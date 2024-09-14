Що зірки нам пророкують: гороскоп на 16-22 вересня 2024 року

Тиждень непередбачуваних подій, глибоких перетворень та підвищеної небезпеки буквально скрізь і у всьому, що знаменує настання доленосного циклу. Важливо не впадати в паніку і зберігати витримку у складних ситуаціях - це дійсно допоможе вибратися з глухого кута.

Місячне затемнення 18 вересня знижує інстинкт виживання, послаблює інтуїцію, тому краще весь тиждень провести вдома, далеко від натовпу людей та будь-якого екстриму. Затемнення Місяця створює атмосферу загадковості та магнетизму, посилює потребу у гострих відчуттях. Але наслідки від цього можуть бути дуже сумними.

17 вересня Марс на вершині напруженої конфігурації "Тау-квадрат" з Місячними Вузлами сприяє посиленню військових дій і агресивним діям, масштабним руйнуванням та іншим подіям, що травмують. Одне необережне слово, дія чи погляд можуть призвести до грандіозного скандалу, фізичного з'ясування стосунків.

19 вересня гармонійний аспект ретро-Урану із Сонцем сприяє винахідливості та вирішенню будь-яких складних ситуацій. Найпозитивніший день цього тижня, тому варто використати його з максимальною користю.

22 вересня о 15:44 (gmt+3) Сонце входить у знак Терези - це Осіннє Рівнодення, третя кардинальна точка року та початок астрономічної осені. Для сфери взаємин день досить важкий - все може перевернутися "з ніг на голову" і навпаки. Корисно переглянути доцільність продовження партнерських взаємин. Варто з обережністю підходити до створення нових соціальних зв'язків як мінімум до завершення затемненого періоду 18 вересня - 2 жовтня.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Ви будете зайняті копіткою роботою з документами та наведенням ладу у проєктах. Підприємцям не потрібно поспішати робити все й одразу. Нехай усе йде своєю чергою. Не найкращий час для навіть невеликого ризику, взяття кредиту або ж позики у родичів або друзів. Вдалими будуть проєкти, пов'язані з Інтернетом та цифровими технологіями. А в інших випадках дочекайтеся жовтня. Змінювати роботу потрібно тільки якщо надійшла вигідна пропозиція, на яку давно чекали.

ТЕЛЕЦЬ

Період буде відносно стабільним у плані фінансів, проте бажаного рівня очікувати поки що не доводиться. В особистому житті у вас, як і раніше, не все гладко: ви все ще сумніваєтеся - чи зберігати старі стосунки або пуститися у вільне плавання. Вільні отримають шанс зустріти цікаву людину, з якою можна залікувати старі серцеві рани. Намагайтеся не прив'язуватися і не будувати далекосяжних планів, насолоджуйтесь одне одним без зайвих очікувань.

БЛИЗНЯТА

Втома на роботі сильно послаблює ваш організм, тому не нехтуйте сном. Попсують нерви конфлікти з ріднею на ґрунті фінансових питань. Усі ваші сили забиратимуть чоловік і діти. Можливо, ваші стосунки переживають складні часи, але це може лише згуртувати вашу родину та об'єднатися. Настає вдалий час для налагодження особистого життя, особливо самотніх людей. Для підтримки стабільних доходів вам доведеться старанно працювати, не відволікаючись на новорічні розваги.

РАК

У цей період ви будете по-справжньому улюблені та бажані, а передчуття позитивних змін допоможе вийти із зони комфорту. Зірки радять замислитися над зміною місця роботи чи здобуттям нової професії. Багато представників знака Рак отримають вигідні пропозиції, які збільшать ваші прибутки в рази. Але краще розпочинати роботу після 2 жовтня. У роботі зробіть тимчасову паузу - вона потрібна для переоцінки своїх здібностей та перегляду ділових взаємин.

ЛЕВ

Багато Левів будуть змушені зайнятися переоформленням документів, податковими деклараціями, вирішенням юридичних питань. Рекомендується обережно заповнювати папери, перевіряючи всі пункти. У цей час може виникнути необхідність вирішити майнові суперечки з родичами, або змінити місце проживання, визначити компроміси з коханою людиною. Багато пар можуть ухвалити рішення про спільне проживання, але воно має бути усвідомленим.

ДІВА

Загалом організм зараз досить міцний, і навіть ті, хто страждає на серйозні захворювання, відчують полегшення. В іншому доведеться серйозно попрацювати. Багато хто з вас може несподівано змінити не тільки місце роботи, але й напрям колишньої діяльності, але для цього доведеться навчатися нових навичок і освоювати цифрові технології. На бізнесменів чекає каскад вдалих угод, зв'язки з великими інвесторами зміцняться, а також з'являться нові партнери.

ТЕРЕЗИ

Можливе отримання винагороди за додаткову роботу, вам можуть повернути старий борг. Наймані співробітники зазнають гострого нападу бажання звільнитися, але з цим потрібно відкласти принаймні до жовтня. Самотні представники знака відчують романтичний настрій, швидкоплинне побачення може перерости у серйозні стосунки. Багато хто з тих, хто розлучився через дрібницю, знову помиряться. Подружжя зможе зміцнити свій союз, якщо знайдуть спільну справу.

СКОРПІОН

Поточний тиждень для вас - період грандіозних змін, досягнень та підготовки до рішучих кроків у всіх напрямах. Вірте у свої сили та дійте! Але враховуйте те, що зовнішнє енергетичне тло досить важке. Тому може підкачати нервова система, що загрожує й іншими проблемами. Ведіть здоровий спосіб життя, відмовтеся від поганих звичок і взагалі більше відпочивайте. Єдине, що може затьмарювати сімейну ідилію, це непрохані поради родичів.

СТРІЛЕЦЬ

Підвищену увагу можуть вимагати питання фінансового плану. Багатьом підприємцям доведеться переглянути бюджет, оскільки вкладення у справу виявляться надмірними. Активне спілкування допоможе вам знайти надійних партнерів, закласти фундамент для найвигідніших проєктів. Ваші починання отримають протекцію впливових осіб, які із задоволенням співпрацюватимуть із вами. У спілкуванні з новими партнерами чи колегами думайте передусім про свої інтереси.

КОЗОРІГ

Від вашої доброзичливої поведінки залежатиме не лише кар'єра, а й фінансове становище. Не виключено, що біганина державними інстанціями і конторами виснажує морально. Але й тут є свої плюси - документи підписано, а гроші надійдуть на рахунок вчасно. Ще однією проблемою можуть стати стосунки з кимось із підлеглих, що варто врахувати начальникам та кураторам проєктів. Можливо, ваші ідеї та накази не виконуються, як слід.

ВОДОЛІЙ

У фінансовому сенсі тиждень можна назвати нейтральним. Будьте обережні у фінансових операціях, не робіть необдуманих витрат, остерігайтеся сумнівних пропозицій. Намагайтеся більше часу проводити з сім'єю або коханою людиною. Приділіть увагу дітям, займіться з ними корисною справою - і ваші зусилля дадуть чудові результати. Зміцнити любовні стосунки зможе цікава подорож. Неодружені представники знака віддадуть перевагу самотності та кар'єрним планам новим захопленням.

РИБИ

Можливі серйозні конфлікти з далекими родичами через спадок чи фінансові питання. Сімейні люди можуть спокійно зосередитися на вирішенні побутових питань та вихованні дітей. Закохані пари відчуватимуть напруженість у стосунках через підозри та ревнощі, але щира розмова допоможе зрозуміти одне одного та повернути близькість. Ваш енергетичний потенціал досить високий, але будьте обережні за кермом та на дорогах. Для покращення самопочуття рекомендовані: лікувальний масаж, басейн, спа-процедури, йога.

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