Що зірки нам пророкують: гороскоп на 12-18 лютого 2024 року

Енергетичне тло тижня досить активне та сприятливе. Повертаються віра в себе, колишній запал і кураж. Найвідповідальніші та працьовиті люди відчувають наближення швидкого успіху, початок нового життєвого циклу.

Протягом тижня 12-18 лютого активна енергія Водолія, оскільки, окрім Сонця та Плутона, у цей знак входять Марс та Венера, утворюючи аспект поєднання з планетою трансформацій, криз та ризику, влади та великих грошей – Плутоном. Сфера любовних взаємин наповнюється новими романтичними історіями та пристрастю, несподіваними сюрпризами, свободою.

Марс і Венера з'єднуються у найбільш непередбачуваному знаку зодіаку – у Водолії, а їхній конфліктний аспект з Юпітером лише додасть олії у вогонь. Також слід пам'ятати про те, що найближчим часом люди не схильні ревнувати і боротися за своє кохання. Ті взаємини, які тривалий час не розвивалися, з високою ймовірністю можуть закінчитися. Гарний час для знайомств в Інтернеті, дружніх зустрічей, групових подорожей.

Це час нестандартних політичних рішень, яким передують кризові ситуації. У будь-якій життєвій галузі дієві нові заходи та підходи до справ, що формує ефективну мотивацію. Цілком можливий прогрес у проєктах, що застоялися, оскільки емоцій мінімум, а інтелектуальне залучення до роботи значно зростає.

Нові темпи розвитку світової спільноти, впровадження сучасних цифрових технологій у різні сфери життя та виробництва, сучасні глобальні економічні тенденції, вимагатимуть додаткового часу та ресурсів для того, щоб утриматися на плаву та не зійти з дистанції. Далеко не кожній людині це до снаги, але треба намагатися і робити мудрі кроки. Починається період природного відбору у багатьох життєвих сферах.

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ОВЕН

Навчіться працювати тонко, використовуючи сучасні інструменти досягнення мети, інакше може виникнути несподівана неприємна віддача. Підприємцям та начальникам підприємств необхідно багато зробити для розвитку організації, підвищення прибутку, покращення умов праці для своїх співробітників. Непогано складається кар'єра у службовців та молодих фахівців – їхній авторитет зростає, вплив у колективі збільшується, гарантована підтримка вищого керівництва.

ТЕЛЕЦЬ

У багатьох представників вашого знака з'являться проблеми, які потребують негайного реагування, а в деяких випадках величезної витримки. Це можуть бути гострі конфлікти з деякими ключовими особами, від яких залежить ваше становище на роботі. Бізнесмени зіткнуться з питаннями вирішення майнових питань та налагодження партнерських стосунків. У найсприятливішому варіанті можливі великі вкладення у розширення чи реструктуризацію компанії.

БЛИЗНЯТА

Усі завдання, пов'язані із суспільним благом, успішно реалізуються. Робочі процеси протягом тижня видаються досить рівними, без будь-яких потрясінь, однак, цілком імовірно, вам буде хотітися більшого і відсутність проривів може засмутити. Можливо, доведеться підтримувати когось із друзів, розплачуватись з ними за минулі послуги, а також розраховуватись із кредиторами. У несприятливому варіанті є загроза банкрутства, але це стосується тих, хто давно бореться за виживання проєкту.

РАК

Можливо, з кимось із інвесторів та партнерів доведеться розлучитися, принаймні зараз варто розраховувати тільки на себе. У фінансовому сенсі тиждень видається неоднозначним через поставлені перед вами різнобічні завдання. З одного боку, без грошей сидіти не доведеться, а з іншого – витрати почнуть перевищувати всі прибутки. Можливі значні витрати на сім'ю, маленьких дітей та побутові потреби. Ситуація в любовних взаєминах має непередбачуваний та бурхливий вигляд.

ЛЕВ

Зірки рекомендують триматися золотої середини та знайти спільні точки компромісу. Висока турбулентність, насамперед, спостерігається у пар, які на початку взаємин або поки не зареєстрували союз. Причиною конфліктів у більшості випадків виступлять фінансові проблеми, чиясь скупість, розбіжності у розподілі коштів. Якщо ж ваші апетити або вашого партнера настільки зростуть, що неможливо буде впоратися з наявними доходами, то цілком ймовірний гострий розрив з образами і претензіями.

ДІВА

Можливі неприємні прояснення, пов'язані із ближнім оточенням. Якщо ви бачите, що вас використовують, майте у собі сили відповісти «ні». Ця порада стосується як закоханих, так і друзів, якщо з їхнього боку з'явиться тенденція надміру використовувати вас. Подружжя може розпочати суперечки щодо вирішення побутових обов'язків, і тут конфлікти можуть мати матеріальну основу. Протягом більшої частини місяця ваш енергетичний потенціал є досить високим, але краще скоротити соціальні контакти до мінімуму.

ТЕРЕЗИ

Один із найкращих, але зовсім не безхмарних періодів. Йдеться швидше про прекрасні можливості зростання та розвитку. Динаміка тижня сприяє кар'єрним здобуткам, самореалізації. В особистому житті все, як і раніше, хитко. Для кар'єрних перспектив вдалим буде весь тиждень, сил вистачить на вирішення будь-яких завдань. Підприємці зможуть розвинути вже розпочаті проєкти, а також започаткувати нові ідеї. Не повторюйте помилок минулого, ставте правильні пріоритети, тверезо оцінюйте свої здібності.

СКОРПІОН

У фінансовому плані цей тиждень є досить сприятливим. Гроші будуть надходити справно, а в деяких навіть збільшиться дохід. Наймані співробітники отримають пропозиції з цікавими перспективами, але для їхньої реалізації доведеться ризикнути, звільнившись із колишнього місця. Молоді фахівці зможуть зміцнити свої позиції у колективі. Зв'язки з іноземними колегами розвиваються дуже непогано, а поїздки до інших міст чи країн складуться дуже вдало.

СТРІЛЕЦЬ

У особистому житті розігруються найцікавіші сюжети. У самотніх людей можливий новий роман, найімовірніше, почуття виникнуть на роботі. Притягнення може бути настільки сильним, що ви можете навіть втратити голову, забувши про моральні принципи. Емоції зашкалюватимуть і тут важливо не наламати дров, щоб потім не довелося розхльобувати найважчі наслідки цієї драми. Вам може не вистачати чуйності, делікатності, скромності та смиренності. Кризи зі здоров'ям можливі у тих, хто нещодавно лікував хронічне захворювання.

КОЗОРІГ

Відновляться старі зв'язки з давніми знайомими, які дадуть поштовх проєктам або допоможуть з фінансуванням. У професійному плані тиждень сприятливий. Роботи багато, бізнес розвивається, проєкти рухаються у вибраному напрямі та перспективи цілком хороші. Керівники зможуть спертися на своїх підлеглих, які не лише згорнуть гори, а й принесуть нові ідеї у ваші проєкти. Гармонії та щастю можуть перешкодити лише егоїзм та манія величі.

ВОДОЛІЙ

Фінансова ситуація заналом буде стабільною, доходи незначно збільшаться, а витрат стане менше. У власників бізнесу виникнуть непорозуміння з іноземними партнерами, засновниками, інвесторами, які мають власні погляди на розвиток підприємства та розподіл фінансів. Суперечки щодо цього триватимуть протягом усього лютого, але все має закінчитися без особливих потрясінь для спільної справи. Романтичні партнери сходитимуться і знову розлучатимуться, а подружжя перебуватиме на межі розлучення.

РИБИ

Можливе розчарування у близькій людині, претензії з боку партнера. Взаємини з чоловіком чи партнером мають надмірно емоційний та конфліктний вигляд. Вас може здивувати, що не всі поділяють ваші погляди, і це неприємне відкриття стане дуже болісним. Люди сімейні, чиї почуття до чоловіка чи дружини вже дещо згасли, також можуть захопитися новою пасією, але тут, як кажуть, кожен вирішує сам за себе. Ті, хто працює в держкорпораціях, отримають схвалення начальства та підтримку своїх колег.

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