Що зірки нам пророкують: гороскоп 18-24 березня 2024 року

Цього тижня на нас чекає важлива астрологічна подія – Весняне Рівнодення 20 березня, яка звільняє від впливу гнітючих обставин, символізує пробудження життєвої енергії, а тому до багатьох людей повертаються колишня впевненість та творчий настрій.

Тиждень перед місячним затемненням 25 березня – це час пошуків внутрішньої рівноваги та гармонізації зовнішніх процесів. Завдання неймовірно складне, але необхідно постаратися, щоб уникнути неприємностей у найближчий коридор затемнень.

20 березня – день Весняного Рівнодення. О 05:06 за київським часом Сонце входить у знак Овна. А це означає, що настав час впустити у своє життя новий шанс на успіх. Вірте у свій успіх – і все вдасться! Найважливіше у третій декаді березня – творча реалізація, кар'єра, сходження на олімп. Тому слід дослухатися до своєї інтуїції, що сприяє появі нових ідей. Не бійтеся виявляти ініціативу!

21 березня Венера з'єднується із Сатурном, що може створювати труднощі для процесу розвитку в особистому житті та фінансовій сфері. З іншого боку, можна скласти реальний план, який дозволить стабільно та передбачувано отримувати доходи. День сприятливий для офіційного оформлення взаємин – шлюбного союзу чи ділового співробітництва.

23 березня о 01:47 Марс входить у знак Риби – відбувається деяке гальмування у всіх сферах життя. Однак це лише видимий бік, оскільки акцентуються всі сфери життя, які ефективні у разі внутрішньої активності, секретними діями.

24 березня Венера та Юпітер у гармонійному аспекті. Планети-благодії посилюють вплив одна одної, сприяють сприятливим обставинам для вирішення найважливіших питань. Цей аспект – подарунок Всесвіту напередодні весняного сезону затемнень 2024 року.

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ОВЕН

Не чекайте на стабільність у грошовій сфері, але на свій шматок хліба з маслом ви можете розраховувати. Найкращим буде вкладення в традиційні активи — дорогоцінні метали, нерухомість. Можна зробити багато для покращення свого побуту, проте на цьому складному шляху можна зустріти чимало перешкод. Ситуація в особистому житті може бути неоднозначною. Так, у подружжя можуть бути різні погляди на розподіл бюджету, тому можливі конфлікти на цьому ґрунті.

ТЕЛЕЦЬ

Період зміцнення позицій на усіх фронтах. Доведеться витратити чимало сил, але і результат буде приголомшливим. Вдається досягти внутрішньої рівноваги та гармонізації зовнішніх процесів. Кругообіг подій у професійній сфері захопить вас із головою. Натхнення та нові ідеї дадуть поштовх для реалізації масштабних проєктів. Небезпека загрожує підприємцям, котрі давно відкладали вирішення фінансових проблем. Наразі саме час зайнятися наведенням ладу у податковій документації, господарськими питаннями.

БЛИЗНЯТА

Можуть виникнути проблеми із комерційною нерухомістю, майном, землею. Успішним підприємцям варто ризикнути та розширити свій бізнес, запровадивши нові формати обслуговування клієнтів. Не бійтеся змін – справді такий кардинальний крок стане початком нового життя! Оскільки ви завжди знаходите вихід навіть із найскладніших ситуацій, то до кінця тижня ви зумієте непогано заробити. Взаємини у закоханих стабілізуються, а молоді пари швидкими кроками прямують до шлюбу.

РАК

У багатьох представників вашого знака головні події тижня відбуватимуться у сім'ї, у любовних стосунках. Подружжя може сваритися на побутовому ґрунті з питань виховання дітей. Але зрештою бажаний компроміс буде неодмінно досягнутий. В оточенні ближнього кола відбуваються важливі зміни. Самотнім людям варто частіше приймати запрошення від друзів, щоб виходити у люди: це допоможе знайти «рідну душу». Спокусі завести роман на стороні можуть піддатися і сімейні люди, але це стане фатальною помилкою.

ЛЕВ

У цей період бережіть себе і у всьому знайте міру. Планети рекомендують подбати про своє здоров'я. Зокрема, необхідно пролікувати суглоби, серце та хребет. Прагнення до професійних висот і кількість сил буде нерівноцінним, тому зменште темп і відкладіть нові починання. Успіх поки що вам не світить, але ваше становище на службі стійке і дозволяє мати стабільний заробіток. Плітки колег анітрохи не торкнуться вашої репутації, а лише привернуть увагу до вашої особи.

ДІВА

Цілком імовірно, виникнуть проблеми з батьками або з літніми членами сім'ї. Активізуються стосунки із далекими родичами. Імовірна поїздка до далеких країв для зустрічі з близькими. Будь-які подорожі складуться вдало, можуть принести романтичну зустріч. Нові стосунки зможуть зцілити вашу поранену душу. Для зміцнення організму зараз, як ніколи, важливо приймати вітамінні препарати і займатися спортом хоча б у мінімальному обсязі.

ТЕРЕЗИ

Індивідуальним підприємцям потрібно шукати нові засоби просування своєї діяльності. Відкриття філії в іншому місті допоможе розширити сферу впливу ринку. Просування по службі у найманих співробітників можливе, якщо ви наберетеся сміливості та попросите підвищення на посаді. Можете не сумніватися – керівництво відзначить усі ваші заслуги та старанність. Якщо ви без роботи, погодьтеся на будь-який підробіток, щоб виявити свої здібності та знайти нових клієнтів.

СКОРПІОН

Можливо, ви неготові до змін, але це необхідно, щоб впустити у своє життя новий шанс на успіх. У професійному плані тиждень динамічний та результативний. Підприємці будуть зайняті інвестуванням та рекламою бізнесу, з'являться багаті покровителі, які готові вкладати свої гроші у ваші проєкти. Максимальну увагу до дрібниць варто виявити тим, чия робота пов'язана із фінансами. Якщо ви обіймаєте керівну посаду, вам доведеться попрощатися з некомпетентними та несумлінними працівниками.

СТРІЛЕЦЬ

На виконання простих доручень йтиме багато сил і часу, обсяг роботи водночас постійно зростатиме, що не може не пригнічувати морально. Намагайтеся також не вплутуватися в конфліктні ситуації, ухвалювати обдумані рішення, щоб у майбутньому їх не потрібно було переглядати. Обговорюючи умови співпраці з потенційними партнерами, чітко уточнюйте усі деталі. До кінця тижня варто відкласти важливі справи, щоб уникнути високої напруженості та проблем.

КОЗОРІГ

Стежте за поточними витратами, інакше ви виявите нуль на рахунку та дірку в кишені. Період не принесе серйозних прибутків, живіть винятково за кошти. У стосунках будь-якого характеру можливі проблеми — під ударом пари, що знову утворилися. Вони зіткнуться із сумнівною поведінкою та невиконаними обіцянками з боку близької людини, що змусить засумніватися у її надійності, підірве наявну довіру. Імовірні й претензії фінансового плану.

ВОДОЛІЙ

Непросто складаються стосунки з дітьми. В одному випадку доведеться вирішувати їхні проблеми, а в іншому – вкладати чималі гроші у їхні потреби. У фінансовій сфері все складається найкраще, але це не означає, що можна витрачати гроші праворуч і ліворуч. Самотні люди мають шанс на доленосну зустріч. Неспокійним видається життя подружжя зі стажем. Можливі розбіжності щодо облаштування житла, особливо статей видатків. У цей період загостряться хронічні недуги, перевірте здоров'я печінки.

РИБИ

Це ідеальний час для розширення сфер впливу та для демонстрації своїх здібностей широкому загалу. Ви зможете завершити найскладніші проєкти, а також допомогти просунутися колегам. Керівництво оцінить ваш професіоналізм, запропонувавши вигідне відрядження. Очікуються кардинальні зміни у трудовій сфері. Тиждень чудово підійде для реалізації своєї давньої мрії та влаштування на нову роботу. Якщо не хочете кардинально змінювати місце, попросіть підвищення по службі у начальства.

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