Що зірки нам пророкують: гороскоп на 10-16 червня 2024 року

Напружений період для представників усіх знаків зодіаку. Занадто багато факторів одночасно впливатимуть на життєдіяльність людей і, порівняно з попередніми двома тижнями, багато хто почуватиметься у стані стиснутої пружини.

Починається тиждень із напруженого аспекту між двома войовничими планетами – Марсом та ретро-Плутоном 11 червня, але відчуватиметься за день до та після. Боротьба за владу та ресурси, заздрість та спрагу помсти можуть стати дуже інтенсивними цими днями. Слід виявляти обережність у людних місцях, на дорогах, оскільки агресивна та атмосфера, що тисне, сприяє підвищенню кількості травм і ДТП. Виникає безліч перешкод, які поодинці подолати практично нереально.

Також у першій половині тижня Меркурій у напруженості із Сатурном несприятливо впливає на сферу інтелектуальної діяльності. Помилки, конфлікти, поламки техніки та засобів зв'язку створять додаткові складності. Зустрічі з партнерами, обговорення важливих питань, товарно-грошові операції краще запланувати на четвер, п'ятницю чи суботу.

Увечері 12 червня енергетичне тло трохи покращиться, адже цього дня, об 11:08 (gmt+3) світла кармічна точка – Білий Місяць увійде на знак Близнята на 7 місяців. Транзит найсприятливішим чином позначиться на взаєминах і вирішенні поточних завдань.

14 червня Сонце у поєднанні з Меркурієм – під впливом цього аспекту люди стають активнішими, виходять зі стресових ситуацій, прагнуть заявити про себе та донести до інших свою точку зору. Творча енергія б'є ключем, з'являються нові ідеї, робота, знайомства. День підходить для початку подорожей, походу до офіційних інстанцій, купівлі техніки або автомобіля.

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ОВЕН

Тиждень мине на високому емоційному розжаренні. І хоча очікується напружений «біг із перешкодами», до фінішу ви неодмінно прийдете першим! Максимальну увагу до дрібниць варто виявити тим, чия робота пов'язана з грошима. На виконання простих доручень йтиме багато сил і часу, обсяг роботи водночас постійно зростатиме, що не може не пригнічувати морально. Якщо ви обіймаєте керівну посаду, вам доведеться попрощатися з некомпетентними та несумлінними працівниками.

ТЕЛЕЦЬ

Будьте уважні до дрібниць, а також до всіх документів фінансового характеру, оскільки прикрі помилки можуть спричинити серйозні проблеми. Не всі люди, які з вами поруч, надійні і варто переглянути своє оточення. Намагайтеся водночас не вплутуватися в конфліктні ситуації, ухвалювати обдумані рішення, щоб у майбутньому їх не потрібно було переглядати. Обговорюючи умови співробітництва, чітко обговорюйте усі деталі. Гарний прибуток можливий від ведення справ з іноземними компаніями.

БЛИЗНЯТА

Фінансові надходження будуть стрибкоподібними та нестабільними. Гарний прибуток очікується у працівників медійної галузі, IT та логістики. Найбільш вдалими будуть вкладення у довгострокові проєкти у другій половині тижня. У сфері почуттів очікуються серйозні зміни. Якщо ви самотні, є шанс зустріти своє кохання. Підтримка рідних допоможе зміцнити сімейні зв'язки та досягти бажаних цілей. На багатьох чекає переїзд на іншу квартиру або навіть зміна міста. Або зміниться звичний шлях, на роботу, наприклад.

РАК

Взаємини закоханих будуть схожими на американські гірки. Через кілька тижнів пристрасті вщухнуть, тому не надто захоплюйтесь з'ясуванням стосунків. Тим, хто цінує свій союз, гороскоп рекомендує не рубати з плеча. Попри те, що з боку партнера відчувається холод, а розібратися, хто в цьому винен неможливо, у майбутньому зможете відновити колишній зв'язок, зробити його міцнішим. Турбота і ніжність допоможуть висловити своє кохання краще тисячі слів.

ЛЕВ

Не відмовляйтеся від паузи, необхідної для того, щоб розвіяти всі сумніви з приводу подальшої долі вашої пари. Неодружені чоловіки та жінки будуть захоплені легкими, приємними знайомствами, які закінчаться довгостроковими стосунками. Загалом ваше здоров'я зараз невразливе. Однак намагайтеся все-таки берегти себе від стресу: через перенапруження можливе безсоння. Водні процедури та спорт допоможуть нормалізувати емоційний стан.

ДІВА

Попереду динамічний, але не найпростіший тиждень літа. Слухайте лише свій внутрішній голос – у складних ситуаціях він дасть правильні поради. Для професійних справ цей період є нейтральним. І все ж таки будьте уважні, особливо, якщо планується угода, новий проєкт або відкриття філії. Нині не варто нікому вірити, а фінансові документи треба тримати у порядку. У підприємців, як і раніше, йдеться про суперечливі питання, пов'язані з фінансовими зобов'язаннями, різними виплатами та компенсаціями.

ТЕРЕЗИ

Тиждень підходить для поновлення старих ділових зв'язків. Відносини з новими партнерами складаються складно, і річ у тому, що йти на компроміс немає бажання саме у вас. Підприємцям доведеться задуматися про реструктуризацію бізнесу, запровадження цифрових технологій. Залучайте до своїх проєктів молодих та креативних фахівців. Ті, хто працює у великих корпораціях, отримають підвищення по службі або невелику надбавку до платні. Значних витрат вимагатимуть сім'я, діти, рідні.

СКОРПІОН

Зараз краще відкласти невелику заначку. Уникайте нових вкладень. У жінок з'явиться шанс зустріти свою «половинку», а чоловіки можуть серйозно закохатися. Сімейні спілки зіткнуться із проблемою іншого характеру: їм доведеться багато сил і часу витратити на турботу про дітей. Сімейний бюджет тріщатиме по швах через високі витрати. Щоб не залишитися на мілині, прораховуйте всі витрати заздалегідь, відмовляйтеся від того, без чого ви можете обійтися. Теплі святкові вечори допоможуть згуртуватися вашій родині.

СТРІЛЕЦЬ

Ви маєте ухвалити низку важливих рішень, які визначать ваше майбутнє. Вони пов'язані з роботою та особистим життям, і, як завжди, ви будете відповідальні за все! Є шанс відновити стосунки з рідними та близькими, з якими ви у сварці, це стосується й колишніх коханих. У професійній сфері на вас чекає безліч приємних змін, але багато залежатиме від колег та партнерів по бізнесу. Всі зміни передбачають стабільне зростання та рух до ваших цілей. Успіх вам забезпечений, якщо зможете скористатися сприятливим шансом.

КОЗОРІГ

З'явиться можливість поліпшити умови праці, перейшовши на інше місце роботи. Наймані співробітники зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати підвищення на посаді чи зміцнити існуюче становище. Ті, хто давно шукає роботу, зможуть знайти перспективне місце. Друга половина тижня більш продуктивна в усіх сенсах, хоча на початку тижня багато чого загальмується. Заходи побутового плану, такі як облаштування житла, придбання предметів, що прикрашають побут, вимагатимуть вашої уваги та участі.

ВОДОЛІЙ

Фінансову ситуацію можна назвати неоднозначною. Загалом коштів на все вистачить, якщо ви будете прагматичніші. Рівень ваших доходів зараз залежить від холодної голови. Найкращим вкладенням буде придбання нерухомості, якщо є «заначка». Взаємини в сім'ях більш спокійні, і в одному випадку подружжя просто втомилося від сварок, а в іншому — віддало перевагу байдужості. Закохані відчуватимуть напруженість у стосунках, особливо якщо є проблеми з довірою.

РИБИ

Зараз ви, як ніколи, привабливі для протилежної статі. Намагарайтеся не прив'язуватися до людей і обставин і не будувати далекосяжних планів, насолоджуйтесь моментом. Підсвідомість може підкидати вам підказки про те, що настав час перезавантажити своє життя, оскільки щось йде з вашого життя назавжди. Багато про що варто подумати, виявити причинно-наслідкові зв'язки минулого і сьогодення. Зроблені висновки допоможуть вам комфортно почуватися у нових соціальних умовах.

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