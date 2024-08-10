Що зірки нам пророкують: гороскоп на 12-18 серпня 2024 року

Тиждень підвищеної турбулентності – потрібно більше часу, витрат енергії та сил для вирішення питань. Попри те, що триває період зростального Місяця, поки що не варто приступати до реалізації нових проєктів – краще зачекати до кінця місяця.

Триває період ретроградного Меркурія, і це слушний час для того, щоб зосередитися на корекціях і змінах, відкинути інформаційне сміття, відмовитися від переконань, старих уявлень, методів і моделей поведінки. Протягом тижня виникають складнощі у поїздках, проблеми з документами, виявляються помилки, уповільнюються роботи.

До 15 серпня, тобто до повернення Меркурія на знак Лева о 03:15 (gmt+3), гарний час для відточування своєї майстерності, повернення до незавершених раніше справ, відновлення корисних взаємин та зв'язків із колишніми колегами, старими знайомими. Ретро Меркурій у Діві сприяє поглибленню у питаннях власного здоров'я, побут та повсякденні турботи.

14 серпня Марс з'єднується з Юпітером дає достаток енергії та ентузіазму. Але цього дня складно сфокусуватися на конкретних справах та ефективно виконувати роботу.

Від 16 до 18 серпня – травмонебезпечний період, складно керувати фізичною силою та енергією, що може сприяти агресивному способу з'ясування взаємин. Напружений аспект Марса з ретро Сатурном закликає дотримуватись законів та встановлених порядків, інакше великий ризик зіткнення з правоохоронними органами.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Попереду стрибки з перешкодами, тому міцно тримайтеся в сідлі! Не все йде так гладко, як хотілося б, але найнаполегливіші та впевненіші в собі зможуть досягти бажаного результату, хоч і не з першого разу. Основні проблеми цього періоду пов'язані саме з грошима, вірніше з їх заробітком. Потоків надходжень стане менше, збідніють і старі канали доходів, а це загрожує серйозною кризою. Доведеться знову наступити на ті самі граблі в матеріальних справах.

ТЕЛЕЦЬ

Професійно активним представникам вашого знака доведеться вирішити кілька важливих завдань. Одна з них – врегулювання питань фінансового плану, друге – стосунки з кимось із конфліктних колег. Вся справа у турбулентності небесних аспектів, які можуть принести багато проблем. Наймані співробітники зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати довгоочікуване підвищення по службі. Той, хто слугує за наймом, повинен бути уважнішим до своїх робочих обов'язків і нічого не вимагати від начальства.

БЛИЗНЯТА

Через стрес ґрунт може піти з-під ніг, і трапиться це, ймовірно, раптово. В особистому житті доведеться зіткнутися із труднощами. Більшість закоханих, а також подружні пари, що переживають важкі часи. Згадайте минуле, напевно, виявите безліч корисних фактів і збігів обставин, які допоможуть зараз уникнути неприємностей. У розлученого подружжя виникнуть проблеми з дітьми, і тут проблема видається не тільки емоційною, а й фінансовою.

РАК

Головною проблемою професійно активних представників вашого знака стануть взаємини з партнерами з інших міст або країн, що погіршуються. У цьому плані показовою є друга половина тижня, коли на шляху до співпраці виникне ціла низка проблем. Такі ситуації вже траплялися і ви їх змогли подолати. Так буде і цього разу, проте проблема виявиться складною, тож варто підготуватися до неї заздалегідь. Підприємцям та начальникам необхідно підготуватися до перевірок.

ЛЕВ

Відкладіть вирішення питань, що хвилюють вас, до кращих часів, в результаті так буде краще. Меркурій рухається ретроградно саме за вашим знаком. Звідси нервозність, розгубленість, труднощі у спілкуванні та неможливість вести прийнятний діалог. Щоб уникнути проблем на роботі, ретельно виконуйте свої обов'язки та не втручайтесь у можливі інтриги колег. Може зненацька випливти те, що було б бажано залишити в таємниці. Прихованих ворогів та недоброзичливців ніхто ще не скасовував!

ДІВА

Період великих витрат, які можуть бути викликані різними причинами. Здебільшого гроші йдуть на сім'ю, дітей, комусь доведеться витратитися на відпустку. Навіть якщо нічого з переліченого вище не входить у ваші плани, однаково майте певну суму на найбільш непередбачений випадок. Усі ситуації, що виникли цього тижня, неодмінно отримають продовження у вересні. Це час, який найкраще можна використовувати на благо сім'ї, поїздки до родичів, зустрічі зі старими знайомими.

ТЕРЕЗИ

Головною турботою більшості представників вашого знака стане організація відпочинку у місцях, далеких від рідного дому. Якщо це стосується вас, то пам'ятайте, що друга половина серпня для подібних заходів ідеально підходить. На роботі можливі ускладнення різного роду, які з високою ймовірністю доведеться "розгрібати" вам, а тому відпустка допоможе вам зберегти фізичне та психічне здоров'я. Стан здоров'я є досить стабільним, водночас є питання хронічних захворювань, які потрібно вирішувати вже зараз.

СКОРПІОН

Будьте уважні у поїздках та за кермом, не порушуйте правила дорожнього руху, дотримуйтесь швидкісного режиму. Стосунки у закоханих дещо погіршаться, оскільки в другій половині місяця можуть відкритися якісь таємниці, як ваші, так і близьку людину. Тут, як кажуть, "хто більш грішний". У багатьох виникнуть проблеми із родичами, і в одному випадку це серйозна сварка, а в іншому – доведеться вирішувати проблеми найближчої рідні, допомагати словом, ділом та, можливо, грошима.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень може принести вам чимало вдалих збігів обставин, які круто змінять ваше життя. Так що не складайте руки, закривайте давні питання та готуйтеся до нового життєвого етапу. Добре зможуть заробити ті, хто не боїться рутини і готовий працювати 24 години на добу. Завзятість та відмова від розваг допоможуть вам отримати непоганий прибуток. За підсумками другої половини серпня ви залишитеся задоволені досягнутими результатами. В особистому житті все йде непогано.

КОЗОРІГ

Все ще не очевидно, але саме зараз починається новий етап у професійній діяльності, більш господарський і матеріальний. Обставини натякають про те, що настав час зайнятися розширенням своєї справи, а також і те, що гроші на це знайдуться. Переговори на цю тему можливі у другій половині місяця, ближче до його кінця і вже на початку вересня результат виявиться позитивним. Дружні пари разом обговорюють плани на майбутнє, і, можливо, вони пов'язані з покращенням колишнього житла чи придбанням нового.

ВОДОЛІЙ

Ваші плани неодмінно отримають втілення, але поки не варто говорити про це всім навколо. У другій половині серпня багато закоханих можуть повністю визначитися – і, найімовірніше, це буде повне єднання. Тобто шлюб, спільне проживання, придбання спільного житла – все це більш ніж реальне до кінця місяця. Але підготовкою варто займатись протягом цього тижня. Тим, хто не проти посидіти на двох стільцях, зірки дають пораду — будьте обережні і пам'ятайте, що все таємне стає очевидним.

РИБИ

Будьте готові до отримання цікавих пропозицій від колишніх колег, нових повноважень на колишньому місці з відповідним підвищенням зарплати або пропозицію попрацювати у більш масштабній організації. Отже, ситуація на робочому фронті стабільна, з явною тенденцією до поліпшення. Складні відносини з начальством чи з держструктурами помітно покращаться, що стане особливо помітним ближче до кінця серпня. Ваш енергетичний потенціал зараз трохи знижений, можуть долати старі хронічні захворювання.

Читайте також: