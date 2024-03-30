Що зірки нам пророкують: гороскоп 1-7 квітня 2024 року

Майбутній тиждень дуже відповідальний і непростий, принесе стресові ситуації, розкриє минулі неприємні моменти. Ми вийшли з аури затемнення 25 березня, але все ще залишаємось у його коридорі. Слід звертати увагу на свої почуття та думки, не поспішати ухвалювати доленосні рішення, оскільки вони вплинуть на події найближчих 6 місяців.

Тиждень 1-7 квітня потрапляє на період коридору затемнень. Намагайтеся не з'ясовувати стосунки. Акцентуйте увагу на прекрасному, займіться створенням гармонійного простору довкола себе. Не найефективніший час для цілеспрямованих дій, оскільки від 1 квітня Меркурій перетворюється на фазу ретроградного руху. Зайва активність загрожує помилками та хибами.

1 квітня – день непередбачуваних ситуацій (необов'язково негативного характеру), оскільки це середня точка між затемненнями. Люди, карма яких необтяжена, можуть зненацька отримати премію чи подарунок. Будьте уважними, щоб не потрапити під чужий тиск. З'являться охочі довести свій авторитет силою чи скористатися шантажем. День може розкрити неприємні емоції із глибин підсвідомості.

5 квітня о 06:00 за київським часом Венера входить на знак Овна до 29 квітня. Багато людей стають наполегливими, прагнуть незалежності, а вчинки часто імпульсивні і малоефективні. До кінця тижня необхідна обережність у всьому, щоб зустріти сонячне затемнення в Овні 8 квітня в хорошому настрої.

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ОВЕН

Ваші запити зростають, але зайва вимогливість як до себе, так і до інших людей не приведе до хорошого результату. Чим сильніше ви поспішаєте, тим більше виникає перешкод та обмежень. Можна зіткнутися з поламками, помилками, травмами, обов'язками, що раптово навалилися. Звичайно, це виводитиме з себе. Контролюйте емоції — і зможете «згорнути гори». Намагайтеся домовлятися з оточенням, а не ставити його перед фактом.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень принесе розчарування: здаватиметься, що вас недооцінюють, бажання не задовольняються належним чином тощо. Не вірте обіцянкам інших людей! І самі реально оцінюйте свої можливості. Ваш управитель — Венера — почувається некомфортно у знаку Овна, провокує конфлікти та вередування. Якщо в планах влаштувати генеральне прибирання та залучити до цього домашніх, то спочатку поцікавтеся їхніми планами. Інакше замість чистоти в домі отримаєте скандал і довгогральні образи.

БЛИЗНЯТА

Цього тижня ви схильні піддаватися слабкостям, значно витратитися, заїдати невдачі, розчинитися у задоволеннях та лінощах. Будьте обережнішими з цим, щоб не підірвати своє здоров'я. Ваш управитель — Меркурій — перейшов у фазу ретроградного руху і всі складнощі, що виникають, створюються вашими комплексами, страхами і фобіями, які не дають рухатися найкращим шляхом. Підхожий час для того, щоб отримати консультацію астролога та розібратися з проблемами на глибокому рівні.

РАК

Монотонність життя дратуватиме. Привіти з минулого дуже стомлюють. Особливо активізуються колишні партнери. Але краще зараз з усім розібратися і не нести непотрібний тягар у своє прекрасне майбутнє. Гарний час для перегляду взаємин із людьми загалом. Місяць є вашим управителем, тому в сезони затемнень ви почуваєтеся недобре, складно досягти гармонії внутрішньої та зовнішньої. Шукайте тендітний баланс у всіх сферах життя, думках і діях і намагайтеся його не втратити.

ЛЕВ

Тиждень перед сонячним затемненням 8 квітня одночасно складний і важливий для вас, оскільки Сонце є вашим управителем. Не ухвалюйте доленосних рішень і спокійно проживіть цей непростий період, вже скоро з'являться сприятливі можливості. Бережіть себе та свій внутрішній стан. Від рішучих дій переходьте до дипломатії, враховуйте інтереси оточення. А найголовніше — присвятіть якнайбільше часу своїм коханим та рідним людям!

ДІВА

Намагайтеся знайти компроміси, використовуючи енергію коридору затемнень для правильного закладання перспектив на майбутнє. Меркурій – ваш управитель — перебуває у фазі ретроградного руху. Течія всіх процесів вашого життя значно сповільнюється. Несприятливий період для зміни роботи та запуску бізнесу чи нового проєкту. Але це чудовий час для глибоких роздумів про високе, виправлення помилок минулого, а також відновлення давніх зв'язків. Не довіряйте незнайомцям! Цінуйте тих, хто поруч.

ТЕРЕЗИ

У період коридору затемнень подумайте про всі сфери вашого життя. Ви визначите ту, яка вимагатиме більшої уваги — саме зараз можна багато чого змінити на краще. Місячне затемнення у вашому знаку створює потужний потік енергій, але їх можна застосувати з користю, якщо правильно розставити акценти. До 5 квітня ви можете обернути будь-яку ситуацію на свою користь. А від цього дня уникайте конфліктів і не потрапляйте на хитрощі шахраїв.

СКОРПІОН

Зараз особливо важливо сфокусувати свою увагу на проблемних речах. У вас багато сил та енергії, які дозволять глибоко розібратися у всіх питаннях та вирішити найскладніші завдання. Схильність до постійних трансформацій та саморозвитку дозволяє вас точно бачити та розуміти інших людей, тому корисно протягом тижня зайнятися покращенням сфери особистих та ділових взаємин. Але якщо маєте вибуховий характер, намагайтеся не погіршити поточний стан речей.

СТРІЛЕЦЬ

Гарний час для того, щоб проявити себе у громадській діяльності, політиці чи викладанні. Або зібратися зі старими друзями, згадати найкраще з минулого. Порівняно з представниками інших знаків зодіаку весняний сезон затемнень принесе вам мінімум неприємностей та тривог. Тому ви можете стати опорою для близьких людей у цей непростий період. Ваша динаміка життя практично не змінюється, а в якихось моментах навіть покращується.

КОЗОРІГ

Середня точка між затемненнями 1 квітня потрапляє у ваш знак зодіаку, тож початок тижня може принести неприємні події. З іншого боку, період є дуже відповідальним і може відкрити нові можливості, якщо ви здатні до самокритики. Спробуйте поринути у свій глибокий внутрішній світ, який закритий для інших, і знайти причини проблем. У вас є всі шанси зробити в житті конструктивні перетворення і усунути проблеми, якщо будете чесні самі з собою.

ВОДОЛІЙ

Ви вмієте виділятися з натовпу, проте намагайтеся зробити так, щоби це не сталося через скандал. Саме зараз ви можете випробувати неймовірні інсайти та осяяння! Енергія б'є ключем, головне спрямуйте її в потрібне русло. Відповідний час для того, щоб запустити позитивні зміни, по-новому продемонструвати себе навколишньому світу. Навіть якщо й відбуваються якісь потрясіння, то їх вам і не вистачало, щоб перейти на новий цікавий життєвий етап.

РИБИ

Весняний романтичний настрій трохи затьмарюється впливом затемнень та ретроградним Меркурієм. Можуть виникати обставини, яким важко протистояти. Багато представників знака Риби відчують приплив ніжності, а також бажання потурати своїм задоволенням. З останнім акуратніше, адже лінощі та переїдання призводять до проблем зі здоров'ям. Ідеальний період для творчої діяльності, отримання консультацій астролога чи психолога, езотеричних практик.

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