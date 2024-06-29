Що зірки нам пророкують: гороскоп на 1-7 липня 2024 року

Липень принесе нам усім ще більше літа та приємних вражень. Але й неприємні сюрпризи також можливі цього тижня. Пам'ятайте – краса світу у його різноманітності, і кожна людина – це окремий Всесвіт.

Якщо щось погане станеться, то результат відчуєте наприкінці липня. Зараз важливо зрозуміло і виразно підходити до вирішення серйозних питань, особливо якщо маєте справу з іншими людьми.

Стаціонарність Сатурна може дати гальмування у всіх сферах життя, але якщо повільно та конструктивно вирішувати завдання, то можна створити собі міцний фундамент у професійній галузі. Звертайтеся за порадою до дорослих та мудрих людей – це допоможе уникнути помилок.

2 липня Меркурій о 15:50 (gmt+3) входить у знак Лева до 26 липня. У цей час активізується спілкування, мова стає яскравою, красивою, переконливою. Гарний час для блогерів, рекламних агентів, громадських людей. Більше того, свою ораторську майстерність не тільки можна, а й потрібно демонструвати – благо, можливостей на просторах Інтернету зараз достатньо. Саме час бути у центрі уваги та вести за собою.

6 липня о 01:57 (gmt+3) молодик у знаку Рака: дослухайтесь до себе в суботу та неділю – ваш внутрішній голос допоможе вам практично в будь-якій ситуації ухвалити правильне рішення. Найближчий місячний цикл є сприятливим для побудови та зміцнення дружніх, споріднених, а також романтичних стосунків. Гарний час для того, щоб взяти з притулку домашнього вихованця, виявити благодійність. Таким чином ви заручитеся підтримкою Юпітера – планети "Великого Щастя".

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Підприємці та керівники підприємств багато зроблять для розвитку організації, підвищення прибутку, покращення умов праці для своїх співробітників. Непогано складається кар'єра у службовців та молодих фахівців – їхній авторитет зростає, вплив у колективі збільшується, гарантована підтримка вищого керівництва. Водночас у багатьох представників вашого знака з'являться проблеми, що вимагають негайного реагування, а в деяких випадках надзвичайної витримки.

ТЕЛЕЦЬ

Для справ професійного характеру цей тиждень цілком вдалий. Планетарні аспекти принесуть вам енергетичне піднесення, швидкість та оригінальність мислення, а з таким набором якостей ви обійдете будь-яких конкурентів. Крім сприятливого перебігу справ у професійній сфері, у вас з'явиться чудова можливість показати свої проєкти широкому загалу. І навіть якщо на це доведеться серйозно витратитися – це того варте. Початок місяця принесе турботи про дітей, на їхні потреби із сімейного бюджету піде велика сума.

БЛИЗНЯТА

Взаємини з колегами та партнерами з бізнесу стабілізуються, можливі конструктивні переговори, поїздка, обговорення майбутніх проєктів та вдале вирішення старих справ. Зірки особливо прихильні до представників творчих професій – блогерів, ораторів, авторів, артистів, художників. Гарний час для дрібного ремонту, купівлі квартири та облаштування будинку. Сімейним парам доведеться постійно доводити свою вірність компліментами, подарунками, освідченням у коханні.

РАК

Незважаючи на вдалий перебіг справ у професійній сфері, з грошима не все так добре. І справа не в низьких доходах, а у витратах, що перевершують своїми розмірами прибуток. Можливі значні витрати на сім'ю, маленьких дітей та побутові потреби. Ваша популярність впливає на прибуток, тому можна витратитися на рекламу. Також, не забувайте вчасно показувати ваше кохання супутнику життя. Романтичні стосунки можуть з'явитися в житті тих, хто давно шукає свого ідеального партнера.

ЛЕВ

Ваше любовне життя захопливе і, як ніколи інтенсивне, а в деяких і драматичне. Перед вами відкриється реальна суть вашого партнера. Самотні люди можуть захотіти повернутися до колишнього романтичного партнера, але краще відмовитися від спілкування з коханням, що не відбулося, інакше ця спроба принесе тільки розчарування. Взаємини з дальньою та ближньою ріднею стабілізуються. Цього тижня вашими зусиллями у стосунках запанує ледь вловимий, але все ж таки мир.

ДІВА

Можливі й невеликі проблеми із родичами чоловіка чи дружини. У фінансовому сенсі тиждень видається неоднозначним, можливі раптові витрати, тож заощаджуйте. З одного боку, без грошей сидіти не доведеться, а з іншого – витрати почнуть перевищувати всі прибутки. У найсприятливішому варіанті можливі великі вкладення розширення чи реструктуризацію компанії. В іншому разі доведеться підтримувати когось із друзів, розплачуватись з ними за минулі послуги, а також розраховуватись із кредиторами.

ТЕРЕЗИ

Можливі конфлікти з деякими ключовими особами, яких залежить ваше становище на роботі. Бізнесмени зіткнуться з питаннями вирішення майнових питань та налагодження партнерських взаємин. Може бути підводне каміння, якого ви одразу не побачите. У несприятливому варіанті є загроза банкрутства, але це стосується тих, хто давно бореться за виживання проєкту. Можливо, з кимось із інвесторів та партнерів доведеться розлучитися, принаймні зараз варто розраховувати тільки на себе.

СКОРПІОН

Майбутній тиждень – безтурботний час, який можна охарактеризувати словами із назви відомого фільму – "Їж, молись, кохай". Дозвольте собі розслабитися — ви це заслужили! Ви здорові, енергійні, привабливі і навіть привабливіші, ніж у решту часу. Невеликі епізоди втоми та нездужання можливі, але на загальному тлі прекрасного настрою вони будуть швидкоплинними. Можливі несподівані, але дуже приємні сюрпризи: подарунки, премії та виграш у лотерею.

СТРІЛЕЦЬ

На роботі чекає справжній аврал, а крім того, виникнуть проблеми в бізнесі, які доведеться вирішувати. Підприємці, хоч і втратять деяку суму у фінансовому плані через простої, знайдуть розуміння, куди далі рухатися. А ось самозайнятим та автономним працівникам пощастить більше за інших – вони отримають стільки замовлень, що ледве встигатимуть виконувати. Наймані співробітники зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати довгоочікуване підвищення по службі.

КОЗОРІГ

Ті, хто давно без роботи, зможуть знайти перспективне місце з хорошим доходом. Однак не поспішайте погоджуватися на першу пропозицію – уважно вивчайте умови та дивіться на людей – потенційних колег. Співпраця з колегами з інших країн буде напруженою, але якщо увімкнете свою чарівність, зможете отримати інвестиції або участь у цікавому проєкті. Це час великих витрат, в основному, приємного характеру — можна потішити себе, близьких людей, дозволити собі те, на що ви раніше не наважувалися.

ВОДОЛІЙ

Романтичний і спокійний тиждень у багатьох сенсах. Це вдалий час для нових знайомств, любовних інтриг та бурхливих, пристрасних романів. Проте тим, хто перебуває у тривалих стосунках чи шлюбі, варто бути обережнішим. Спокуса може бути дуже великою, а тому важливо думати не так про теперішнє, як про наслідки своїх вчинків. Взаємини у сімейних парах відносно безхмарні. Проблеми виникають лише на ґрунті поділу влади та фінансів, а також вибору щодо літнього відпочинку.

РИБИ

Закохані пройдуть перевірку міцності завдяки випробуванню вірністю та здатністю йти на компроміси. А ось самотнім людям не варто розраховувати на серйозні союзи – краще присвятити час особистісному зростанню, подорожам чи навчанню. Якщо давно планували зайнятися облаштуванням будинку, зробити ремонт чи вкласти гроші в нерухомість – час настав! Взаємини з ближніми родичами помітно покращаться, і головну роль у цьому відіграють діти, онуки.

Читайте також: