Що зірки нам пророкують: гороскоп на 11-17 березня 2024 року

11 березня о 23:50 Венера входить у знак Риби, де має статус екзальтації. Саме час відпочити, зайнятися улюбленою справою, побути віч-на-віч із собою і розставити все на "полички". Вдалий час для самотніх людей, котрі ще не знайшли собі пару. Знайомства цього періоду можуть викликати глибокі почуття та повністю змінити ваше життя. Закохані можуть вступити у новий етап своїх взаємин, менш конфліктний та стабільніший.

17 березня Сонце поєднується з Нептуном і принесе натхнення, дасть нові сили для плідної творчої роботи. Однак не переоцінюйте своїх можливостей і не афішуйте свої дії, доки не отримаєте результату! Отримають вигідні пропозиції і ті, хто зайнятий у сфері індустрії краси, мистецтва, IT-сфери. Якщо зупинилися на одному місці, доцільно піти на навчання чи кардинально змінити професію.

Якщо не побоїтесь ризикнути і запровадити нові зміни до структури компанії, свого бізнесу, то вже за місяць отримаєте чудові результати. Не йдіть уторованими шляхами – впроваджуйте інформаційні технології, щоб бути на крок попереду своїх конкурентів.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

У цей період найскладніше доведеться приватним підприємцям та керівникам. Можливо, вам знадобиться допомога компаньйона чи потенційного партнера. Враховуйте те, що доведеться поступитися у якихось питаннях. Вибирайте лише перевірених часом людей, оскільки ви викликаєте приховану заздрість у багатьох із тих, хто вас оточує. У разі підписання договорів консультуйтеся з юристами. Службовцям зірки дають пораду – якщо вас не влаштовує дохід, то зараз саме час написати резюме та записатися на співбесіду.

ТЕЛЕЦЬ

Можливий дохід від операцій із нерухомістю, інвестиціями, надання послуг різного характеру. Якщо ви маєте якісь навички, подумайте про індивідуальну зайнятість, щоб розвиватися незалежно від роботодавця. У вас безліч прекрасних ідей – настав час втілити їх у реальність. Наприкінці місяця можлива ділова поїздка (якщо за кордон, це щасливий шанс), яка принесе додатковий дохід. Особисте і, насамперед, сімейне життя видається як ніколи спокійним.

БЛИЗНЯТА

Ваш організм практично невразливий — скористайтеся збільшеною енергією, щоб зробити якнайбільше. Дружне подружжя разом долає складні перешкоди, пов'язані з облаштуванням дому, і цього разу фінансовий та моральний внесок близької людини виявиться дуже відчутним. Однак є і велика частка невизначеності: незрозуміло, куди приведуть вас почуття. І тільки в третій декаді березня стане зрозуміло, що потенціал для позитивних змін все ж таки є.

РАК

Період зміцнення позицій на соціальних фронтах. Доведеться витратити чимало сил, але і результат буде приголомшливим. Не очікуйте стабільності у грошовій сфері на початку тижня, але на свій шматок хліба з маслом ви можете розраховувати. Якщо маєте кошти – найкращим вкладенням буде вкладення у традиційні активи: дорогоцінні метали, нерухомість. Ситуація в особистому житті може бути неоднозначною. Багато сімей зайняті ремонтом, облаштуванням житла, різними операціями з нерухомістю.

ЛЕВ

Прагнення до професійних висот і кількість сил буде нерівноцінним, тому зменште темп і відкладіть нові починання. Успіх поки що вам не світить, але ваше становище на службі стійке і дозволяє мати стабільний заробіток. Плітки колег анітрохи не торкнуться вашої репутації, а лише привернуть увагу до вашої особи. Індивідуальним підприємцям потрібно шукати нові засоби просування своєї діяльності. Відкриття філії в іншому місті допоможе розширити сферу впливу ринку.

ДІВА

Просування по службі у найманих співробітників можливе, якщо ви наберетеся сміливості та попросите підвищення на посаді. Можете не сумніватися – керівництво відзначить усі ваші заслуги та старанність. Якщо ви без роботи, погодьтеся на будь-який підробіток, щоб виявити свої здібності та знайти нових клієнтів. Протягом тижня можна зробити багато для покращення свого побуту, проте на цьому складному шляху можна зустріти чимало перешкод. Так, у подружжя можуть бути різні погляди на розподіл бюджету, тому можливі конфлікти на цьому ґрунті.

ТЕРЕЗИ

У професійному сенсі тиждень досить вдалий. Справи йдуть уперед, з'являються нові союзники та помічники. Можлива також підтримка друзів чи впливових знайомих, які займають відповідальні позиції у суспільстві. Ваш успіх величезний, але є одна причина, яка може звести нанівець багато здобутків останніх років. А це не що інше, як ваша зайва самовпевненість. Стережіться конфліктів із керівництвом і впливовими людьми, які мають важелі влади.

СКОРПІОН

Можливі проблеми з органами перевірки. Цілком ймовірно, що виникнуть деякі непорозуміння з батьками або з літніми членами сім'ї. Активізуються стосунки із далекими родичами. Імовірна поїздка до далеких країв для зустрічі з близькими або діловими партнерами. Будь-які подорожі (початок поїздки) цього тижня складуться вдало. Для зміцнення організму важливо приймати вітамінні препарати та займатися спортом хоча б у мінімальному обсязі.

СТРІЛЕЦЬ

З фінансами буде все стабільно, гроші приходитимуть легко і несподівано з різних джерел. Дозвольте життю подбати про вас, не турбуйтеся про те, як заробити – ваша природність та лідерські якості залучають грошовий потік. У суботу-неділю очікуються великі витрати, але й доходи протягом тижня помітно збільшаться. В особистих стосунках все не так просто і зрозуміло, як би хотілося. Почуття мінливі і вкрай нестабільні, вони можуть зникнути у найнесподіваніший момент.

КОЗОРІГ

Дотримуйтеся правил дорожнього руху, не рекомендовані далекі подорожі. Варто розібратися в тому, чого вам таки хочеться, а чого – ні. Насамперед це стосується закоханих, чий роман почався не так давно. Після бурхливого початку йде осмислення того, що відбувається. Це природний процес, і його можна пережити. Люди стабільні, сімейні можуть потішити своїх близьких приємним сюрпризом, наприклад, вирушити в спільне турне або знайти час для романтичної вечері зі свічками.

ВОДОЛІЙ

Найважливіше зараз – творча реалізація, кар'єра, сходження на олімп. Тому дослухайтеся до своєї інтуїції, генеруйте нові ідеї. Не бійтеся проявляти ініціативу – багато хто дослухається до ваших порад! Зараз вам катастрофічно не вистачає часу на романтику та створення міцних стосунків через кар'єрні амбіції. Приводом для розлучення може стати будь-яка дрібниця – ваше терпіння лусне, оскільки в минулому накопичилося чимало розбіжностей, які так і не були вирішені.

РИБИ

Ваша кар'єра піде вгору, але доведеться добряче попрацювати на майбутньому крутому підйомі. Успіх чекає на медиків, економістів, банкірів, юристів і підприємців-початківців, які нещодавно відкрили свій бізнес. Щоденна рутина дуже обтяжує, але без неї не вдасться реалізувати масштабних проєктів. Натомість у творчості ступору не передбачається. Можливе отримання вигідного договору. Не сумуйте, а спокійно спостерігайте за тим, що відбувається. Якщо закохаєтесь, то дайте шанс, незважаючи на минулі розчарування.

Читайте також: