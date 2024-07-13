Що зірки нам пророкують: гороскоп на 15-21 липня 2024 року

Дуже складний і небезпечний тиждень, коли краще відмовитися від авіаперельотів, екстремальних видів спорту, уникати ризикованих ситуацій, великих скупчень людей. З високою обережністю варто приймати можливості, що з'являються, оскільки плата за бажаний результат може виявитися непідйомною, пов'язаною із саморуйнуванням.

15 липня — точне з'єднання Марса з найвищою планетою — Уран, а також шкідливою зіркою Алголь, приводить в дію вибухові енергії, неприємний шлейф яких присутній весь тиждень. Під час роботи з електроприладами потрібна підвищена обережність!

Алголь – нерухома зірка другої астрономічної величини пов'язані з негативними, потужними, термоядерними проявами. Це зірка первісних неприборканих сил, її вплив легко відчути. Якщо щось і досягається в період її активних енергій, то виконання бажань може бути занадто великою.

Незважаючи на те, що цей період обіцяє нам запам'ятатися несподіваними трясіннями та тривожними подіями, будуть і такі люди, які можуть отримати необхідну енергію для прориву ситуації, руху вперед. Це представники знака Діви та Козорога, народжені у третій декаді зодіакального місяця.

Тиждень ідеально підходить для того, щоб зупинитись, повернутися на крок назад та виправити колишні помилки. На помилках навчаються, і не лише на чужих!

18 липня Сонце та Уран у гармонійному аспекті, що сприяє появі нових ідей, посиленню оригінальності, волелюбності.

20 липня Марс о 23:43 (gmt+3) входить на знак Близнюки майже на два місяці. Транзит допоможе відстояти свої позиції, розібрати завали, що накопичилися у минулому. Люди стають більш заповзятливими, ініціативними та дружньо налаштованими одне до одного.

21 липня повня у Козорозі о 13:17, створюючи умови для військово-політичного стримування. У найближчі два тижні після повні всі думки будуть зайняті роботою і бажанням збільшити доходи. Просунутися в кар'єрі допоможуть старі зв'язки, професійний досвід та рішучість.

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ОВЕН

Якщо хочете змінити місце служби, поговорити з керівництвом про покращення умов праці, не варто займатися цим протягом цього тижня. Зірки рекомендують стримати свої амбіції та зберігати дистанцію у взаєминах із начальством. Підприємці зможуть підвищити оберти компанії, але для цього доведеться знайти інвесторів, партнерів або вплутатися в кредит. Непогано розвиваються зв'язки з колегами з інших міст чи країн, але тут ідеться, скоріше, про відновлення колишньої співпраці.

ТЕЛЕЦЬ

З фінансами все зараз неоднозначно – гроші приходять досить легко, але зберегти їх навряд чи вдасться. Будьте обережні у всьому, проведіть час далеко від міської суєти, візьміть відпустку на тижні або кілька відгулів (15 – 16 липня, як мінімум). Ви блискуче впораєтеся з поставленими завданнями у спокійному та тихому місці. А зовнішня метушня, багато людей навколо, можуть негативно вплинути на ваше фізичне та психічне здоров'я.

БЛИЗНЯТА

У багатьох представників вашого знака важливу роль у всіх справах як особистих, так і професійних, можуть грати родичі. У них йде сприятлива смуга, і вони радо поділяться з вами всім, що мають. Після недавніх непорозумінь, стосунки у закоханих відновлюються, все видається так, ніби обидві сторони не проти піти назустріч одне одному. Підприємцям доведеться витрачати час, щоб усунути проблеми з документами.

РАК

Подружнє життя далека від ідеальної картинки, також можливі труднощі у взаєминах із дітьми та батьками. І все це через спекотні суперечки, пов'язані з фінансами та об'єктами нерухомості. Грошове питання настільки гостре, що багато хто через це може прийняти рішення про розлучення. Стан здоров'я погіршиться у людей, які страждають на ендокринні захворювання. Цього тижня не варто давити на педаль газу! Дійте повільно, зберігайте спокій, зараз це головне!

ЛЕВ

Це напружений, але дуже продуктивний період, коли вдасться розібратися із проблемами минулого, а також визначитись із планами на майбутнє. У професійній сфері на вас чекає безліч приємних змін, багато залежатиме від колег та партнерів із бізнесу. У багатьох представників вашого знака є чудові шанси виявити свої лідерські якості, ви здатні надихнути оточення та організувати роботу. Труднощі чекають на тих, хто хоче розвивати щось своє або зайняти видну посаду.

ДІВА

Це час активних дій та подолання перешкод. Прихильність начальства забезпечена службовцю, а просування перспективних проєктів — бізнесменові-початківцю. У службовців з'явиться можливість поліпшити умови праці, перейшовши інше місце роботи. Підприємці та начальники мають навести лад у своєму колективі, щоб стабілізувати ситуацію, що виникла в минулому. Цілком ймовірна фінансова допомога батьків, партнера по шлюбу або когось із близьких людей.

ТЕРЕЗИ

Постарайтеся не прив'язуватися і не будувати далекосяжних планів, насолоджуйтесь спокоєм і усамітненням. Відносини в сім'ях напрочуд теплі та гармонійні. Гроші надходитимуть регулярно, і, крім звичайних заробітків, можна розраховувати на підтримку партнерів, а також прибуток від вдалих операцій з нерухомістю. Більшість витрат припаде на вихідні. Підприємці можуть потрапити до капкану неможливості виплатити за боргами.

СКОРПІОН

Ваше здоров'я залишатиметься міцним, але небезпека чатує на тих, хто займається активними видами відпочинку. Обробляйте шкіру від укусів шкідливих комах, будьте обережними на воді. Можуть загостритись ситуації недавнього минулого, які також отримають своє продовження у серпні. Попросіть допомоги впливових людей, успіх у вирішенні складних питань вам забезпечений, якщо зумієте скористатися сприятливим шансом.

СТРІЛЕЦЬ

В особистому житті загалом все, як і раніше: принаймні серйозних потрясінь не очікується. Хтось зав'яже легкий, швидкоплинний роман, а кимось опанують сильні почуття, які можуть перерости в яскраву історію кохання. Вдасться впорядкувати будинок, дачу, і в цих клопітких заходах візьмуть участь усі члени вашої родини. Схоже, вся родина згуртувалась навколо сімейного вогнища, і підтримку близьких ви відчуватимете буквально у всьому тому, чим належить займатися.

КОЗОРІГ

У професійній сфері виникнуть різні перешкоди та проблеми, які вимагатимуть невідкладних та досить складних рішень. Дійте методично, планомірно, без поспіху та зайвої метушні. Як то кажуть – «терпіння і працю все перетруть». Ситуація в особистому житті більш стійка, ніж на роботі. Але у багатьох подружніх пар виникнуть суперечки щодо облаштування житла чи якихось господарських справ. Діти тішать, у їхніх справах йде позитивна смуга, і це примирить подружжя, що конфліктує між собою.

ВОДОЛІЙ

Незважаючи на вашу винахідливість у питанні заробітку, остерігайтеся ризику у фінансових питаннях. У бізнесі зараз період невизначеності та рутинних справ. Не виключені розбіжності з батьками чи старшими членами сім'ї. Пари, що розлучаються, також вступлять у конфлікт, де буде порушена загальна власність, і насамперед нерухомість, але зможуть швидко його вирішити. Не забудьте відвідати батьків та прихопіть дітей, їм буде корисно поспілкуватися зі старшим поколінням.

РИБИ

З'явиться бажання все кинути на пів дорозі, проте це тимчасові труднощі, і вони незабаром закінчаться. Виявіть терпіння, перечекайте цей час із мудрістю, і ви будете винагороджені новими пропозиціями із солідним прибутком. І якщо в цей період вдасться про щось домовитися з колегами та партнерами, намагайтеся закріпити усні домовленості підписанням потрібних паперів. Для творчих людей – це чудовий час для зміни роботи, започаткування нових проєктів.

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