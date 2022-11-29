Що зірки нам пророкують: астропрогноз на 2023 рік

Причиною цього стане інгресія Плутона у Водолій 23 березня. Планета увійде в цей знак на кілька місяців (23.03 – 13.06), після чого повернеться до Козорога на деякий час, а від 2024 року продовжить рух протягом 20 років за знаком істини та людства, яким є Водолій. Вищі планети (Уран, Нептун, Плутон) показують світові процеси, зміна знака у транзитах супроводжується глобальними змінами у різних системах життєдіяльності цілих континентів, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Не менш важливим є перехід Сатурна, планети законів, структур, карми від Водолія на знак Зодіаку Риби 7 березня майже на три роки – до 15 лютого 2026 року. Попередній транзит Сатурна Рибами тривав від лютого 1994 до середини квітня 1996 року. Це були складні роки, багато країн опинилися в глибокій економічній та політичній кризі. У цей час виникли міжетнічні конфлікти у країнах колишнього СРСР, але водночас кожен народ зміг реалізувати право на самовизначення та здійснити свій економічний та культурний розвиток.

2023 стане знаковим за масштабами подій і захоплюючим для істориків. Менш напружений для пересічних людей, оскільки все найнеприємніше і драматичне сталося у 2020 – 2022-му. Активніше розвиватимуться дружні стосунки між націями, боротьба за рівні можливості для чоловіків та жінок дасть позитивні результати. Цінності добра, людяності, гуманності, підтримки та правди надихатимуть цивілізовані країни, об'єднуватимуть народи в прагненні зберегти світ.

Для України 2023 стане одним із найважливіших в історії, але менш трагічним, порівняно з 2022. Західні партнери й надалі підтримуватимуть нашу країну, допомагатимуть ресурсами та військовою технікою для звільнення українських територій, окупованих терористичним режимом РФ. Транзит Плутона Водолієм активізує у людях бажання свободи та незалежності. Все більше країн почнуть робити певні кроки, проводити реформи, щоб самостійно вирішувати питання про форму свого державного існування.

9 січня 2023 року Чорний Місяць виходить із знака зодіаку Рак і 9 місяців переміщатиметься Левом, де його негативний вплив значно знижується. Фіксований вогонь Лева робить очевидними усі приховані процеси та ворожі задуми, тому дії агресора швидко припиняються. На перший план виходять справи, що вимагають конкретики, а таємниці та залаштункове співробітництво перешкоджають досягненню цілей. Час випробувань для лідерів країн і урядів, оскільки дедалі більше народів прагнутимуть реалізувати принцип рівноправності та самовизначення.

Весна 2023 буде насичена подіями, особливо березень. Все, що буде розпочато у цей час, матиме довгострокові перспективи. Ідеї та плани почнуть втілюватися в реальність та приносити плоди в період транзиту Юпітера Тельцем, який розпочнеться 16 травня 2023 року та закінчиться 26 травня 2024 року та допоможе закласти основу майбутнього добробуту. Для України це сприятливий період, бо наша країна знаходиться під заступництвом Тельця, а Юпітер — це планета "великого щастя" в астрології. Слушний час для великих вкладень та придбань, будівництва, фінансових справ. Від середини травня 2023 року відновиться робота підприємств після тривалого простою, з'явиться можливість заробити, розпочати або розширити бізнес. Держава почне більше уваги приділяти питанням розвитку промисловості, сільського господарства, енергетичного сектору.

Весняний коридор затемнень розпочнеться 20 квітня Сонячним затемненням у Овні та закінчиться Місячним затемненням у Скорпіоні 5 травня. 2023 року затемнення поступово перейдуть у вісь взаємин, що відображають знаки Овен і Терези, а 2024 року проходитимуть лише за цими знаками зодіаку.

18 липня Місячні Вузли змінять вісь знаків зодіаку: Вузол, що сходить, увійде на знак Овна, а Східний, відповідно, на знак зодіаку Терези. Місячні Шори характеризують соціальні процеси та суспільні настрої, у період від 18 липня 2023 року до середини січня 2025 року переміщатимуться віссю взаємин. У цей період з'явиться багато нових лідерів, люди об'єднуватимуться, навчатимуться жити в новому суспільстві та дотримуватимуться законів.

Попередній транзит Східного Місячного Вузла Овном – Східного Місячного Вузла Терезами тривав від грудня 2004 до середини липня 2006 року. Спокійні роки без воєн та потрясінь, високий рівень економічного розвитку, зростання виробництва, розвиток міжнародних товарно-грошових відносин.

У другій половині 2023 року легше буде порозумітися з партнерами, знайти компромісні рішення з найскладніших тем, будувати взаємини на міжнародному рівні. Активні військові дії ru-агресора в Україні закінчаться у цей період, але остаточне врегулювання питань, зокрема окупованого Кримського півострова, продовжиться дипломатичним шляхом.

У РФ почнуться серйозні трансформаційні процеси 2023 року, стрімкіше все почне розвиватися 2024 року, тому Росія буде занурена у свої внутрішні питання, а інтерес до України поступово зникатиме. Символічно, Росія перебуває під впливом Водолія, а транзит Плутона цим знаком, який розпочнеться 23 березня 2023 року, запустить незворотні процеси в країні. На 20 років планета увійде на знак Водолія у листопаді 2024 року, і за ці роки Росія припинить існувати у тому вигляді, в якому вона зараз.

Раз на півтора року Венера розташована у фазі ретроградного руху і 2023 року буде цей період. Від 23 липня до 4 вересня 2023 року, планета кохання та взаємин увійде до ретро фази у знаку Лева. У серпні 2015 року Венера також ретроградно переміщалася Левом, тому згадуючи події того періоду, кожен може знайти для себе цінні підказки. Традиційно, ретроградна Венера сприяє поверненню до минулих взаємин, люди з минулого впливають на плани і подальший розвиток справ у тій чи тій сфері життя.

Осінній коридор затемнень 2023 року буде у жовтні, почнеться від Сонячного затемнення у Терезах, закінчиться Місячним затемненням у Тельці 28 жовтня. З цього періоду зовнішній фон подій, психологічний клімат у колективах та суспільні настрої, загалом, можна назвати гармонійними, принаймні, якщо порівнювати з 2022 роком та першою половиною 2023 року. Питання стосунків між суспілльством і особистістю, відстоювання власних інтересів і особистих меж стануть основними рушійними мотивами.

Періоди ретроградного Меркурія 2023 року такі:

29.12.22 – 18.01.23 у знаку Козоріг

21.04.23 – 15.05.23 у Тельці

23.08.23 – 15.09.23 у Діві

13.12.23 – 02.01.24 у Стрільці – Козорозі

Найбільш важливий, із точки зору астрології, перший захід Плутона у Водолій від 23 травня до 13 червня 2023 року. Починається період прогресивних змін, звільнення від вантажу негативних емоцій та обставин через агресію РФ. Наприклад, інгресія Плутона на знак Водолія минулого разу (буває кожні 248 років) запустила першу промислову революцію. Початок її відносять до створення Джеймсом Уаттом парового двигуна 1778 року.

Вплив Плутона у Водолії сприятиме відродженню важкої та легкої промисловості, особливо у країнах, які зазнали жорсткої трансформації – насамперед це Україна. Відкриття та винаходи в різних галузях, інновації в технологіях і техніках, сприятиме конструктивним перебудовам у всьому світовому співтоваристві. Очевидні результати будуть до кінця 2024 року, а 2023-го тільки все починається, відбувається зміна світового порядку. Росія йде з міжнародної арени, а Україна посідає гідне місце серед цивілізованих держав та впевнено дивиться у майбутнє.

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