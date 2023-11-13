Що треба встигнути зробити всім знакам зодіаку до Нового року: прогноз відомої астрологині

Часу до кінця року залишилося – всього нічого, не встигнемо озирнутися, як розпочнеться Новий, 2024 рік. Але ще є час для того, щоб встигнути зробити щось дуже важливе та потрібне, – щоправда, треба поквапитися.

Про те, що потрібно встигнути зробити до Нового року представникам усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овнам, у яких активізується зона далеких мандрівок, зірки рекомендують встигнути з'їздити до віддаленого зарубіжжя – як за професійною, так і особистою потребою. У будь-якому разі ці поїздки будуть вдалими

Телець

Тельцям необхідно подумати про те, як презентувати себе з найкращого боку у професійному плані – дуже важливо справити гарне враження на начальство та співробітників, і від цього залежатиме подальше кар'єрне зростання.

Близнята

Близнятам зірки рекомендують посвятити фінал року тому, що прийнято називати дотиком до прекрасного – настає сприятливий час для відвідування театрів, музеїв та виставкових залів, до того ж на початку нового року – через навантаження – буде не до цього.

Рак

Ракам необхідно підтягнути всі «хвости», що існують у них, до того ж, стосується це не тільки професійних, а й особистих питань – необхідно розчистити поле для нових справ, у яких не буде браку в перші місяці 2024 року.

Лев

Левам зірки радять зосередитися на особистому житті, саме в цей час у ньому можуть відбутися важливі – у прямому розумінні слова, доленосні події, інакше згодом доведеться шкодувати про втрачені назавжди можливості здобути щастя.

Діва

Дівам просто необхідно зробити те, що принесе їм не тільки реальну користь, а й задоволення – вкласти душу в облаштування власного будинку. До того ж, ідеться в цьому разі не тільки про передноворічні турботи, а й про більш серйозні речі – наприклад, ремонт.

Терези

Терезам потрібно встигнути наживо зустрітися зі старими добрими друзями: з якими вони давно не бачилися – після нового року вони цілком можуть виїхати, до того ж далеко і надовго, тому особиста зустріч буде неможливою, а через Інтернет душевної бесіди не вийде.

Скорпіон

Скорпіонам, які хочуть когось зачарувати, повинні скористатися енергіями фіналу року – саме зараз вони матимуть подвоєний шарм і магнетизм, які здатні залучити навіть найвибагливішого і найвимогливішого кавалера.

Стрілець

Стрільцям бажано довести до ладу розпочатий раніше творчий проєкт, який вони останнім часом зовсім закинули – у такому разі вони зможуть не лише непогано заробити, що напередодні свят дуже важливо, а й отримати нове – ще вигідніше – замовлення.

Козоріг

Козорогам потрібно терміново зайнятися своєю фізичною формою – вирушити на заняття до зали, дотримуватися принципів здорового харчування, частіше бувати на свіжому повітрі: бажано зустріти Новий рік помолоділими та посвіжілими, тоді й справи підуть на лад.

Водолій

Водоліям, яким властива недбалість і безладність, необхідно за час, що залишився, навести лад у документах: розсортувати їх, викинувши ті, які втратили свою актуальність – тільки так вони зможуть згодом зможуть відшукати саме той папір, який їм потрібний.

Риби

Рибам важливо показати все, на що вони здатні, продемонструвавши свої таланти та здібності безпосередньому керівництву, тоді вже за півтора місяця – на початку нового року – вони зможуть розраховувати на посаду, про яку мріють усі їхні колеги без винятку.

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