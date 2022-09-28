Що трапилося з жінками Чарльза III: астрологиня розповіла, чому не варто переходити дорогу Каміллі

Втім, були й інші – не менш драматичні історії. Як відомо, в молодості заручини Паркер-Боулз – у дівоцтві Шанд – з нинішнім королем, а в той час – принцом Чарльзом, не відбулися – королева Єлизавета II вважала її недостатньо благородною для того, щоб скласти пару її синові та за сумісництвом – спадкоємцеві престолу. Чарльз пішов служити до армії, а Камілла – чи то на знак помсти йому, чи бажаючи забути про нього – вийшла заміж за Ендрю Паркер-Боулза і народила двох дітей. У Чарльза в особистому житті теж відкрився "другий фронт" – у нього почався роман із гарною австралійкою Дейл Елізабет Гарпер.

Цікавість до Камілли Паркер-Боулз, яка, треба визнати, не вщухала ніколи, спалахнула знову, варто їй було стати королевою Великої Британії.

Доля цієї, з усіх боків, неординарної жінки, яка гідна опису в захопливому романі, багато в чому визначена її характером, який, своєю чергою, пояснюється позиціями гороскопа новоспеченої королеви. Про те, чому – згідно з натальною картою Камілли – їй краще не переходити дорогу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

"На що гляне, те й в'яне"

Як ми вже писали, Камілла Паркер-Боулз з'явилася на світ 17 липня 1947 року в один із днів Гекати – часу, коли на небі немає Місяця. Геката, на честь якої назвали цей період, – анатолійська і фракійська богиня пекла, магії та чаклунства. На думку астрологів, люди, що народилися в цей час, набувають рис Гекати – про таких людей у народі кажуть "на що гляне, те й в'яне" – зазвичай у їхній присутності все розпадається і руйнується.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Самі "діти Гекати" тут не винні, цьому сприяє небесна програма, яка керує їхнім життям та ними самими. В житті Камілли цей процес програється в особистому житті: всі жінки, які переходили їй дорогу, зав'язуючи інтрижку з принцом Чарльзом, погано закінчували своє життя найсумнішим чином. Найяскравіший приклад, який підтверджує ці слова – трагічна смерть головної суперниці Камілли, принцеси Діани. Та були й інші постраждалі – всіх їх пов'язували любовні стосунки із принцом Чарльзом.

Камілла і Канга Трайон

Король Чарльз III та Канга Трайон / Фото: Getty Images

Втім, були й інші – не менш драматичні – історії. Як відомо, в молодості заручини Паркер-Боулз – у дівоцтві Шанд – з нинішнім королем, а в той час – принцом Чарльзом, не відбулося – королева Єлизавета II вважала її недостатньо благородною для того, щоб скласти пару її синові та за сумісництвом – спадкоємцеві престолу. Чарльз пішов служити до армії, а Камілла – чи то, аби помститися йому, чи бажаючи забути про нього – вийшла заміж за Ендрю Паркер-Боулза і народила двох дітей. У Чарльза в особистому житті теж відкрився "другий фронт" – у нього почався роман із гарною австралійкою Дейл Елізабет Нарпер.

Обидві ці непересічні жінки, які на той час були одружені, почали змагатися за кохання Чарльза. Гарпер більш відома як баронеса Канга Трайон – ці ім'я й титул вона отримала після того, як 1973 року вийшла заміж за друга Чарльза – Ентоні Трайона. Від нього Канга народила чотирьох дітей, але інтересу до свого першого кохання не втратила – про це свідчить той факт, що одного зі своїх синів вона назвала Чарльзом. Трайон також тримала Модний дім, в якому одягалася і принцеса Діана, що стала дружиною Чарльза.

Канга Трайон / Фото: Getty Images

Здоров'я Канги несподівано і, начебто, без видимих причин похитнулося – їй встановили діагноз "рак". Неймовірно, але факт: Трайон вдалося подолати хворобу, хоча та і зробила її залежною від знеболювальних препаратів. Перебуваючи в реабілітаційному центрі, де Канга впевнено йшла до одужання, вона раптово випала з вікна і зламала хребет. За офіційною версією, жінка вистрибнула сама, та у вищих колах ходили чутки, що Трайон зіштовхнули. Від того часу вона могла пересуватися лише в інвалідному візку, а в листопаді 1997 року, за кілька місяців після смерті принцеси Діани, померла від сепсису. Обидві суперниці Камілли пішли з життя і жодної небезпеки для неї більше не становили.

Камілла і Сью Таунсенд

Сью Таунсенд / Фото: Getty Images

Але невгамовний Чарльз завів новий – нетривалий, але яскравий – роман із письменницею Сью Таунсенд. Серед інших творів, її перу належить роман із пророчою назвою "Королева Камілла" – доволі гострий твір, в якому головна героїня постає не найприємнішою особою. Стосунки Сью і Чарльза розлютили Паркер-Боулз: той факт, що чоловік, якому вона, власне, присвятила своє життя, зрадив їй, та ще й із набагато молодшою жінкою, вивів майбутню королеву зі стану душевної рівноваги. Можливо, космічні енергії подбали про те, щоб заспокоїти Каміллу – доля на її суперницю чекала незавидна. На Сью навалилося безліч хвороб: перитоніт, проблеми з серцем, діабет, наслідком якого стала сліпота, ниркова недостатність та смерть від інсульту 2014 року, їй було 68 років.

Сью Таунсенд / Фото: Getty Images

Читайте також: