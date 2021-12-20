Що таке повернення Сатурна і як воно впливає на наші життя

Що таке повернення Сатурна і як воно впливає на наші життя

Сатурн — планета, що уособлює стриманість, зобов'язання і структуру, тому важливо дотримуватися норм і правил, вчитися безпосередньо висловлювати свої думки і не гаяти часу.

Сатурн (Кронос) – один із титанів, син Богині Землі – Геї та Бога Неба – Урана – хитрістю скинув свого батька та захопив владу, яку дуже боявся втратити. Уран – це безмежне блакитне небо, що розкинулося над землею. У міфології його діти постають як стихійна сила, яка знає межі. Уран не любив своїх дітей, і врешті-решт був скинутий з трону молодшим зі своїх синів, підступним Кроном — Сатурном, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Міфологія розповідає, що за його правління у світі панували страх, розбрат, боротьба, нещастя. Спочатку, щоб захиститися від загрози з боку власних дітей, Кронос проковтував їх (хронос — всепоглинаючий час), і тільки коли його власний син Зевс, якого вберегла дружина Кроноса — Рея — зміг здолати батька і запанувати на Олімпі, у світ прийшли процвітання, спокій та справедливість.

Сатурн пов'язаний із наукою,політикою, професією, кар'єрою, заслуженим авторитетом і високим становищем, він управляє літнім віком від 68 до 98 років, коли людина досягає кар'єрного піку або відходить від справ.

Символ представляє зображення хреста як відображення обмеження та скутості у світі матеріальному для накопичення досвіду та перетворення минулого (півколо, що символізує сприйняття, спрямоване вліво та розташоване під хрестом, внизу). Страж порога Сонячної системи представляє минулий досвід, звичка, традиції, старше покоління.

Сатурн здійснює повний оберт навколо Сонця за двадцять дев'ять з половиною років, звідси і виник термін "криза 30". Кожна людина у віці 29-30 років переживає повернення Сатурна в натальне положення (в ті ж координати, що і при народженні). Ця подія минає досить важко, сам процес можна назвати – "структурування Особистості".

Перше повернення Сатурна знаменує собою вступ у доросле життя: "рожеві окуляри" злітають, і людина віч-на-віч залишається з життєвими реаліями, стикається з необхідністю їх осмислити. Залежно від того, як людина включатиметься у процес, залежить тривалість кризового періоду. Зазвичай період обмежень, емоційних труднощів, втрат, розлучень проходить з 29 до 30 років. Коли людина виявляє слабкість, не бажає брати на себе відповідальність, заперечує мудрість і досвід представників старшого покоління, процес становлення особистості розтягується в часі до трьох років – з 28 до 31 року.

Важливо зрозуміти, що Величний Сатурн перевіряє на міцність, сприяє виробленню внутрішнього стрижня та потужного характеру. Планетарні впливи не залишають вибору, змушують йти лише вперед, приймати зобов'язання, цінувати час, мати чітке розуміння своїх життєвих цілей.

Приблизно в 30 років кожен проходить етап боротьби з собою і спроб взяти життя в свої руки. Це час духовної активності, дослідження свого внутрішнього світу. Кому це вдається, той набуває неймовірної сили, знаходить своє місце в соціумі, будує кар'єру, розвиває свій бізнес, стає шановним у суспільстві.

Не чекайте віку 28-29 років, щоб задуматися про фундаментальні речі. Не відкладайте роботу над розвитком своєї Душі "на потім". Якщо ви вважаєте, що "криза 30" трапляється в цей час і для вас вже закінчиася, це не означає, що Сатурн закінчив роботу над вами. Друге повернення Сатурна відбудеться у віці 59 років (плюс — мінус рік), але кожен має сприймати його як можливість побудувати чіткий план на подальше життя. Тому шукайте мудрість Великого Вчителя добровільно — так ви зможете зменшити наслідки своїх кармічних боргів і зможете наблизитися до стану, в якому не накопичуватимете негативний кармічний досвід на майбутні втілення.

Складні ситуації, хвороби, розлучення, втрати, перешкоди, що виникають у віці 29,5 — 30 років, а також у 59 років, є наслідком кармічних боргів, які сама людина не усвідомила, незважаючи на те, що Всесвіт надсилав знаки. Тому період першого та другого повернення Сатурна можна назвати кармічним іспитом. Якщо до цього моменту людина працювала над собою, замислювався про те, як прожити своє життя максимально повно і корисно не тільки для себе, але й для людей, які вас оточують, якщо намагався зробити серйозний внесок у розвиток суспільства, він отримує нагороду – третє повернення Сатурна (88-89 років).

Основна робота з розвитку себе як Особистості відбувається у віці 29-30 років. З цього періоду починається процес зміцнення фундаменту кар'єри, сім'ї та взаємин. Обмеження простору, енергії та часу, що виникають у цей період, призводять до матеріалізації та утворення чіткої структури. Від людини вимагається працелюбність, цілеспрямованість, старанність, терпіння, витривалість, практичність, спокій, старанність, дисциплінованість. Необхідно робити вибір на користь раціональніших рішень, визначатися у сфері особистих взаємин.

Сатурн — планета, що уособлює стриманість, зобов'язання і структуру, тому важливо дотримуватися норм і правил, вчитися безпосередньо висловлювати свої думки і не гаяти часу. І тоді період "кристалізації" особистості мине з найменшими втратами та мінімальним дискомфортом.

Постійна, щоденна духовна практика є умовою успішного соціального розвитку людини, вона руйнує бар'єри, дозволяє набути мудрості, дає внутрішній спокій та зовнішній достаток.

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