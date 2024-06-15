Що зірки нам пророкують: гороскоп на 17-23 червня 2024 року

Астрологічна погода протягом тижня – сприятлива, багата на зміни та нові вітри. Буде пройдено другу кардинальну точку року – Літнє Сонцестояння 20 червня, після якої звичний стан справ зміниться. Змін багато, але, більшою мірою, вони позитивні.

Перший тиждень нового транзиту Білого Місяця, нашого ангела-охоронця, за знаком Близнят. У цей період можна знайти підтримку серед братів, сестер, однокласників та друзів дитинства. Будьте легкі на підйом, навчайтеся, більше читайте, намагайтеся щодня дізнаватися про щось нове – тоді вас супроводжуватиме везіння!

17 червня о 09:20 (gmt+3) Венера увійде у знак Рака, а о 12:07 (gmt+3) до неї приєднається Меркурій. Аспект з'єднання двох особистих планет у сімейному знаку зодіаку створює атмосферу душевної близькості, взаємної турботи, романтики. Прекрасний день для любовних побачень, обговорення планів щодо спільного майбутнього.

20 червня о 23:51 (gmt+3) настає Літнє Сонцестояння – Сонце входить у знак Рака. Це день Сили. Бажано у перший схід Сонця після кардинальної точки року привітати його, зробити духовні практики, помедитувати та провести день у гарному настрої, оточуючи себе красою та добротою.

22 червня о 04:08 (gmt+3) повния у знаку досягнень – Козорога. Ця астрологічна подія допоможе завершити справи, які розпочато вже давно, досягти успіху у соціальній життєвій сфері, кар'єрі.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Робота, виконана протягом весни, почне приносити свої плоди — ви отримаєте те, що хочете. Бажаний приз на вас чекає! Більшу частину тижня ви займатиметеся повсякденним клопотом, а також вирішуватимете питання оптимізації робочих процесів, кредитів та інших фінансових зобов'язань. Поліпшується атмосфера у любовному союзі. Вільні від стосунків люди можуть розраховувати на легкі приємні знайомства. Є чудовий шанс познайомитись із гідним претендентом.

ТЕЛЕЦЬ

Може здаватися, що минулі досягнення руйнуються на очах, а стосунки з людьми приносять розчарування, але навіть якщо це так зараз, то знайте – всі зміни на краще! У другій половині тижня можлива підвищена напруженість на роботі у держслужбовців. Ті, хто працює за наймом, уважно придивіться до своїх колег, щоб знайти вірних соратників. Можливо, доведеться не раз повертатися до одних і тих самих питань, багато що переглядати та вносити корективи до поточних проєктів.

БЛИЗНЯТА

Фінансова сфера поступово поліпшуватиметься, чекайте на несподівані надходження з різних джерел. Начальникам та підприємцям рекомендується постійно перевіряти підлеглих та, за можливості, подумати про підвищення кваліфікації своїх співробітників. У коханні та сімейному житті загалом все добре. Велика ймовірність нових знайомств, які переростуть у міцні стосунки та будуть засновані на спільності інтересів та дружній підтримці.

РАК

У роботі ще минулого місяця намітився невеликий застій, на початку тижня також здаватиметься, що нічого не змінюється, але це тимчасові труднощі. Деяка напруженість щодо колег і керівництва може затьмарювати настрій, але плітки за вашою спиною – лише підтвердження вашої значущості. Ваша винахідливість допоможе вам знайти нові ідеї для просування у бізнесі, а також уникнути проблем із керівництвом. З'являться покровителі, які допоможуть вирішити юридичні проблеми.

ЛЕВ

Можливо, настав час замислитись над зміною місця роботи чи професії, щоб повною мірою реалізувати свій потенціал. Якщо хочете кар'єрного зростання, подумайте над тим, щоби підвищити свою кваліфікацію на курсах. Взаємини з дітьми принесуть багато радості, а час, проведений із партнером зі шлюбу, зміцнить ваш союз. Вам захочеться повністю змінити облаштування будинку, починати ремонт, поміняти меблі, оновити інтер'єр. Закохані можуть порушити питання спільного проживання і навіть розмови про шлюб.

ДІВА

Підприємцям слід розширювати свій бізнес, впроваджуючи нові цифрові технології. Партнерство із іноземними компаніями допоможе вийти на новий фінансовий рівень. Ваші проєкти отримають протекцію впливових осіб, які із задоволенням співпрацюватимуть із вами, тільки не розраховуйте спочатку на великі доходи. До вас придивляються. Будьте обережними у фінансових операціях, не ризикуйте, вкладаючи у "сирі" проєкти. Остерігайтесь сумнівних пропозицій.

ТЕРЕЗИ

Ви зараз настільки зайняті сходженням кар'єрними сходами, що насилу знаходите час для любовних взаємин, тому ваша близька людина страждає від дефіциту уваги. Намагайтеся більше часу проводити з дорогими серцю людьми. Стосунки з людьми з минулого зненацька отримають новий виток. Подружжя разом долатиме низку фінансових та побутових проблем, тому доведеться домовлятися і знаходити спільні точки дотику.

СКОРПІОН

Зірки рекомендують завести щоденник та зосередитись на пріоритетних питаннях. Жінки, які планують вагітність, можуть розраховувати на допомогу зірок у цьому питанні. Починається динамічний період, що вимагає максимальної концентрації вашої уваги та сил. Керівники та підприємці починають тотальну реорганізацію, щоб покращити якість наданих послуг та збільшити фінансові показники. Ви можете розраховувати на допомогу партнерів: не бійтеся просити поради чи спонсорської підтримки.

КОЗОРІГ

Уваги вимагатимуть і дім, і робота, і рутинні повсякденні справи. Ваші проєкти можуть отримати протекцію впливових людей, які із задоволенням співпрацюватимуть із вами. Шукайте соратників, які підтримають вас у будь-яких починаннях. Підприємцям варто ризикнути та розширити свій бізнес, запровадивши нові формати обслуговування клієнтів. Багато хто може несподівано змінити як місце роботи, а й напрям діяльності. Молоді фахівці отримають схвалення керівництва підприємства.

ВОДОЛІЙ

Обговорюючи умови співробітництва, чітко обговорюйте умови та зобов'язання, уважно підписуйте договір. Фінансове становище дуже нестійке через великі витрати. Беріть ініціативу у свої руки, пропонуйте нововведення партнерам та керівництву. Намагайтеся залучити доходи з кількох джерел і трохи відкласти. Зараз ви дуже вразливі і гостро реагуєте на будь-яке брутальне слово, через що страждають партнерські стосунки. Щира бесіда допоможе скоротити дистанцію в парі та відновити втрачену довіру.

РИБИ

У любовній сфері у цей період пануватиме повна невизначеність. Потреба у свободі та самовираженні не сприяє зміцненню наявного союзу чи побудові міцних взаємин. Ви опинитеся в центрі подій і в оточенні людей, чиєю думкою ви цінуєте. Не втрачайте голову, особливо ця порада стосується жінок, які, можливо, зустрінуть спритного маніпулятора. Оскільки ви завжди знаходите вихід навіть із найскладніших ситуацій, то вже до середини місяця зумієте непогано заробити.

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