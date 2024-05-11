Що зірки нам пророкують: гороскоп 13-19 травня 2024 року

Понеділок – продуктивний день, можна вирішити багато питань, розпочати новий етап у професійній діяльності. Саме до цього закликає підприємців та начальників гармонійний аспект Сатурна з Венерою. Настав час зайнятися впорядкуванням своїх майнових та фінансових справ.

Весь тиждень аспект з'єднання Марса з висхідним місячним вузлом, тому тиждень активний, подійний, визначаються напрями дій, розробляються рішення та стратегії здійснення розвитку у багатьох життєвих сферах.

15 травня Меркурій входить на знак Тельця о 20:05 за київським часом. Від цього дня сприятливі переговори з діловими партнерами, колективна робота – її результат виявиться позитивним до кінця місяця. Життя багатьох людей круто зміниться за цей час. Складні стосунки з начальством чи з держструктурами помітно покращаться.

17 травня – несприятливий день. Меркурій у напруженості з ретро-Плутоном, що може дати раптове завершення будь-яких процесів, контрактів, робіт, якими займалися тривалий час. Можуть бути ухвалені рішення про скорочення штату чи чисельність робочих місць.

18 травня є енергетично потужний день. Сонце у поєднанні з Юпітером, Уран у поєднанні з Венерою дасть бажані зміни на професійній ниві всім, хто докладає зусиль у цьому напрямі. Може захотітися чогось більшого, але для підтримки матеріального добробуту зараз важливо знайти альтернативні джерела заробітку. Можливо, прийде на допомогу давнє хобі, яке може давати дохід.

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ОВЕН

Тиждень дасть вам можливість зупинитися, визначити цілі та виробити план подальших дій. Відповідний час для конкретних кроків, навчання та планування. Не втрачайте можливостей брати підробіток, подумайте про нову роботу, якщо вас не влаштовує. Кар'єра піде вгору у тих, хто зайнятий у торгівлі, будівництві, зайнятий творчими проєктами. Підприємцям потрібно упорядкувати фінансові документи, щоб підготуватися до податкових перевірок.

ТЕЛЕЦЬ

У фінансовому сенсі цей тиждень сприятливий, хоча великих доходів не очікуйте. Гроші, хоч і надходять регулярно, але ніяк не перекривають збільшених витрат. Службовці можуть розраховувати на отримання нових повноважень на колишньому місці з відповідним підвищенням зарплати або пропозицію попрацювати у більш масштабній організації. Отже, ситуація на робочому фронті стабільна, з явною тенденцією до поліпшення. У особистому житті зараз відбуваються деякі доленосні події.

БЛИЗНЯТА

Багато чого крутитиметься навколо побутових питань, облаштування будинку, ремонту. Коханій людині може не вистачати вашої уваги, тому капризи та вимогливість партнера можуть негативно позначитися на робочих справах. Тим, хто шукає любовних пригод, може усміхнутися успіх. Знайдіть час для зустрічей з друзями, теплих вечерь з рідними та близькими, культурних заходів. Молоді пари можуть затіяти гру в драму, але від цього почуття стануть тільки сильнішими.

РАК

Взаємини з кимось із близьких родичів можуть ускладнитися, і, ймовірно, йдеться про давні спірні питання, неврегульовані ситуації минулого. Закоханим парам загрожує втручання третьої особи, тому варто підвищити рівень душевної близькості, а для цього потрібна щирість, довіра та турбота. Завзятість та відмова від розваг допоможуть вам отримати непоганий прибуток. Добре зможуть заробити ті, хто не боїться рутини і готовий працювати 24 години на добу.

ЛЕВ

За підсумками тижня ви залишитеся задоволені досягнутими результатами. В особистому житті все йде непогано. Дружні пари разом обговорюють плани на майбутнє, і, можливо, вони пов'язані з покращенням колишнього житла чи придбанням нового. Поки що це лише плани, але протягом року вони неодмінно отримають втілення у життя. Багато закоханих можуть повністю визначитися – і, найімовірніше, це буде повне єднання. Тобто шлюб, спільне проживання, набуття спільного житла.

ДІВА

Ваш енергетичний потенціал не дуже високий, що виявиться емоційною нестабільністю, перепадами настрою, депресією. Але до кінця тижня вам стане набагато легше. Відбудуться несподівані серйозні зміни і вдома, і на роботі, і в особистому житті. Але, як кажуть: «Все, що не робиться, на краще». Не розраховуйте на допомогу збоку, ведіть справи самостійно: у вашому оточенні є люди, на яких не варто покладатися. Гарний прибуток можливий від ведення справ із іноземними компаніями.

ТЕРЕЗИ

Тиждень стане для вас дуже незвичайним, майже містичним. Головне зараз – стосунки із партнерами. Уміння слухати, розуміти, а іноді й у чомусь поступатися – запорука вашого успіху. Нині саме час пройти навчання, підвищити свою кваліфікацію. У професійних справах настає світла смуга після невеликого застою. Для розвитку кар'єри та бізнесу зараз важливо чітко планувати дії, ретельно обмірковуючи кожен крок. Знайдіть собі справу до душі, яка приноситиме додатковий дохід.

СКОРПІОН

Для фінансових справ цей період не дуже вдалий. Багатьом доведеться розраховуватись за старими боргами, вкладати гроші у справи, вирішувати проблеми у сім'ї. Нині реальні та несподівані витрати через побутові поламки. Наймані співробітники можуть зіткнутися з конкуренцією, але, як кажуть, «терпіння та праця все перетруть». Службовець може подумати про зміну роботи, але ці можливості з'являться не так скоро. Найбільш природним в цей період видається відхід у свої проєкти, самозайнятість або просто в тривалу відпустку.

СТРІЛЕЦЬ

Життя особисте цього тижня набагато важливіше за кар'єру. Імовірність доленосної зустрічі протягом тижня і взагалі всього травня дуже висока, і вона має всі шанси перерости в глибоке почуття, і навіть у шлюб. У багатьох сім'ях обговорюватимуться плани, пов'язані з придбанням нерухомості для себе або для своїх дітей. Активізуються стосунки із родичами, можливі часті зустрічі. Не виключено відновлення зв'язків із дальньою ріднею, яка проживає в іншому місті чи іншій країні.

КОЗОРІГ

Пари, які давно перебувають у конфлікті, зможу знайти якісь точки примирення. Тим, хто не проти посидіти на двох стільцях, зірки дають пораду – будьте обережні і пам'ятайте, що все таємне стає явним. Це чудовий час для динамічних подій та позитивних змін, особливо у сфері фінансів. Будьте уважнішими до свого здоров'я і не перевіряйте його на міцність стресами. З вашим організмом нічого поганого не станеться, якщо не піддаватимете його надмірностям у харчуванні.

ВОДОЛІЙ

Для всіх справ професійного плану та особистого життя тиждень надзвичайно вдалий. Підприємці та начальники зможуть завершити важливі заходи, пов'язані з розширенням справи, та подумати про нові можливості, які з'являться ближче до кінця травня. Можливо, йдеться про розвиток зв'язків із колегами з інших міст чи країн, про відкриття справи у місцях, далеких від рідного дому. Можливо, у всьому цьому вам допоможуть нові знайомі, позиції яких виявляться сильнішими за ваші.

РИБИ

У фінансовому плані тиждень може стати одним із найкращих за всю весну 2024. Гроші будуть зароблятися досить легко. Дохід може прийти в результаті ризикових проєктів, можливе отримання дорогого подарунку чи премії. Є шанс вдало вкласти гроші у нерухомість. Докладіть трохи зусиль - і ви побачите, що здатні на більше. Сприятливими будуть творчі заняття, мандрівки, навчання. Взаємини у дружних сім'ях рівні, гармонійні, сповнені турботи та любові.

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