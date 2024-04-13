Що зірки нам пророкують: гороскоп 15-21 квітня 2024 року

Триває період ретро-Меркурія (1-25 квітня), а це означає, що всі усвідомлення та емоції, які виникають через те, що відбувається навколо, глибоко відкладаються в глибинах підсвідомості кожної людини. Пам'ятайте, що слова, сказані в цей час, можуть звучати пристрасно і переконливо, але марно.

У другій половині квітня визначаються основні аспекти, що дозволяють усвідомити цінність свободи та незалежності. А також закладається база соціальних програм, орієнтованих на майбутнє. Відповідний час для об'єднання людей, створення бази організації нових політичних партій та груп людей за інтересами.

19 квітня о 16:00 за київським часом Сонце входить на знак Тельця, посилюючи прагнення матеріальних цінностей. Обставини змушують стати більш затятою, наполегливою і терплячою людиною, незалежно від того, що відбувається на зовнішньому плані.

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ОВЕН

Має бути не найлегший період — найкраще зробити паузу, відпочити, провести час наодинці або в колі близьких. Пам'ятайте, що тихіше їдеш – далі будеш. Для справ професійного характеру тиждень не дуже підходить. Питання кар'єри та бізнесу дещо загальмуються, але не переймайтесь – це допоможе вам закінчити розпочаті проєкти, добре обміркувати наступні кроки. Якщо ви планували звільнятись або змінити місце роботи, то краще з цим зачекати до кінця квітня.

ТЕЛЕЦЬ

Підприємці зможуть отримати інвестиції від іноземних компаній, а також позбутися кредитів. А ось у представників творчих професій кар'єра піде вгору, з'являться нові пропозиції та креативні ідеї. Вдалими будуть ділові поїздки та відрядження. Керівники проєктів мають складну роботу з документами, а також різні звіти, які будуть потрібні перевіряльним інстанціям. Скромність, відповідальність та делікатність рекомендовані службовцям та найманим працівникам.

БЛИЗНЯТА

У фінансовому сенсі цей період вдалий, гроші надходитимуть регулярно, їх стане навіть трохи більше. Можете розраховувати на підвищення зарплати чи премію, але це станеться, якщо ви не сперечатиметеся з начальством і не протистоятимете тим, хто має владу та матеріальні ресурси. На особистому фронті переважно без змін. Любовні справи будуть відсунуті на другий план (адже й так усе досить передбачувано), бо зараз найважливіша кар'єра.

РАК

Ви відчуваєте фізичну свободу та самостійність мислення. Цілком можливо, що ви вступите в ту чи ту групу або візьмете участь у справах будь-якої організації, що виявиться досить перспективним для вас. Дії, які ви почнете в колективі, принесуть вам помітну користь. У ваших поглядах та підходах до спілкування з людьми цими днями будуть простежуватись прагнення до рівності та рішучості. І це подобається оточенню – коло вашого спілкування збільшиться.

ЛЕВ

Ви будете прагнути посилити роль, яку граєте у житті своїх друзів, батьків, коханих чи колег. Можливий успіх у сфері фінансів, інвестицій, створення фондів у справах, пов'язаних з інтернет-проєктами, комп'ютерною технікою, організацією перельотів та групової діяльності. Не залишайтеся на самоті, оскільки становище планет говорить про хороший шанс зустріти свою "половинку". Підійдуть соціальні мережі, форуми та сайти знайомств, де з легкістю можна знайти однодумця, а якщо пощастить, то й споріднену душу.

ДІВА

Обов'язково знайдіть час для відпочинку та зміцнення імунітету, благо такі можливості будуть – зараз не час геройствувати у всіх сенсах та у всіх життєвих галузях. Гарний час для відновлення давніх контактів, зокрема любовних. Можливо, роман, що почався, не буде тривалим, але життя, однозначно, осолодить. Однак, якщо ви захочете продовжити стосунки, то ваш партнер, найімовірніше, буде зовсім не проти. Так чи так, ви відчуєте свіжий вітер змін.

ТЕРЕЗИ

Виняткові за важливістю, але несподівані події, приносять найсприятливіші наслідки. Можливо, ви зіткнетеся з деякими труднощами у реалізації своїх планів, проте, якщо докладете більше зусиль, то зможете завершити місяць із добрими результатами. Візьміть на озброєння гасло – тільки вперед! Для справ професійного плану цей тиждень дуже значущий, але не слід розраховувати на легке вирішення питань та вдалий збіг обставин.

СКОРПІОН

У робочих процесах намічається помітний прогрес, проте він залежить від вашого вміння контактувати з діловими партнерами. Єдиний мінус – усі заплановані заходи можуть йти дещо повільніше, ніж передбачалося спочатку. Підключіть свою особисту чарівність, щоб досягти підвищення зарплати або підписання нового контракту. Зараз важливо зосередитись на ідейному складнику вашої діяльності. Щоб підвищити ефективність, запишіться на тренінг чи курси.

СТРІЛЕЦЬ

Можливе відрядження. З фінансами особливих проблем не очікується, але ваші родичі потребують матеріальної підтримки, тому можливі незаплановані витрати. Конфлікти з колегами та керівництвом гасіть нейтральним спілкуванням. Утримайтеся від ризикованих вкладень. Службовці можуть вести переговори про перехід на іншу роботу чи отримання підвищення на колишньому місці. Можна також "закинути вудку" з приводу премії або додаткового заробітку.

КОЗОРІГ

Давні образи та невисловлені слова сильно підривають довіру, залишають місце для страху, що є неприпустимим у коханні. Пари, які давно перебувають на межі розлучення, мають ухвалити виважене рішення, особливо якщо в союзі підростають діти. Про поділ майна домовтеся одразу, інакше процес розлучення затягнеться надовго. Можливі зустрічі зі старими друзями та колишніми партнерами, цілком реальне й відновлення перерваних колись стосунків. Щодо доцільності такого примирення вирішувати лише вам.

ВОДОЛІЙ

Тиждень глибокого внутрішнього аналізу того, що відбувається. Змінюються погляди, пріоритети, ідеали. Уникайте ризикованих видів спорту, не перевищуйте швидкості на дорогах. В іншому ж можете бути спокійними – ваш організм зараз захищений сприятливими аспектами планет. Ви можете відчути різке, непередбачене втручання у життя Вищих Сил. Можливі й приємні несподіванки, наприклад миттєве вирішення складних проблем. Авантюрні, оригінальні рішення, пов'язані з певною часткою ризику, принесуть вам успіх.

РИБИ

Підводного каміння на вашому шляху дуже багато. З деяким вам доведеться зіткнутися саме у другій половині квітня. Але найближчий тиждень підходить для врегулювання взаємин із колегами та підлеглими, а також із начальством. Підприємці будуть близькими до вирішення питань, пов'язаних зі спірною власністю. На вас чекають нові цікаві проєкти, навчання, підвищення кваліфікації, відрядження. Вам належить ухвалити рішення щодо романтичних взаємин.

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