки вперед. Транзит тісно пов'язаний з фінансами та власністю, сприяє покращенню добробуту, світу, психологічному комфорту. Звісно, цю позитивну енергію потрібно запустити, тобто. вжити певних дій і ввійти в потік. Саме собою нічого не станеться, тому ті, хто готовий старанно працювати в цей період, обов'язково отримають хороший матеріальний результат.

У другій половині травня 2023 року значно швидше піде процес відновлення та звільнення від давлячих зовнішніх умов. Закінчується період непередбачуваних обставин, і життя забарвлюється новими світлими фарбами. Тепер ми починаємо розуміти основні тенденції майбутніх років. Це слушний час для того, щоб поринути у ділове життя, щільно зайнятися професійною сферою та розглянути всілякі перспективи.

Якщо до цього виявилися хронічні захворювання або виникли проблеми зі здоров'ям, то від 16 травня лікування дасть позитивний, гарний результат. Набагато швидше відбуватиметься регенерація організму, зросте ініціатива, бажання діяти та перемагати.

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